/વીડિયો જોઈને આંસુ નહીં રોકી શકો... કેન્સર સામેની લડાઈ હારી રહેલા પિતાનો દીકરાને છેલ્લો હૃદયસ્પર્શી મેસેજ

સોશિયલ મીડિયા પર એવા ઘણા વીડિયો વાયરલ થાય છે, જે તમારા હૃદયને સ્પર્શી જાય છે, આવો જ એક વીડિયો વાયરલ થયો છે, જે દરેકની આંખોમાં આંસુ લાવી રહ્યો છે. કેન્સર જેવી જીવલેણ બીમારી સામે ઝઝૂમી રહેલા એક પિતાએ દુનિયાને વિદાય આપતા પહેલા પોતાના નાના દીકરાને એક છેલ્લો મેસેજ આપી રહ્યો છે, જે જોઈને તમને રડવું આવી જશે. પોતાની અંતિમ ક્ષણોમાં પિતાએ પોતાના માસૂમ પુત્રને જીવનના સૌથી મહત્વપૂર્ણ પાઠ શીખવ્યા અને તેનામાં હિંમત ભરી.
માસૂમ પુત્રને છેલ્લો મેસેજ
જ્યારે ટર્મિનલ-સ્ટેજ કેન્સરથી પીડિત પિતાને ખબર પડી કે તેની પાસે વધુ સમય બાકી નથી, ત્યારે તેણે તેના દીકરા મંત્રને પોતાની પાસે બોલાવ્યો. ખૂબ પ્રેમ અને સ્નેહથી તેણે તેના પુત્રને સમજાવ્યું કે તેના ગયા પછી કેવી રીતે જીવવું. પિતાએ તેના પુત્રને કહ્યું કે તે તેની માતાની વાત સાંભળે અને ક્યારેય ખરાબ વર્તન ન કરે. તેણે દીકરાને જણાવ્યું કે હવે સમય આવી ગયો છે કે તે પરિવારની જવાબદારીઓ ઉપાડે અને તેની માતા અને બહેનોની સંભાળ રાખે.
રડીશ નહીં તું તો સારો દીકરો છે ને?
વીડિયોમાં પિતા તેના દીકરાને પ્રોત્સાહન આપતા જોવા મળે છે. જ્યારે બાળક ભાવુક થવા લાગે છે, ત્યારે પિતા તેને પ્રેમથી કહે છે રડવાનું નહીં તું તો ખૂબ જ સારો અને સમજદાર દીકરો છે. તેણે પોતાના દીકરાને રડવાનું નહીં તેવું વચન પણ આપ્યું, એવી આશામાં કે છોકરો તેના ગયા પછી હિંમતથી ભવિષ્યનો સામનો કરશે. આ શબ્દો સાંભળીને ઇન્ટરનેટ પર લોકો ભાવુક થઈ રહ્યા છે અને પિતાના જુસ્સાને સલામ કરી રહ્યા છે.
તેણે પોતાના દીકરાને સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે તે તેની માતાની સંભાળ રાખે અને દરેક બાબતમાં તેનું પાલન કરે. તેણે છોકરાને યાદ પણ કરાવ્યું કે તેણે તેની બે નાની બહેનોની સંભાળ રાખવી અને તેનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. આટલી નાની ઉંમરે પોતાના દીકરાને એક જવાબદાર વ્યક્તિ બનાવવાનો આ પ્રયાસ ખરેખર હૃદયસ્પર્શી છે.
જ્યારે પણ તું મને યાદ કરીશ, ત્યારે હું તારી સાથે જ હોઈશ.
પોતાના બાળકના મનમાંથી ડર અને દુ:ખ દૂર કરવા માટે, એક પિતાએ ખરેખર સુંદર લાગણી વ્યક્ત કરી. તેણે તેના દીકરાને કહ્યું કે જો તે તેનાથી દૂર જાય, તો તારે પૂછવું નહીં કે પપ્પા ક્યાં ગયા છે, જ્યારે પણ તું મને યાદ કરીશ, ત્યારે હું તારી સાથે જ હોઈશ. આ શબ્દો સાથે પિતાએ માસૂમ બાળકને ખાતરી આપી કે તેનો પ્રેમ અને આશીર્વાદ હંમેશા તેની સાથે રહેશે.
આંસુઓ નહી રોકી શકો
આ ખૂબ જ કરુણ અને ભાવુક વીડિઓ સોશિયલ મીડિયા પર વ્યાપકપણે શેર કરવામાં આવી રહ્યો છે. તે જોનારા દરેકની આંખોમાં આંસુ લાવી રહ્યો છે. કોમેન્ટમાં લોકો પિતાના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે અને માસૂમ બાળકને જીવનમાં આગળ વધવાની શક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.