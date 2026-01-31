સિંગતેલના ભડકે બળતા ભાવ વચ્ચે જાણો એ ગુજરાતી પદ્માબાપા વિશે જેણે સૌરાષ્ટ્રને મગફળી ખેતી કરતા કર્યા
Father Of Groundnut : આજે ગુજરાતનો જે વિસ્તાર મગફળીના મબલખ ઉત્પાદન માટે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે એવા સૌરાષ્ટ્રમાં સૌ પ્રથમ મગફળી લાવનારા કાલરિયા પરિવારના સમાજસેવક પદ્માબાપાને જૂજ લોકો ઓળખે છે. આવો, એમના વિશે જાણીએ!
Trending Photos
Padmabapa Kalariya : હાલ મગફળીના રેકોર્ડબ્રેક ભાવ બોલાઈ રહ્યા છે, તેમજ સિંગતેલના ભાવ ભડકે બળે તેવી શક્યતા છે. ત્યારે વાત કરીએ એ ખેડૂતની, જેઓએ બહારથી બીજ લાવીને સૌરાષ્ટ્રને સૌથી પહેલા મગફળીનું વાવેતર કરતા શીખવાડ્યુ. 150 વર્ષ પહેલા પદ્માબાપાએ મદ્રાસમાં મગફળી ગુજરાત લાવીને તેનું સૌથી પહેલા વાવેતર કર્યું હતું, તેના બાદ ગુજરાતમાં મગફળીનો પાક લહેરાતો થયો છે. તેમના પ્રતાપે આજે ગુજરાત મગફળીના વાવેતરમાં અગ્રેસર બન્યું છે. 1910 માં પદ્માબાપા મદ્રાસથી ગુજરાત મગફળી લઈ આવ્યા હતા. પદ્માબાપા ત્યાથી દાણો લાવ્યા અને આખા ગુજરાતને મગફળીનું ઉત્પાદન કરતા કરાવ્યું.
...અને પદ્માબાપાએ મગફળીથી લહેરાવ્યાં સૌરાષ્ટ્રનાં ખેતરો !
વાત છે 1910ની સાલની. એ સમયે વેપાર-ધંધા-રોજગાર વધારે ફૂલ્યાફાલ્યા નહોતા. આવકનું મુખ્ય સાધન એકમાત્ર ખેતી હતું. જાતજાતના પાક વાવીને લોકો રોજી રળતા હતા. રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી તાલુકાના પિપળિયા ગામના મૂળ વતની પદ્માબાપા કાલરિયા (મારા પરદાદાના પિતા) ગામના પ્રમુખ ખેડૂતોમાંના એક. દર વરસે જુદા જુદા પાક વાવવા. લણણી અને ખેતીથી માંડીને નવાં શોધ-સંશોધનોમાં પણ તેઓ હંમેશાં અગ્રેસર રહેતા.
પદ્માબાપા ખેડૂત સંઘ સાથે દક્ષિણ ભારત ગયા હતા
એકવાર પદ્મબાપા ગામના ખેડૂત સંઘ સાથે દક્ષિણ ભારતની યાત્રાએ નીકળી પડ્યા. એક પછી એક સ્થળ ફરતાં ફરતાં તેઓ આંધ્ર પ્રદેશના પ્રસિદ્ધ તિરુપતિ મંદિરના દર્શને પહોંચ્યા. ત્યાંથી સંઘ સહિત મદ્રાસ બાજુ રવાના થયા. એ સમયે મદ્રાસ અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારોમાં ખેડૂતોએ હળદર અને મગફળીના મિશ્ર પાકનું વાવેતર કર્યું હતું. ખેતરોમાં લીલોછમ લહેરાતો પાક જોઈને પદ્માબાપાથી રહેવાયું નહીં. ખેતીસંબંધી કોઈ પણ નવી બાબત નજરે ચડે કે તરત એને શીખી લેવાનો સ્વભાવ ધરાવતા બાપાએ પળનો પણ વિલંબ કર્યા વિના સ્થાનિક ખેડૂતો સાથે વાર્તાલાપ શરૂ કર્યો. ખેતરમાં મગફળીની કાપણી ચાલી રહી હતી અને દિવાળીની આજુબાજુનો સમય હતો. જોતાંવેંત પદ્માબાપાને મગફળી ગમી ગઈ. પોતાના વિસ્તારને એનો પાક અનુકૂળ આવશે જ એમ માનીને તેમણે બે કિલો જેટલી મગફળીથી પોતાની બંડીનાં બેઉ ખિસ્સાં ભરી લીધાં. મગફળીના દાણા કાજુ જેવા હોવાથી પદ્માબાપાએ ફોઈ બનીને એનું નામ પાડી દીધું: કાજુડી!
પદ્માબાપાના પ્રયાસોથી સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતોનું નસીબ ઉઘડ્યું
મદ્રાસથી લાવેલી આ કાજુડીની બાપાએ પિપળિયાના પોતાના ખેતરમાં ચોમાસામાં વાવણી કરી. એ દિવસથી સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતોનું જાણે નસીબ ઉઘડી ગયું. એ પછીનાં માત્ર પાંચ વરસ એટલે કે ૧૯૧૫ સુધીમાં તો આખા સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગનાં ખેતરોમાં પદ્માબાપાની કાજુડી લહેરાવા લાગી. વધારેમાં વધારે ખેડૂતો મગફળી વાવીને તેનો લાભ લે એ માટે પદ્માબાપાએ ગામેગામ પદયાત્રાઓ કરીને જાગૃતિ સર્જી, ખેડુતોને પ્રોત્સાહિત કર્યા.
મગફળીના વાવેતર માટે પદ્માબાપાએ લડત પણ આપી
ભારતમાં એ સમયે બ્રિટિશ શાસન હતું. અંગ્રેજોનાં નીતિનિયમો પ્રમાણે ખેતપેદાશોનું વેચાણ કે નિકાલ મનસ્વીપણે કરવાની મનાઈ હતી. એટલું જ નહીં, પાકને પીલીને જાતે તેલ પણ કાઢી શકાતું નહીં. પદ્માબાપાએ આ બંધી સામે પણ જંગ છેડ્યો. ખેડૂતોને ખેતીસંબંધી મૂળભૂત અધિકાર અપાવવા અંગ્રેજો સામે તેમણે આંદોલન કર્યું. ૧૯૨૫ની સાલમાં ધોરાજી તાલુકાના ખેડૂતોનો વિજય થયો અને ઘાણી (અથવા કોલુ)થી મગફળીને પીલીને તેલ કાઢવાની છૂટ મળી. ત્યારથી ધોરાજી મગફળીના તેલની ઘાણીઓથી ધમધમવા માંડ્યું. પદ્માબાપાની આગેવાનીમાં થયેલા આ આંદોલનથી અસંખ્ય ખેડૂતોને લાભ થયો. આ મગફળીએ સૌરાષ્ટ્રને ભારતમાં જ નહીં, દુનિયાભરમાં પ્રસિદ્ધિ અપાવી છે. ત્યારે આજે સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતોના જીવન સુધારક તરીકે પદ્માબાપાને યાદ કરાય છે.
આ પણ વાંચો :
પદ્માબાપાના વંશજો હાલ શું કરે છે
પદ્માબાપાના હાલના વંશજમાં રમેશભાઈ કાલરિયા છે. જેઓ રમેશભાઈ કાલરિયા એગ્રિકલ્ચર વિભાગમાં સુપરવાઈઝર હતા, અને આજે તેઓ ખેડૂતોને માર્ગદર્શન આપે છે. નિવૃત્તિ બાદ પણ તેઓ આજે વિવિધ કાર્યક્રમોમાં લેક્ચર આપવા જાય છે. પદ્માબાપા બાદ રમેશભાઈ કાલરિયાએ તેમનો વારસો જાળવી રાખ્યો હતો, પરંતું આગળની કોઈ પેઢી ખેતી સાથે સંકળાયેલી નથી. રમેશભાઈ આ વિશે કહે છે કે, ખેડૂતનો દીકરો ખેતી કરે તે તેના લોહીમાં હોય. લોહીમાં ખેતી છે, પરંતું પદ્માબાપા જાત્રામાં ગયા હતા, તેમના જેવી પ્રેરણા બીજા કોઈને ન આવી. તેઓ એકલા જ ત્યાંના ખેડૂતને મળીને ગુજરાત મગફળી લઈને આવ્યા. એ મગફળી 1910 ના વર્ષમાં અમારા ખેતરમાં સૌથી પહેલા લાવ્યા હતા. નવું સંશોધન કરવું એ અમારા વડવાઓના લોહીના ગુણ છે. એ કારણે મને એગ્રિકલ્ચરમાં જવાનું મન થયું. લોહીમાં હતુ એટલે સોનામાં સુગંધ ભળે તેવું થયું. પણ અમારી આગળની પેઢી બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલી છે. મારા બંને દીકરા આયુર્વેદિક દવાના વ્યવસાયમાં છે.
(તસવીર : પદ્માબાપાના વંશજ રમેશભાઈ કાલરિયા, જેઓ ખેતી સંશોધન ક્ષેેત્રે સંકળાયેલા છે)
જે બાપા મગફળીનો દાણો લાવ્યા, તેમના પરિવારમાં કોઈ ખેતી નથી કરતું
આશ્ચર્યજનક અન રસપ્રદ બાબત એ છે કે સૌરાષ્ટ્રભરને આજે મગફળીનું વાવેતર કરતા શીખવનાર પદ્માબાપા કાલરિયાના ઘરમાં આજે ખેતી પણ થતી નથી. પદ્મબાપા પાસે 1910 ના સમયે 80 વીઘા જમીન હતી. પરંતુ સમય જતા કાલરિયા પરિવાર પાસે જમીન ઘટતી ગઈ. તેમના વંશજ રમેશભાઈ કાલરિયાના કહેવા મુજબ, હાલ મારી મહેનતથી ખરીદેલી 10 વીઘા જમીન છે. નેસડામાં અમારી પાસે 80 વીઘા જમીન હતી. જે તે સમયે જમીનના ટુકડા થતા ગયા, અને જમીન ઘટતી ગઈ. મારા દાદા કરમશી બાપા ગંભીર રીતે બીમાર પડ્યા હતા, તે સમયે તેમની સારવાર માટે બધી જમીન વેચી દેવાઈ હતી, તેથી આગળની પેઢીને જમીન મળી નથી.
સરકાર મગફળીમાં ઘણું સારું કામ કરે છે - પદ્માબાપાના વારસદાર
રમેશભાઈ કાલરિયાએ ગુજરાત સરકારની કામગીરી પર વખાણ કરતા કહ્યું કે, મગફળી સંશોધન કેન્દ્રમાં મેં 39 વર્ષ કામ કર્યુ. જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના તેલિબીયા વિભાગમાં કાર્યરત હતો. સરકાર તરફથી ખૂબ સારા પ્રયાસ થાય છે. ખેડૂતોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. સરકાર સંસોધન માટે રૂપિયા પણ ખર્ચે છે.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે