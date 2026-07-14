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ગરબા અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે મોરબીમાં ખેડૂતોનો વિરોધ, સરકારની નવી નીતિને 'લોલીપોપ' ગણાવી ફગાવી; આપી ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી

Morbi Farmers Protest: મોરબીમાં ફરી એકવાર ખેડૂતોના આંદોલનની ચિંગારી ભભૂકી છે. હજારો ખેડૂતો અને મહિલાઓ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા. હાથમાં બેનરો-પોસ્ટરો, સરકાર વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર અને ગરબા સાથે અનોખો વિરોધ નોંધાયો. મુદ્દો છે ખેડૂતોના ખેતરમાં ખાનગી કંપનીના વીજપોલ અને કોરિડોર માટેના વળતરનો. સરકારની નવી વળતર નીતિને ખેડૂતો લોલીપોપ ગણાવીને ફગાવી રહ્યા છે. અને હવે સરકારને ત્રણ વિકલ્પ આપીને ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 14, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:48 PM IST
ગરબા અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે મોરબીમાં ખેડૂતોનો વિરોધ, સરકારની નવી નીતિને 'લોલીપોપ' ગણાવી ફગાવી; આપી ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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