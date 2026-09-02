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ગુજરાતમાં FDCAનું મેગા ઓપરેશન: નકલી અને ગેરકાયદેસર દવાઓ સામે રાજ્યમાં ‘ઝીરો ટોલરન્સ’ નીતિ, 50 દવા પેઢીઓના પરવાના રદ

Gandhinagar News: નકલી અને ગેરકાયદેસર દવાઓ સામે રાજ્યમાં ‘ઝીરો ટોલરન્સ’ નીતિ. ગાંધીનગર સચિવાલય ખાતે ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રની ઉચ્ચસ્તરીય સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ. 93 લાખથી વધુ કિંમતનો 42, 988 કિલોગ્રામથી વધુ  શંકાસ્પદ ખાદ્યજથ્થો જપ્ત. નાગરિકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરનાર તત્વો સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા મંત્રીની સૂચના. ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર’ની રાજ્યવ્યાપી કડક કાર્યવાહી: 50 દવા પેઢીઓના લાયસન્સ રદ, 2 દવા ઉત્પાદક પેઢીઓને  ક્લોઝર ઓર્ડર. પવિત્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન તહેવારોમાં દૂધ, ઘી, તેલ અને મસાલા જેવી રોજિંદી વપરાશની વસ્તુઓ પર સતત વોચ રાખવા આરોગ્ય મંત્રીનો આદેશ.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 02, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:30 AM IST
ગુજરાતમાં FDCAનું મેગા ઓપરેશન: નકલી અને ગેરકાયદેસર દવાઓ સામે રાજ્યમાં ‘ઝીરો ટોલરન્સ’ નીતિ, 50 દવા પેઢીઓના પરવાના રદ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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