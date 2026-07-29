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PM મોદીના 'સંકટમોચક' બનશે આ મહિલા IAS! Gen Z આંદોલન વચ્ચે સોંપાઈ મોટી જવાબદારી

Anita Karwal : દેશના પ્રથમ 'Gen Z ' વિરોધ બાદ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ યુવાનોની ચિંતાઓને દૂર કરવા અને એક ફૂલપ્રૂફ પરીક્ષા પ્રણાલી તૈયાર કરવા માટે એક હાઈ પાવર્ડ સમિતિની જાહેરાત કરી છે. જે સમિતિમાં ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ IAS અધિકારી અનિતા કરવાલનો સમાવેશ કર્યો છે. જાણો કોણ છે આ અનિતા કરવાલ જેમનો આ સમિતિમાં સમાવેશ થયો છે.  

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 29, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:51 PM IST
PM મોદીના 'સંકટમોચક' બનશે આ મહિલા IAS! Gen Z આંદોલન વચ્ચે સોંપાઈ મોટી જવાબદારી

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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