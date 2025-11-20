Prev
'હું તમારી નોકર નથી, કે તમે કહો હું તરત સહી કરી દઉં', દર્દીના સગા અને ડોક્ટર વચ્ચે જીભાજોડી!

Navsari News: નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલ નો એક વિડીયો વાયરલ થયો. દર્દીના સગા અને જુનિયર ડોક્ટર વચ્ચે જીભા જોડી નો વિડીયો થયો વાયરલ. દર્દીના સગાએ DAMA ડિસ્ચાર્જ ના ફોર્મ ઉપર વહેલી તકે સહી કરવા માટે ડોક્ટરને કહ્યું ડોક્ટર અન્ય દર્દીના સારવારમાં વ્યસ્ત હોય થોડી રાહ જોવા માટે કહ્યું. જોકે દર્દીના સગાઓએ આ મામલે વહેલી તકે ફોર્મમાં સહી કરવા કહેતા સગાએ પોતાના ફોનમાં વીડિયો શૂટ કર્યો. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 20, 2025, 08:08 PM IST

Navsari News: નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલ ફરી વિવાદમાં આવી છે. ગત રાતે DAMA હેઠળ રજા લેવા માટે ગયેલા દર્દીના સગાની જુનિયર ડોક્ટર સાથે બોલાચાલી થઈ હતી. જેમાં દર્દીના સગાએ મોબાઈલમાં વીડિયો શરૂ કરી, ડોક્ટરને DAMA ફોર્મ ઉપર સહી કરવા દબાણ કરતા જૂ. ડોક્ટરે હું તમારી નોકર નથી...સંભળાવી દીધું હતું. જે વીડિયો સોશ્યલ મીડિયામાં વાયરલ થયા બાદ સિવિલ તંત્રએ સમગ્ર મુદ્દે ડોક્ટરને વર્તણૂક સુધારવા તાકીદ કરી છે. 

નવસારી શહેરના જલાલપોર ખાતે રહેતા 63 વર્ષીય ગોવર્ધન સાવલિયાને સુગર અને પ્રેશરની તકલીફ હોવાથી તેમને ચાલવામાં મુશ્કેલી પડતી હતી. સામાન્ય સ્થિતિ હોવાથી ગોવર્ધન સાવલિયાનો દીકરો વિપુલ તેમને નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે લાવ્યો અને તેમને સિવિલમાં દાખલ કર્યા હતા. સિવિલ તંત્ર દ્વારા દર્દીનું સિટી સ્કેન, બ્લડ રિપોર્ટ, એક્સ-રે, અને ECG જેવા તમામ જરૂરી રિપોર્ટ નિઃશુલ્ક કરી, ગોવર્ધનભાઈની સારવાર શરૂ કરી હતી. પરંતુ બાદમાં ગોવર્ધન સાવલિયાના સગાએ તેમને ડિસ્ચાર્જ આપવા ઉતાવળ કરી હતી. 

સિવિલમાં ડોક્ટરના મતે ગોવર્ધનભાઇને 5 દિવસની સારવારની જરૂર હતી. પરંતુ સગાની ઉતાવળને કારણે DAMA હેઠળ રજા આપવામાં આવી હતી. જેમાં ડિસ્ચાર્જ અગેઈન્સ્ટ મેડિકલ એડવાઈઝ DAMA ફોર્મ ઉપર ડોક્ટરની સહીની જરૂર હતી. જેથી દર્દીના સગા જૂનિયર ડૉ. પ્રિયંકા ગુપ્તા, જે અન્ય દર્દીની તપાસમાં વ્યસ્ત હતા. ત્યારે તેમની પાસે પહોંચી તાત્કાલિક DAMA ફોર્મ ઉપર સહી કરવા દબાણ કરી રહ્યા હતા. ઈમરજન્સી વોર્ડમાં સારવારમાં વ્યસ્ત ડૉ. પ્રિયંકાએ ગોવર્ધન સાવલિયાના સગાને થોડી રાહ જોવા કહ્યું હતું. પરંતુ ઉતાવળા થયેલા ગોવર્ધન સાવલિયાના સગાએ રાહ જોવાને બદલે તેમની સાથે ઉંચા અવાજે બોલાચાલી શરૂ કરતા અકળાયેલા જુનિયર ડૉ. પ્રિયંકાએ હું તમારી નોકર નથી, કે તમે કહો અને હું તરત સહી કરી દઉં...કહીને સગાને થોડીવાર પછી આવવા જણાવ્યું હતું. 

જોકે ડોક્ટર સાથે બોલાચાલી કરતા પૂર્વે સગાએ મોબાઈલ કેમેરા ઓન કરી, તેમની વાતચીતનો વીડિયો બનાવી લીધો હતો. બાદમાં તેને સોશ્યલ મીડિયામાં વાયરલ કરી દીધો હતો. વીડિયો વાયરલ થતાં સિવિલના RMO ડૉ. વિરેન્દ્ર સિંગ દ્વારા જૂ. ડૉ. પ્રિયંકાને ભવિષ્યમાં દર્દીઓ સાથે ગેરવર્તન ન કરવા અને સંયમ અને ધીરજથી વર્તવા સૂચના આપી છે, જ્યારે બીજી તરફ ગોવર્ધન સાવલિયાના પુત્ર વિપુલે સિવિલ હોસ્પિટલમાં માણસ જ્યારે રૂપિયાની સગવડ ન હોય, ત્યારે જ જતો હોય છે, ની વાત સાથે તેમના પિતાને પેરેલિસિસનો માઈનર એટેક આવ્યો હોવાનું જણાવ્યું હતું. જોકે પિતા ગોવર્ધન સાવલિયાને સમયે યોગ્ય સારવાર ન મળતા ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની તૈયારી કરી, તો ફોર્મ ઉપર સહી નહીં હતી. ડૉ. પાસે સહી લેવા ગયો તો તેમણે ગેરવર્તણૂક કરી અને હું તમારી નોકર નથી... વગેરે શબ્દો કહ્યા. જોકે બાદમાં સહી કરતા મારા પિતાને ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે લાવ્યો છું.

સિવિલ તંત્ર દ્વારા દર્દીને પૂરતી અને યોગ્ય સારવાર આપવામાં આવી રહી હોવા છતાં, DAMA ડિસ્ચાર્જની ઉતાવળમાં થયેલી બોલાચાલીએ ડૉક્ટર-દર્દીના સંબંધો પર સવાલ ઉભા કર્યા છે. જોકે ભુલ બંને તરફ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

