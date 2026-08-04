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વાવ થરાદમાં પત્ની સાથેના ઝઘડામાં કેનાલમાં કૂદેલા જમાઈને બચાવવા જતાં પિતા-પુત્ર ડૂબ્યા, જમાઈ તરીને ભાગી ગયો

Tharad Narmada Canal Tragedy: થરાદમાંથી પસાર થતી નર્મદાની મુખ્ય કેનાલમાં ગત રવિવારે પત્ની સાથેની બોલાચાલી થતાં એક યુવક આવેશમાં આવીને કેનાલમાં કૂદી પડ્યો હતો. જમાઈને પાણીમાં ડૂબતા જોઈને તેમને બચાવવા માટે સસરા અને સાળાએ તરત જ કેનાલમાં છલાંગ લગાવી હતી. જો કે, જમાઈને તરતાં આવડતું હોવાથી તે કેનાલમાંથી સહીસલામત બહાર નીકળીને ભાગી ગયો હતો, પરંતુ વિચાર કર્યા વિના પાછળ કૂદેલા સસરા અને સાળાનું મોત થયું હતું.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 04, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:36 AM IST
વાવ થરાદમાં પત્ની સાથેના ઝઘડામાં કેનાલમાં કૂદેલા જમાઈને બચાવવા જતાં પિતા-પુત્ર ડૂબ્યા, જમાઈ તરીને ભાગી ગયો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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