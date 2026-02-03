શિયાળામાં કમોસમી વરસાદથી પાકને ભારે નુકસાન, ખેડૂતોના મોઢામાં આવેલો કોળિયો છીનવાયો
Junagadh News: જૂનાગઢ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોએ રડવાનો વારો આવ્યો છે. ઘઉં, ચણા સહિત શિયાળુ પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. રવિ સિઝનમાં કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધી છે.
Farmers News: શિયાળામાં સૌ કોઈ ખુશ હોય છે...ખેડૂતો રવિ સિઝનમાં સારી ઉપજથી આનંદીત હોય છે...પરંતુ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ખેડૂતોને રાતા પાણીએ માવઠાએ રોવડાવ્યા...તૈયાર પાક પર માવઠાનો માર એવો પડ્યો કે બધુ જ બરબાદ થઈ ગયું...જુઓ ખેડૂતોની વેદના પર આ ખાસ અહેવાલ...
કમોસમી વરસાદથી નુકસાન
શિયાળાની ઋતુ, ઠંડીની રાહત, અને ખેડૂતોના મનમાં પાક કાપવાની આશા...પરંતુ અચાનક, આકાશે એવી ચાલ ચાલીને બતાવી કે ખેડૂતોની આશા પર પાણી ફરી વળ્યું.ગીર સોમનાથ જિલ્લો, સુત્રાપાડા, કોડીનાર અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ તૂટી પડ્યો...એકથી દોઢ ઈંચ જેટલો વરસાદ પણ અસર એવી કે ખેડૂતોના મોઢામાં આવેલો કોળિયો છીનવી લીધો.પાંચ મહિનાની સતત મહેનત...તડકામાં સળગેલા દિવસો...અને ઠંડીમાં જાગેલી રાતો...એક કલાકના વરસાદમાં બધુ જ બરબાદ થઈ ગયું...ખેતરમાં ઊભો રહેલો ઘઉંનો પાક જમીન પર ઢળી પડ્યો...બાજરી સહિતના રવિ પાકને મોટું નુકસાન થયું છે...
ભુવાટીંબી અને આસપાસના ગામોમાં વિસ્તૃત પાક નુકસાનના દ્રશ્યો આજે આંખે આંસુ લાવી દે એવા છે...ખેડૂતો કહી રહ્યા છે, ઘઉંનો પાક તો લગભગ નિષ્ફળ ગયો છે...જે પાક કાપણી માટે તૈયાર હતો, એ હવે કાપવા લાયક રહ્યો નથી...હાર્વેસ્ટિંગ કરવું અઘરુ બની ગયું છે.
શું કહી રહ્યા છે ખેડૂતો?
ઘઉંનો પાક તો લગભગ નિષ્ફળ ગયો છે
કાપણી માટે તૈયાર પાક હવે કાપવા લાયક રહ્યો નથી
હાર્વેસ્ટિંગ કરવું અઘરુ બની ગયું છે
નિષ્ફળ પાક દૂર કરવા માટે મજૂરીનો વધારાનો ખર્ચ ખેડૂતોના માથે આવી પડ્યો છે...માવઠાનો માર માત્ર ખેતર સુધી સીમિત રહ્યો નથી...કેસર કેરીના આંબાઓમાં પણ ભારે નુકસાન થયું છે....દિવાળીએ મગફળીમાં નુકસાન અને હવે રવિ પાકમાં પણ વરસાદે ખેડૂતોની કમર તોડી નાંખી છે...
હવે રવિ પાકમાં ખેડૂતોની કમર તૂટી
આ છે, જગતના તાતની વેદના...આજે ખેડૂત લાચાર છે...નિરાશ છે...અને સરકાર તરફ મદદની આશાએ જોઈ રહ્યો છે...સવાલ માત્ર એક જ છે, ખેડૂતોની આ વેદના સરકાર સાંભળશે ક્યારે?..કમોસમી વરસાદે માત્ર પાક જ નહીં, ખેડૂતોના આશાઓને પણ ડુબાડી દીધી છે.
