Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /વીડિયો જોઈને આંસુ નહીં રોકી શકો... કેન્સર સામેની લડાઈ હારી રહેલા પિતાનો દીકરાને છેલ્લો હૃદયસ્પર્શી મેસેજ

વીડિયો જોઈને આંસુ નહીં રોકી શકો... કેન્સર સામેની લડાઈ હારી રહેલા પિતાનો દીકરાને છેલ્લો હૃદયસ્પર્શી મેસેજ

કેન્સર સામેની લડાઈ હારી રહેલો એક પિતા પોતાના નાનકડા દીકરાને એક છેલ્લો મેસેજ આપી રહ્યો છે. તેની ભાવુક સલાહ અને હૃદયસ્પર્શી શબ્દો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે. આ વીડિયો જોઈને તમે પણ આંસુ નહીં રોકી શકો. આ વીડિયો વડોદરાનો હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 29, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:54 PM IST
વીડિયો જોઈને આંસુ નહીં રોકી શકો... કેન્સર સામેની લડાઈ હારી રહેલા પિતાનો દીકરાને છેલ્લો હૃદયસ્પર્શી મેસેજ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતમાં ખરીફ સિઝનનો ધમધમાટ: 70% વાવેતર સંપન્ન; કપાસ અને મગફળી ખેડૂતોની પહેલી પસંદ
Gujarat Kharif Sowing 202633 min ago
2
kajal aggarwal50 min ago
3
gujarat1 hr ago
4
Anti Paper Leak Bill1 hr ago
5
rahul gandhi1 hr ago