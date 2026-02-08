Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સુરતમાં પિતા-પુત્ર પર જીવલેણ હુમલો, પુત્રનું મોત, પિતા ગંભીર હાલતમાં સારવાર હેઠળ

Surat News; સુરતમાં બેફામ બનેલા અસામાજિક તત્વોએ પિતા-પુત્ર પર જીવલેણ હુમલો કર્યો છે. આ હુમલામાં પુત્રનું મોત થયું છે, જ્યારે ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયેલા પિતાને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 08, 2026, 10:53 AM IST

પ્રશાંત ધીવરે, સુરતઃ સુરતથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સુરતમાં પિતા-પુત્ર પર નજીવી બાબતે જીવલેણ હુમલો થયો છે. હુમલામાં પુત્રનું મોત થયું છે, જ્યારે પિતા ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. મૃતકનું નામ 30 વર્ષીય મોહમ્મદ ફરીદ બોમ્બાવાળા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઘટના સુરતના કોસાડ આવાસમાં બની છે.

પુત્રનું મોત, પિતા ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત
સુરતમાં પિતા-પુત્ર પર હુમલાની ઘટના સામે આવી છે. કોસાડ આવાસમાં નાના બાળકો લડી રહ્યાં હતા. આ દરમિયાન મૃતક લડી રહેલાં બાળકોના પિતાને સમજાવવા ગયા હતા. આ દરમિયાન બાળકના પરિવાર સાથે બોલાચાલી થઈ હતી. ત્યારબાદ 4 ઈસમોએ યુવક પર ચપ્પુ વડે હુમલો કર્યો હતો. હુમલા દરમિયાન યુવકના પિતા વચ્ચે બચાવમાં આવ્યા તો તેમના પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

ચપ્પુ વડે જીવલેણ હુમલો કરતા યુવકનું સારવાર મળે તે પહેલા મોત થયું છે. જ્યારે મૃતકના પિતાને ગંભીર ઈજા પહોંચતા સારવાર માટે સ્મિમેર હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનામાં અમરોલી પોલીસે ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. 

સુરતમાં અસામાજિક તત્વો બેફામ
સુરતમાં સતત બની રહેલી ગંભીર ગુનાની ઘટનાઓએ કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. ફરી એકવાર અસામાજિક તત્વોએ એક યુવકનો ભોગ લીધો છે. ત્યારે સુરત શહેર પોલીસની કાર્યવાહી પર પણ સવાલો ઉઠી રહ્યાં છે. 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

