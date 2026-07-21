/દાહોદમાં ‘સ્પેશિયલ 26’ જેવી ફિલ્મ લૂંટ: નકલી બેંક ઊભી કરી કરોડોનું ફૂલેકું ફેરવનાર ઠગ ટોળકી ઝડપાઈ

Dahod News: અક્ષય કુમારની સુપરહિટ ફિલ્મ ‘સ્પેશિયલ 26’ નો સીન આબેહૂબ રિયલમાં જોવા મળ્યો હોય તેવી એક ચોંકાવનારી ઘટના દાહોદમાંથી સામે આવી છે. દાહોદમાં ‘ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક’ નામે એક તદ્દન નકલી બેંક ઊભી કરી કરોડોનું ફૂલેકું ફેરવનાર શાતિર ઠગ ટોળકીનો દાહોદ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે (LCB) પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં જ સફળ કામગીરી કરીને ત્રણ મુખ્ય આરોપીઓને મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યા છે.
રથયાત્રામાં સોનાના દાનના નામે ખેલાયો 'ગોલ્ડન' ખેલ
આરોપીઓએ ઠગાઈ કરવા માટે ખૂબ જ અનોખો અને શાતિર પ્લાન બનાવ્યો હતો. આરોપીઓએ સ્થાનિક યુવક-યુવતીઓને નોકરી આપવાના બહાને બોલાવી એક આખી 'ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક'નું નકલી સેટઅપ તૈયાર કર્યું હતું. રથયાત્રા દરમિયાન સોનાનું દાન આપવાના બહાને દાહોદના એક જાણીતા જ્વેલર્સનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમની પાસેથી 200 ગ્રામ સોનાના બિસ્કિટ નકલી બેંકની ઓફિસે મગાવવામાં આવ્યા હતા. જ્વેલર્સના માણસને બેંકમાં શાંતિથી બેસાડી રાખીને આ શાતિર ચોરો સોનાના બિસ્કિટ લઈને ઓફિસના પાછળના દરવાજેથી ગાયબ થઈ ગયા હતા!
દાહોદ LCBની ગણતરીના દિવસોમાં મોટી સફળતા
આ હાઈ-પ્રોફાઈલ છેતરપિંડીનો કેસ સામે આવતા જ દાહોદ પોલીસ અને LCB એક્શન મોડમાં આવી ગઈ હતી. બાતમી અને સર્વેલન્સના આધારે LCBની ટીમે ઝાલોદની ધાવડીયા ચેકપોસ્ટ પરથી ઘેરાબંધી કરીને ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા.
ઝડપાયેલા આરોપીઓ:
રૂ. 38.80 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત
પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી ચોરીમાં ગયેલું 200 ગ્રામ સોનું (કિંમત રૂ. 28,60,000) અને ગુનામાં વપરાયેલી ગાડી સહિત કુલ રૂ. 38,80,590/- નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. દાહોદ LCBની આ ત્વરિત અને સફળ કામગીરીને કારણે વેપારી આલમમાં રાહતનો શ્વાસ જોવા મળ્યો છે. પોલીસે તમામ આરોપીઓની અટકાયત કરી આ ટોળકીએ અગાઉ કોઈ અન્ય શહેરોમાં આ પ્રકારે નકલી બેંક ઊભી કરી છે કે કેમ તે અંગે આગળની કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે.