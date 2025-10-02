Prev
Ahmdabad News: તો અમદાવાદના ઠક્કરનગરમાં પણ અકસ્માતની ઘટના. કારની ટક્કર લાગતા વાહનચાલકે ત્રણ વ્યક્તિ નીચે પટકાયા. એકનું ઘટનાસ્થળે જ મોત. તો બે યુવાન ઘાયલ થતા સારવાર હેઠળ.. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 02, 2025, 10:20 AM IST

અમદાવાદમાં ગોઝારો અકસ્માત; કારની ટક્કરે ત્રણ લોકો નીચે પટકાયા, એકનું ઘટનાસ્થળે જ મોત

Ahmdabad News: અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલા ઠક્કરનગર બ્રિજ પરથી નીચે ઉતરતી વખતે એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. એક Artica (આર્ટિકા) કારના ચાલકે પૂરપાટ ઝડપે આવીને એક મોટરસાયકલ (બાઇક)ને જોરદાર ટક્કર મારી હતી, જેના કારણે બાઇક પર સવાર ત્રણ યુવાનો પૈકી એક યુવાનનું ઘટનાસ્થળે જ કરૂણ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે અન્ય બે યુવાનોને ઈજા પહોંચી હતી.

બનાવની વિગતો મુજબ, ઠક્કરનગર બ્રિજ પરથી નીચે ઉતરતી વખતે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. Artica કારના ચાલકે ગફલતભરી રીતે ડ્રાઇવિંગ કરીને મોટરસાયકલને ટક્કર મારતાં બાઇક પર સવાર ત્રણેય યુવાનો રોડ પર પટકાયા હતા. આ અકસ્માતમાં ગંભીર રીતે ઘવાયેલા એક યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું, જ્યારે અન્ય બે યુવાનો ઘાયલ થયા હતા. ઈજાગ્રસ્ત યુવાનોને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.

અકસ્માત સર્જાયા બાદ કારનો ચાલક સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ ટ્રાફિક પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસે કારના નંબરના આધારે ફરાર આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી છે અને મૃતક યુવાનની ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરવા અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવા માટેની તજવીજ શરૂ કરી છે.

આ ગમખ્વાર અકસ્માતને પગલે વિસ્તારમાં થોડા સમય માટે ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. પોલીસે જરૂરી કાર્યવાહી કરીને ટ્રાફિકને પૂર્વવત્ કર્યો હતો. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર માર્ગ સલામતીના નિયમો અને બેફામ ડ્રાઇવિંગના જોખમ અંગે ચિંતા જગાવી છે.
 

