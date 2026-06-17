જેનું સૌરાષ્ટ્ર, તેનું ગુજરાત: ખેડૂતોના 'અસલી મસીહા' બનવા આપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે રેસ, ભાજપની 'નબળી નસ'

ગુજરાતના રાજકારણમાં હંમેશાં એક ટ્રેન્ડ રહ્યો છે જેનું સૌરાષ્ટ્ર, તેનું ગુજરાત. ૨૦૨૭ની વિધાનસભા ચૂંટણીના ભણકારા વાગી રહ્યા છે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) અને કોંગ્રેસ બંનેને સમજાઈ ગયું છે કે જો ભાજપના વિજય રથને રોકવો હોય, તો મેગા સિટીઝ (અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ)ની બહાર નીકળીને 'ખેડૂત મતબેંક' પર ફોકસ કરવું પડશે. ભાજપ શહેરી વિસ્તારોમાં પરંપરાગત રીતે ખૂબ જ મજબૂત છે, પરંતુ ગ્રામ્ય વિસ્તારો અને ખાસ કરીને ખેડૂતોના પ્રશ્નો મામલે ભાજપ દર વખતે ક્યાંક ને ક્યાંક નબળી સાબિત થતી આવી છે. વિપક્ષ આ જ નબળાઈનો મહત્તમ ફાયદો ઉઠાવવા મેદાને પડ્યો છે.
ગ્રામ્ય વિસ્તાર પર નજર
હાલમાં ગુજરાતમાં ખેડૂતોના પ્રશ્નો ટોક ઓફ ધ ટાઉન છે. પછી તે ધોલેરા 'સર' પ્રોજેક્ટમાં વીજ કંપનીઓની મનમાની સામે હાઈકોર્ટની લાલ આંખ હોય, સિંચાઈના પાણીનો પ્રશ્ન હોય, કે ટેકાના ભાવ અને ખાતરની અછતનો મુદ્દો હોય. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં લાંબા સમયથી પ્રવર્તતા અસંતોષને વોટમાં કન્વર્ટ કરવા આપ અને કોંગ્રેસ બંને એડીચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે.
૨૦૧૭માં કોંગ્રેસે આ જ ફોર્મ્યુલાથી ભાજપને બરાબરની હંફાવી હતી, અને ૨૦૨૨માં 'આપ' પક્ષે પણ સૌરાષ્ટ્રના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી જ પોતાની પકડ મજબૂત કરી હતી. સૌથી મોટો અને રસપ્રદ એન્ગલ એ છે કે અહીં માત્ર ભાજપ સામે લડાઈ નથી, પણ "ખેડૂતોના અસલી મસીહા કોણ?" તે સાબિત કરવા આપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે જ આંતરિક રેસ જામી છે.
કોંગ્રેસ પાસે હજુ પણ ગ્રામ્ય સ્તરે પાયાનું સંગઠન અને સહકારી ક્ષેત્રમાં જૂના નેતાઓ છે. કોંગ્રેસ 'ખેડૂત આક્રોશ' રેલીઓ અને પદયાત્રાઓ દ્વારા પોતાના પરંપરાગત વોટરને પાછા મેળવવા મથી રહી છે. 'આપ' ખેડૂતોને મફત કે સસ્તી વીજળી, પાક નુકસાનીનું ત્વરિત વળતર અને પંજાબની જેમ સીધા બેંક ખાતામાં પૈસા જમા કરાવવાના વાયદા (ગેરંટી) આપીને યુવા ખેડૂતોને આકર્ષવા માટે સોશિયલ મીડિયા અને ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર આક્રમક પ્રચાર કરી રહી છે.
ગુજરાતમાં ખેડૂતોનો મુદ્દો ચર્ચામાં છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં પાવરગ્રીડ વીજ લાઈનના વિરોધમાં ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. 15 જૂને કોંગ્રેસની આગેવાનીમાં કિસાન અધિકાર રેલી યોજવામાં આવી હતી. આ રેલીમાં ઘણા ખેડૂતો ટ્રેક્ટર લઈને પહોંચ્યા હતા. ખેડૂતોના આ વિરોધ બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ સક્રિય થઈ ગઈ છે. આજે ગોંડલમાં પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની હાજરીમાં ખેડૂતલક્ષી વિકાસ સંમેલન યોજાઈ રહ્યું છે. બીજીતરફ આમ આદમી પાર્ટીએ પણ સુરેન્દ્રનગરમાં કિસાન મહાસંમેલનનની જાહેરાત કરી છે.
કેમ ખેડૂતો કરી રહ્યાં છે આંદોલન
ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં પાવરગ્રીડ લાઈન અને જમીન સંપાદનના વિરોધમાં ખેડૂતો આંદોલન કરી રહ્યાં છે. અનેક વિસ્તારોમાં 765KV મહાકાય લાઈનો માટે પૂરતું વળતર ન મળવાને કારણે ખેડૂતો વિરોધ કરી રહ્યાં છે. ગુજરાતમાં કચ્છના ખાવડાથી લઈને નવસારી સુધી અનેક વિસ્તારોમાં પાવરગ્રીડ ટ્રાન્સમિશન લાઈન પ્રોજેક્ટો પસાર થઈ રહ્યાં છે.
શું છે ખેડૂતોની માંગ
ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યાં છે કે જમીન સંપાદન અને ટાવર ઉભા કરવા માટે પૂરતું વળતર આપવામાં આવે. આ સિવાય ખેડૂતોની ઉપજાઉ જમીન બગડે નહીં તે માટે અન્ડરગ્રાઉન્ડ લાઈન નાખવામાં આવે. આ સિવાય જો કોઈ જગ્યાએ ખેડૂતોનો વિરોધ થાય તો બળજબરીપૂર્વક કામગીરી બંધ કરવામાં આવે. આંદોલન ઉગ્ર બનતા ખેડૂતોએ ટ્રેક્ટર રેલી પણ કાઢી હતી.
ખેડૂત સંગઠનોની મુખ્ય માંગણીઓ
ખેડૂતોના વિરોધ વચ્ચે ખેડૂત સંગઠનો પણ સક્રિય થઈ ગયા છે. ગુજરાત કિસાન સંઘર્ષ સમિતિ અને કિસાન કોંગ્રેસ જેવા 23 જેટલા સંગઠનોએ વિવિધ માંગ કરી છે.
1. બજાર ભાવ કરતા 4 ગણું વળતર
જમીનના વાણિજ્ય મૂલ્ય અને વર્તમાન માર્કેટ ભાગ ગણી ખેડૂતોને ચાર ગણું વળતર આપવામાં આવે. કેટલાક વિસ્તારમાં પોલ દીઠ યોગ્ય વળતર આપવાની સ્પષ્ટ નીતિને પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
2. ચોક્કસ SOP બનાવવાની માંગ
ખેડૂત સંગઠનો દ્વારા રાજ્ય સરકાર પાસે વીજ લાઈનના બળતર બાબતે સમગ્ર રાજ્યમાં એક સમાન નિયમાવલી બનાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
3. 2013ના જમીન સંપાદન કાયદાનો અમલ
ખેડૂતોના વિવિધ સંગઠનો દ્વારા 2013ના કેન્દ્રીય જમીન સંપાદનના કાયદા હેઠળ યોગ્ય જોગવાઈઓ લાગૂ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
4. બિન-ઉપજાઉ જમીનનો ઉપયોગ
ખેડૂતોની માંગ છે કે હાઈટેન્શન લાઈનને કિંમતી અને ખેતીલાયક જમીનની જગ્યાએ ખરાબાની કે બિન-ઉપજાઉ સરકારી જમીનમાંથી પસાર કરવામાં આવે અથવા અન્ડરગ્રાઉન્ડ કેબલિંગ કરવામાં આવે.
2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ખેડૂતોના મુદ્દે ભાજપ-કોંગ્રેસ અને આપ સક્રિય
કોંગ્રેસ ખેડુતો સાથે હતી અને ખેડુતો સાથે રહેશે pic.twitter.com/12J3SYSlTB
— Gujarat Congress (@INCGujarat) June 16, 2026
15 જૂને કોંગ્રેસે યોજી હતી ખેડૂત અધિકાર રેલી
ખેડૂતોના પ્રશ્નોને લઈ કોંગ્રેસ દ્વારા 15 જૂને ખેડૂત અધિકાર રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ખેડૂતોએ ટ્રેક્ટર રેલી કાઢી પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. કોંગ્રેસ અને કિસાન સંગઠનોનો પ્લાન ગાંધીનગર સુધી રેલી કાઢવાનો હતો, પરંતુ તંત્ર દ્વારા અમદાવાદ ખાતે રેલી અટકાવી દેવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ખેડૂતોના મુદ્દે સરકારને અલ્ટીમેટમ પણ આપવામાં આવ્યું છે. કોંગ્રેસે જણાવ્યું કે 11 દિવસમાં આ મુદ્દે સમાધાન નહીં થાય તો 30 જૂનથી ફરી આંદોલન કરવામાં આવશે.
"ખેડૂત કલ્યાણ ભાજપ સરકારની પ્રાયોરિટી છે!" pic.twitter.com/4JFvtgoVwm
— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) June 17, 2026
ભાજપ પણ સક્રિય
15 જૂને ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર યાત્રા બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ સક્રિય થઈ ગઈ છે. ગોંડલમાં આજે પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની આગેવાનીમાં ભાજપ દ્વારા ખેડૂતલક્ષી વિકાસ સંમેલન યોજવામાં આવ્યું છે. ભાજપે કોંગ્રેસ દ્વારા યોજાયેલી કિસાન અધિકાર રેલીનો જવાબ આપવા માટે ગોંડલમાં ખેડૂતોનું સંમેલન યોજ્યું છે. આ સંમેલનમાં કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતી અને કૃષિ આધારિત સરકારી યોજનાઓ વિશે પણ માહિતી આપવામાં આવી હતી.
🔹ખેડૂતોના હક અને અધિકારો માટેની લડાઈના બીજા અધ્યાયની શરૂઆત કરશે આમ આદમી પાર્ટી 💯
🔹સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ખેડૂતોના અનેક મુદ્દાઓ પર આમ આદમી પાર્ટીના એક એક નેતા ખૂબ મજબૂતીથી લડ્યા, પછી એ ઘેડનો મુદ્દો હોય, કડદા પ્રથા વિરુદ્ધની લડાઈ હોય દરેક મુદ્દે આમ આદમી પાર્ટી ખેડૂતો… pic.twitter.com/3sLsTlkpSB
— AAP Gujarat (@AAPGujarat) June 17, 2026
27 જૂને સુરેન્દ્રનગરમાં આપ દ્વારા કિસાન મહાપંચાયતનું આયોજન
ગુજરાતમાં ખેડૂતોના મુદ્દે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી મેદાનમાં આવી છે. આગામી 27 જૂને આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા સુરેન્દ્રનગર ખાતે કિસાન મહાપંચાયતનું આયોજન કરવામાં આવી છે. આમ આદમી પાર્ટીએ કહ્યું કે પાર્ટી આગામી કિસાન મહાપંચાયતમાં હાઇટેન્શન લાઇનના મુદ્દા સહિત અન્ય ખેડૂતોના પ્રશ્નો ઉઠાવી અવાજ બુલંદ કરશે.