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જેનું સૌરાષ્ટ્ર, તેનું ગુજરાત: ખેડૂતોના 'અસલી મસીહા' બનવા આપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે રેસ, ભાજપની 'નબળી નસ'

ગુજરાતમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં રાજકીય પાર્ટીઓ પોતાના સમીકરણો ગોઠવવામાં લાગી ગઈ છે, તેવામાં ખેડૂત નારાજગીનો મુદ્દો વિપક્ષે હાથોહાથ ઉઠાવી લીધો છે. કોંગ્રેસની ખેડૂત અધિકાર રેલી અને સરકારને આપેલા અલ્ટીમેટમ બાદ હવે આમ આદમી પાર્ટી પણ કિસાન મહાસંમેલન યોજવા જઈ રહી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 17, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:08 PM IST
જેનું સૌરાષ્ટ્ર, તેનું ગુજરાત: ખેડૂતોના 'અસલી મસીહા' બનવા આપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે રેસ, ભાજપની 'નબળી નસ'

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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જેનું સૌરાષ્ટ્ર, તેનું ગુજરાત: ખેડૂતોના 'અસલી મસીહા' બનવા આપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે રેસ
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