ગરબા અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે મોરબીમાં ખેડૂતોનો વિરોધ, સરકારની નવી નીતિને 'લોલીપોપ' ગણાવી ફગાવી; આપી ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી

Morbi Farmers Protest: મોરબીના રસ્તાઓ પર આજે ખેડૂતોનો જનસાગર ઉમટી પડ્યો. હાથમાં પોસ્ટરો, બેનરો, સરકાર વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર અને મહિલાઓના ગરબા સાથે સમગ્ર શહેરમાં આંદોલનનો માહોલ સર્જાયો. માત્ર મોરબી જ નહીં, આસપાસના જિલ્લાઓમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો અહીં પહોંચ્યા. એક જ માંગ સાથે ખેડૂતોના ખેતરમાં વીજપોલ ઊભા કરતા પહેલાં પૂરતું અને યોગ્ય વળતર ચૂકવવામાં આવે.
365 ગ્રામ પંચાયતોના લેટરપેડ સાથે વિરોધ
મહેન્દ્રનગર ચોકડીથી શરૂ થયેલી વિશાળ પદયાત્રા કલેક્ટર કચેરી સુધી પહોંચી. જ્યાં 365 ગ્રામ પંચાયતોના લેટરપેડ સાથે સરકારના નવા પરિપત્રનો લેખિત વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, સરકારે જાહેર કરેલી નવી વળતર નીતિ તેમની સાથે અન્યાય કરે છે અને તેથી જ આ પરિપત્રનો સંપૂર્ણ અસ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે.
શું આપ્યો ખેડૂતોએ વિકલ્પ?
ખેડૂત આગેવાનોના જણાવ્યા મુજબ સરકાર સમક્ષ ત્રણ વિકલ્પ મૂકવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ વિકલ્પ મુજબ વીજપોલના ટાવર બેઝ માટે બજાર કિંમતના 400 ટકા અને કોરિડોર માટે 260 ટકા વળતર ચૂકવવામાં આવે. બીજા વિકલ્પમાં 2013ના જમીન સંપાદન કાયદા મુજબ ચાર ગણું વળતર આપવામાં આવે. જ્યારે ત્રીજા વિકલ્પમાં 2006ના લાયસન્સી નિયમો પ્રમાણે કંપની ખેડૂતોને માસિક કે વાર્ષિક ભાડું ચૂકવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
શું આપી ખેડૂતોએ ચીમકી?
જેતપર ગામથી શરૂ થયેલું આંદોલન હવે ત્રીજા તબક્કામાં પ્રવેશી ચૂક્યું છે. અગાઉ પ્રતિક ઉપવાસ અને 19 દિવસના આમરણાંત ઉપવાસ બાદ સરકારે નવી નીતિ જાહેર કરી હતી. પરંતુ ખેડૂતોને તે સ્વીકાર્ય નથી. ખેડૂત આગેવાનો સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી રહ્યા છે કે, જો પરિપત્રમાં સુધારો નહીં થાય તો સમગ્ર ગુજરાતના ખેડૂતો સાથે મળીને આગામી લડત વધુ ઉગ્ર બનાવવામાં આવશે અને જ્યાં સુધી વળતર નહીં મળે ત્યાં સુધી ખેતરોમાં વીજપોલ ઊભા કરવા નહીં દેવામાં આવે.
બીજી તરફ જિલ્લા કલેક્ટરે દાવો કર્યો છે કે, નવી નીતિ હેઠળ ખેડૂતોને સારું વળતર મળશે. એમઆરસીની રચના બાદ વળતર ચૂકવાશે અને ત્યારબાદ જ ખેતરમાં કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે. પરંતુ હાલ તો ખેડૂતો સરકારના આશ્વાસનથી સંતોષ માનવા તૈયાર નથી. અને હવે સરકાર ખેડૂતોની માંગ સ્વીકારે છે કે આંદોલન વધુ ઉગ્ર બને છે. તેના પર સૌની નજર મંડાઈ છે.