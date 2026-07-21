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દાહોદમાં ‘સ્પેશિયલ 26’ જેવી ફિલ્મ લૂંટ: નકલી બેંક ઊભી કરી કરોડોનું ફૂલેકું ફેરવનાર ઠગ ટોળકી ઝડપાઈ

Dahod News: દાહોદમાં બોલિવૂડ ફિલ્મ 'સ્પેશિયલ 26' જેવો સનસનાટીભર્યો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં ઠગોએ 'ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક' નામે એક સંપૂર્ણ નકલી બેંક ઊભી કરી કરોડોનું ફૂલેકું ફેરવ્યું હતું. આ ઠગોએ બેંકમાં નોકરી આપવાના બહાને યુવક-યુવતીઓને પણ બોલાવ્યા હતા અને રથયાત્રામાં સોનાના દાનના નામે 'ગોલ્ડન' ખેલ રચ્યો હતો. આ સમગ્ર મામલે દાહોદ LCBએ ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે અને તેમની પાસેથી 200 ગ્રામ સોનું પણ જપ્ત કરી લીધું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 21, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:04 PM IST
દાહોદમાં ‘સ્પેશિયલ 26’ જેવી ફિલ્મ લૂંટ: નકલી બેંક ઊભી કરી કરોડોનું ફૂલેકું ફેરવનાર ઠગ ટોળકી ઝડપાઈ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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