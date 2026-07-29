PM મોદીના 'સંકટમોચક' બનશે આ મહિલા IAS! Gen Z આંદોલન વચ્ચે સોંપાઈ મોટી જવાબદારી

દિલ્હીમાં NEET-UG પેપર લીક, સીજેપીનું વિરોધ પ્રદર્શન અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ પરીક્ષા પ્રણાલીમાં મોટા સુધારા કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ માટે તેમને નંદન નીલેકણીના નેતૃત્વમાં એક હાઈપાવર્ડ સમિતિની રચના કરી છે. આ સમિતિનો ઉદ્દેશ પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવાનો અને લીક-પ્રૂફ પરીક્ષાઓ યોજવાનો છે. આ સમિતિમાં ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ IAS અધિકારી અનિતા કરવાલનો પણ આ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતમાં લાંબા સમય સુધી સેવા આપનાર અનિતા કરવાલ પીએમ મોદીના વિશ્વાસપાત્ર IAS અધિકારીઓમાંના એક છે. આ બીજી વખત છે જ્યારે પીએમ મોદીએ તેમને મોટી જવાબદારી સોંપી છે.
"થોડા સમય પહેલાં, અનિતા કરવાલે એક ઇન્ટરવ્યુમાં પીએમ મોદીએ તેમને કેવી રીતે મદદ કરી હતી તે અંગે એક કિસ્સો શેર કર્યો હતો. હું તે સમયે અમદાવાદની કલેક્ટર હતી; શહેરમાં BRTSનું કામ શરૂ થયું હતું, તે સમયે, હું ગંભીર રીતે બીમાર પડી ગઈ હતી. લગભગ 45 દિવસ માટે રજા પર ગઈ હતી. તે સમયગાળા દરમિયાન, કેરળના એક પ્રખ્યાત ડૉક્ટર તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને મળવા આવ્યા. મને તેમના કાર્યાલયમાંથી સર્કિટ હાઉસમાં ડૉક્ટરને મળવાનું કહેવામાં આવ્યું. હું તેમને મળી સાંજે, નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે પણ મારી સાથે વાત કરી. કોણ આટલું ધ્યાન રાખે છે?"
અનીતા કરવાલ (એક ટીવી ઇન્ટરવ્યુમાં)
પીએમ મોદીની હાઈ પાવર્ડ સમિતિમાં બીજું કોણ છે?
અનિતા કરવાલ એક સરકારી અમલદાર રહ્યાં છે જેમને કેન્દ્ર અને રાજ્ય બંને સ્તરે કામ કરવાનો બહોળો અનુભવ છે. તેમને ગુજરાત અમલદારશાહીમાં એક ઉત્કૃષ્ટ અધિકારી ગણવામાં આવે છે. CBSE ના અધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપનાર કરવાલે શાળા શિક્ષણ અને સાક્ષરતા વિભાગના સચિવનું પદ પણ સંભાળ્યું છે. આ જવાબદારી તેમણે એપ્રિલ 2020 માં અમિત ખરેના સ્થાને સંભાળી હતી.
કોણ છે અનિતા કરવાલ
1988 બેચના IAS અધિકારી અનિતા કરવાલ હાલમાં નિવૃત્ત છે; જોકે, દેશભરમાં 'Gen Z ' દ્વારા કરવામાં આવેલા મોટા વિરોધ બાદ સરકારે તેમને ફરીથી ચાન્સ આપ્યો છે. તેમણે દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાંથી રાજકીય વિજ્ઞાનમાં MA ની ડિગ્રી મેળવી છે. મોદી સરકાર હેઠળ તેમને ૩૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ ના રોજ CBSE ચેરપર્સન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે ૨૦૧૪ ની ચૂંટણી દરમિયાન ગુજરાતના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી તરીકે સેવા આપી હતી.
એવરેસ્ટ અભિયાન પર એક પુસ્તક લખ્યું
અનિતા કરવાલના લગ્ન ગુજરાત કેડરના નિવૃત્ત IPS અધિકારી અતુલ કરવાલ સાથે થયા છે. તેઓ ૨૦૦૮ માં માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનારા દેશના પ્રથમ સિવિલ સેવક હતા. આ દંપતીએ તેમના એવરેસ્ટ અભિયાન પર આધારિત *થિંક એવરેસ્ટ* નામનું પુસ્તક લખ્યું હતું. અનિતા કરવાલે શિક્ષણ ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે. ગુજરાતમાં તેઓ રિયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટીના વડા તરીકે પણ ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે. જેઓની ગણતરી પીએમ મોદીના નજીકના અધિકારીઓમાં થાય છે. એટલે જ ફરી સરકારે સંકટમોચક બનનારી ટીમમાં તેમનો સમાવેશ કર્યો છે.