/રાધનપુર નેશનલ હાઈ-વે પર ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત: ટ્રક પાછળ કાર ઘૂસી જતાં 3ના મોત, 4 ઈજાગ્રસ્ત

Patan News: પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર નેશનલ હાઈવે પર રાત્રિના સમયે એક અત્યંત ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. હાઈવે પર સ્થિર ઊભેલી એક ટ્રક પાછળ પૂરપાટ ઝડપે આવતી કાર ધડાકાભેર ઘૂસી જતાં આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે કારનો કૂચડો વળી ગયો હતો. આ ઘટનાને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી અને ઘટનાસ્થળે સ્થાનિક લોકોના ટોળેટોળાં ઉમટી પડ્યા હતા.
સારવાર દરમિયાન રિફર કરાયા અને પોલીસ તપાસ
આ ગોઝારા અકસ્માતમાં કારમાં સવાર ત્રણ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ કરૂણ મોત નીપજ્યા હતા, જ્યારે અન્ય 4 લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. અકસ્માતની જાણ થતાં જ 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવા તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. ટીમ દ્વારા ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક ધોરણે રાધનપુર રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
જ્યાં પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ તેમની ગંભીર હાલતને ધ્યાનમાં રાખીને વધુ સારવાર અર્થે પાટણની ધારપુર હોસ્પિટલ ખાતે રિફર કરવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ, બનાવની જાણ થતાં જ પોલીસ કાફલો પણ સ્થળ પર પહોંચી ગયો હતો અને મૃતદેહોને પીએમ અર્થે મોકલી સમગ્ર મામલે આગળની કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે.