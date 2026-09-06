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રાધનપુર નેશનલ હાઈ-વે પર ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત: ટ્રક પાછળ કાર ઘૂસી જતાં 3ના મોત, 4 ઈજાગ્રસ્ત

Patan News: પાટણ-રાધનપુર નેશનલ હાઈ-વે પર રાત્રિના સમયે એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં એક કાર રસ્તા પર ઉભેલી ટ્રક પાછળ ધડાકાભેર ઘૂસી ગઈ હતી. આ ગંભીર અકસ્માતમાં કારમાં સવાર ત્રણ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા હતા, જ્યારે અન્ય 4 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તમામ ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક રાધનપુર રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 06, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 01:01 PM IST
રાધનપુર નેશનલ હાઈ-વે પર ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત: ટ્રક પાછળ કાર ઘૂસી જતાં 3ના મોત, 4 ઈજાગ્રસ્ત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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