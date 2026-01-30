Prev
આ નેતાપુત્રોને જાગ્યા છે ધારાસભ્ય થવાના કોડ, પિતાની પ્રતિષ્ઠાના રસ્તે બેઠું ખાઈ જવા કોણ કોણ મેદાનમાં?

Father And son In Gujarat Politics : અન્ય ક્ષેત્રની જેમ હવે રાજકારણ પણ વારસાગત ગાદી હોય તેવું બની રહ્યું છે. પિતાના પગલે દીકરા-દીકરીઓ રાજકારણમાં આવ્યા હોય તેવા અસંખ્ય ઉદાહરણ છે, ત્યારે આગામી સમયમાં નવી પેઢીમાં કોણ રાજકારણમાં આવવા થનગનાટ કરી રહ્યું છે તેના પર એક નજર કરીએ... 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:08 AM IST

Gujarat Political News દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ ; વિધાનસભાની ચૂંટણીને હજુ એક વર્ષથી વધુ સમયની વાર છે પરંતુ આશા ધરાવતા નેતાઓ અત્યારથી જ કમર કસી રહ્યા છે. દરેક પોતપોતાના ગોડફાધરના પગથિયા ઘસવાથી માંડીને સંગઠનમાં કે જનસંપર્કમાં દોડધામ કરી રહ્યા છે. એમાં કેટલાંક એવાં નેતાપુત્રો પણ સામેલ છે જે પિતાની પ્રતિષ્ઠાના જોરે ધારાસભ્ય બનવા થનગને છે. દેખીતી રીતે કોઈ મગનું નામ મરી ન પાડે પરંતુ તેમની જાહેરજીવનની ગતિવિધિ તો તેમની મહત્વાકાંક્ષાની ચાડી ખાય જ છે. 

ગોંડલની દાવેદારી સૌથી પેચીદી 
ગોંડલ બેઠક દરેક ચૂંટણી વખતે ગરમાવો પેદા કરતી રહી છે. આ વખતે પણ એ બાકાત નહિ જ હોય. અહીં જયરાજસિંહ જાડેજા પરિવારની હાક વાગે છે. જયરાજસિંહ પોતે ચૂંટણી લડી શકે તેમ નથી આથી હાલ તેમનાં પત્ની ગીતાબા આ બેઠકના ધારાસભ્ય છે. પરંતુ આવતી ચૂંટણીમાં તેમના પુત્ર જ્યોતિરાદિત્ય જાડેજા ઉર્ફે ગણેશ ગોંડલ પૂરેપૂરા તૈયાર જણાય છે. ધારાસભ્યના પ્રતિનિધિ તરીકે વિકાસકાર્યોમાં તેમની સક્રિય સામેલગીરી હોય છે અને ગામડાંના પ્રવાસો તેમજ જનસંપર્ક પણ મજબૂત હોય છે. અલબત્ત તેમના માટે ય આકરાં ચઢાણ તો છે જ. કારણ કે જયરાજસિંહનું પત્તું કાપવા પાટીદાર લોબી ઉપરાંત રીબડા જૂથ પણ સક્રિય છે. 

રાજદીપ રીબડાનો ગજ વાગશે? 
ગોંડલની બેઠક પર ગણેશ જાડેજાને રીબડા જૂથ મજબૂત હરીફાઈ આપી રહ્યું છે. બંને વચ્ચેની શત્રુતા કોઈથી અજાણી નથી. ગણેશ ગોંડલને સંડોવતા જૂનાગઢના કેસમાં રીબડા જૂથની સંડોવણીના આક્ષેપો થયા હતા. એ જ રીતે અમિત ખુંટ આત્મહત્યા કેસમાં રાજદીપનું નામ ખૂલવા પાછળ ગણેશ કેમ્પ જવાબદાર હોવાનું રિબડા જૂથ કહે છે. રાજદીપ તેમની ફિલ્મસ્ટાર જેવી છબીમાંથી બહાર આવીને સેવાકાર્યો માટે ય મહેનત કરી રહ્યા છે અને RR ગ્રુપના માધ્યમથી ગરીબો, વંચિતોને સહાય કરતાં હોય તેવી તેમની રિલ્સ પણ વાઈરલ થતી રહે છે. અલબત્ત, હાલ તેમની જેલની આવ-જા અને ખાસ તો તેમનાં પિતા અનિરુદ્ધસિંહનો જેલવાસ એ બે પરિબળના કારણે તેમનો પનો વધુ એક વખત ટૂંકો પડે તો નવાઈ નહિ. 

મૌલિક સંઘાણી માટે વેઈટ એન્ડ વોચ 
ભાજપના દિગ્ગજ નેતા દિલીપ સંઘાણી અત્યારે એકે ય ચૂંટાયેલો હોદ્દો ધરાવતા નથી પરંતુ સહકારી અગ્રણી તરીકે આજે ય તેમની હાક વાગે છે. તેમના પુત્ર મૌલિક લાંબા સમયથી ભાજપ સંગઠનમાં વિવિધ જવાબદારીઓ નિભાવતા રહ્યા છે. ગત ચૂંટણીમાં તેઓ અમરેલી બેઠક માટે આશાવાદી હતા ત્યારે અચાનક કૌશિક વેકરિયાની એન્ટ્રી થઈ અને હવે એ મંત્રી પણ બની ગયા છે ત્યારે મૌલિક માટે હજુ પણ કમ સે કમ એક ટર્મ તો રાહ જોવાનો વારો આવે તેમ બની શકે છે. 

દિવ્યેશ સોલંકીની કોળી સેના મેદાનમાં ઉતરશે? 
કોળી સમાજના પ્રભાવશાળી નેતા અને મંત્રી પરશોત્તમ સોલંકી ભાવનગરથી ઉના સુધી ઓછામાં ઓછી 7 વિધાનસભા બેઠકો પર નિર્ણાયક ગણાય છે અને તેમને નારાજ કરવાનું અશક્ય છે એ હાલ બગદાણા વિવાદમાં સૌએ જોઈ લીધું. લાંબા સમયથી નાદુરસ્ત રહેતાં પરશોતમ સોલંકી જાહેરમાં બહુ ઓછા દેખાય છે ત્યારે તેમના પુત્ર દિવ્યેશ સોલંકી કોળી સેનાના માધ્યમથી પોતાના સમુદાયના સેવાકાર્યોમાં સતત સક્રિય રહે છે. એવી પણ શક્યતા વ્યક્ત થઈ રહી છે કે હવે પરસોત્તમ સોલંકી પોતાના બદલે દીકરા માટે ટીકિટ માંગે. કમ સે કમ દિવ્યેશની સક્રિયતા તો એવું જ સૂચવે છે. 

જયરાજના આદર્યા અધૂરા રહેશે? 
ડાયરાના કલાકાર માયાભાઈ આહિરના દીકરા તરીકે રાજકારણમાં પ્રવેશેલાં જયરાજ આહિર ઉર્ફે જયરાજ આતાએ તળાજા યુવા ભાજપનો હોદ્દો તો મેળવી લીધો પરંતુ એ પછી જિલ્લા પંચાયત અને તળાજા વિધાનસભા બેઠક પર તેમની નજર હોવાના સંકેતો મળતા હતા. અઢળક સંપત્તિ અને પિતાના વ્યાપક સંપર્કોની મૂડીના જોરે જયરાજ આહિરે પણ પંથકમાં સેવાકાર્યોના પ્રચારની ઝડી વરસાવી દીધી હતી પરંતુ બગદાણા વિવાદમાં તેમની સંડોવણી બહાર આવતાં હવે તેમનાં માટે આકરા ચઢાણ હોવાનું મનાય છે. કોળી સમાજની નારાજગીને લીધે જયરાજના આદરેલાં અધૂરા રહી જાય તેમ બની શકે.

