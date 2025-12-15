અમદાવાદના S.G. હાઇવે પર આવેલા એક બ્રિજ પર સળિયા દેખાતા ભયનો માહોલ! તંત્ર સામે ઉઠાવ્યા સવાલ
Ahmdabad News: અમદાવાદમાં વધુ એક બ્રિજ પર સળિયા દેખાતા વાહન ચાલકોમાં ભયનો માહોલ. શહેરમાં વધુ એક બ્રિજ પર રસ્તા પર દેખાયા સળિયા. શહેરમાં સૌથી વ્યસ્ત એવા બ્રિજ પર દેખાયા સળિયા. એસ જી હાઇવે પર આવેલ ગોતા બ્રિજ પર દેખાયા સળિયા. સળિયા દેખાયા ત્યાં અગાઉ મારવામાં આવ્યું થિગડુ હતું. થોડા વર્ષ પહેલાં બનેલા બ્રિજ પર સળિયા દેખાતા કામને લઈને ઉઠ્યા સવાલ.
Ahmdabad News: અમદાવાદ શહેરમાં એસ.જી. હાઇવે પર આવેલા સૌથી વ્યસ્ત બ્રિજ પૈકીના એક એવા ગોતા બ્રિજ પર રસ્તાની સપાટી પર સળિયા દેખાતા વાહન ચાલકોમાં ભારે ભય અને રોષનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. શહેરીજનોની સુવિધા માટે બનાવવામાં આવેલા આ મહત્વના બ્રિજની ગુણવત્તા અને કામગીરી પર ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે.
ભયનું કારણ: સળિયા અને થિગડાં
ગોતા બ્રિજ પર બે જગ્યાએ થિગડાં માર્યા હતા તેની વચ્ચેથી રસ્તાના સળિયા સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યા છે. જે જગ્યાએ હાલ સળિયા દેખાઈ રહ્યા છે, ત્યાં અગાઉ રોડનું સમારકામ કરીને થિગડું મારવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તે ફરીથી ઉખડી જતાં આ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. રસ્તા પર ખુલ્લા દેખાતા સળિયાને કારણે વાહન ચાલકોમાં મોટો ભય છે. ટાયર પંચર થવું, વાહનને મોટું નુકસાન થવું, સળિયાને કારણે અકસ્માત સર્જાવાની ગંભીર શક્યતા.
કામગીરી પર ઉઠ્યા સવાલો
ગોતા બ્રિજનું નિર્માણ થોડા વર્ષો પહેલાં જ કરવામાં આવ્યું હતું. આટલા ઓછા સમયગાળામાં જ બ્રિજની સપાટી પર સળિયા દેખાવા એ બ્રિજના બાંધકામની ગુણવત્તા પર ગંભીર સવાલો ઉભા કરે છે. વાહન ચાલકો અને સ્થાનિક લોકોએ તંત્ર સામે રોષ વ્યક્ત કરીને નીચે મુજબના સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
આટલા ટૂંકા ગાળામાં સળિયા કેમ દેખાયા? શું બ્રિજના બાંધકામમાં હલકી ગુણવત્તાવાળી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો? અગાઉ જે થિગડું મારવામાં આવ્યું હતું, તે પણ કેમ ટક્યું નહીં? શહેરમાં સૌથી વ્યસ્ત ગણાતા માર્ગ પર આવા બ્રિજની નિયમિત જાળવણી (મેન્ટેનન્સ) કેમ કરવામાં આવતી નથી?
તંત્રને અપીલ
વાહન ચાલકોએ તંત્રને તાત્કાલિક ધોરણે આ સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા સખત અપીલ કરી છે. તેમણે માંગ કરી છે કે, સળિયા ન દેખાય અને ભવિષ્યમાં આ પ્રકારની સમસ્યા ન સર્જાય તે રીતે ઉત્તમ ગુણવત્તાનું કાયમી સમારકામ કરવામાં આવે, જેથી વાહન ચાલકોની સલામતી જળવાઈ રહે.
