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ગુજરાતની દીકરીઓને મળ્યું કેન્સર સામે સુરક્ષા કવચ: રાજ્યમાં 6 લાખથી વધુ કિશોરીઓનું HPV રસીકરણ સંપન્ન

Gandhinagar News: આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ જણાવ્યું હતું કે HPV રસીકરણમાં ગુજરાત પ્રથમ સ્થાને, ગુજરાતની દિકરીઓને મળ્યું કેન્સર સામેનું મજબૂત સુરક્ષા કવચ. કિશોરીઓને સર્વાઇકલ કેન્સર સામે સુરક્ષિત કરવા રાજ્યમાં 6 લાખથી વધુ કિશોરીઓનું HPV રસીકરણ સંપન્ન.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 09, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:12 PM IST
ગુજરાતની દીકરીઓને મળ્યું કેન્સર સામે સુરક્ષા કવચ: રાજ્યમાં 6 લાખથી વધુ કિશોરીઓનું HPV રસીકરણ સંપન્ન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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