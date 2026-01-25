Prev
લગ્ન ગીતો ગવાતા હતા ત્યાં માતમ છવાયું! દીકરા-દીકરીના લગ્ન પહેલા પિતાનું મોત, પરિવાર પર આભ તૂટ્યું

Father Dies Before Son-Daughter Wedding : કુવાડવાના સાતડા ગામની કરૂણ ઘટના બની, લગ્નપ્રસંગની ખુશી શોકમાં પરિણમી. દિકરીની જાન વળાવે અને દીકરાની જાન જાય એ પહેલાનું હૃદય બેસી જતાં મોતની ઘટના બની. પરિવારે સાદાઇથી પ્રસંગ આટોપી લીધો 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 25, 2026, 01:19 PM IST

Rajkot News : વિધિના લખાણને કોઈ બદલી શકતુ નથી. એક હસતા રમતા પરિવારની ખુશીઓ પળવારમાં છીનવાઈ જાય છે. રાજકોટ એક નાનકડા ગામમાં જ્યાં એક નહિ, બે-બે લગ્નની શરણાઈઓ વાગી રહી હતી, ત્યાં મોતના મરસિયા ગાવાનો વારો આવ્યો છે. પુત્ર અને પુત્રીના લગ્ન પહેલા ખેડૂત પિતાનું દિલ બેસી ગયુ હતું. હાર્ટિ એટેકથી પિતાનું મોત થતા પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હતું. પરિણામે સાદગીથી લગ્ન પ્રસંગ આટોપી લેવાયો હતો. 

કુવાવડાના સાતડા ગામે 50 વર્ષીય ખેડૂત દાનાભાઈ નાથાભાઈ મેઘાણીને અચાનક રાતે શુક્રવારે રાતે છાતીમાં દુખાવો ઉપડ્યો હતો. તેના બાદ તેઓ બેભાન થઈ ગયા હતા. તેઓને તાત્કાલિક રાજકોટ હોસ્પિટલમાં લઈ જવાયા હતા, જ્યાં તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. 

આ બધુ ત્યારે થયુ જ્યારા દાનાભાઈ મેઘાણીના દીકરી અને દીકરા બંનેના લગ્ન લેવાયા હતા. શનિવારે દીકરીની જાન આવવાની હતી. તેને લગ્ન કરીને સાસરી વાળવાની હતી, અને આજે રવિવારે દીકરાની જાન લઈ જવાની હતી. દીકરી વળાવવાની હતી, અને પુત્રવધુ લાવવાની હતી. આ વચ્ચે જ પરિવારના મોભી દાનાભાઈને હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો, અને તેમનું મોત નિપજ્યું હતું. 

દાનાભાઈના મોતની ખબરથી મેઘાણી પરિવારમાં માતમ છવાયો છે. લગ્નની ખુશીઓ માતમમાં છવાઈ હતી. સમગ્ર ગામમાં ગમગીની છવાઈ ગઈ છે. જોકે, પિતાના મોતને પગલે દીકરી-દીકરાના લગ્નનો પ્રસંગ સાદગીથી આટોપી લેવાયો હતો. 

