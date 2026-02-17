Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં SIRની ફાઇનલ યાદીમાં જિલ્લાવાર કેટલા મતદારો નોંધાયા, કેટલા કપાયા? આ 3 સ્ટેપથી કરો ચેક

Gujarat Local Body Elections: ગુજરાતમાં સાડા ત્રણ મહિના સુધી ચાલેલી SIRની કામગીરી બાદ આજે અંતિમ યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. ભારતના ચૂંટણી પંચની સૂચના અનુસાર મતદાર યાદીની ખાસ સઘન સુધારણા ઝુંબેશ (SIR) હાથ ધરવામાં આવી હતી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 17, 2026, 03:17 PM IST

Gujarat Local Body Elections: ગુજરાત રાજ્યના ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદાર યાદીના ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા (SIR - Special Internal Revision) ની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. આ 'સર' પ્રક્રિયા બાદ હવે રાજ્યની આખરી મતદાર યાદી સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી છે. આ નવી યાદીમાં રાજ્યના કુલ મતદારોનો આંકડો 4,40,30,725 પર પહોંચ્યો છે.

તમારું નામ કેવી રીતે ચકાસશો?

  • https://electoralsearch.eci.gov.in/ પર જઈને પણ તમારું નામ મતદાર યાદીમાં છે કે નહીં તે તપાસી શકાશે. આ વેબસાઇટમાં નામ ચેક કરવાની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસિઝર સમજાવી રહ્યા છીએ.
  • વેબસાઇટ: http://ceo.gujarat.gov.in
  • વોટર પોર્ટલ: voters.eci.gov.in
  • મોબાઈલ એપ: ECINET App
  • રૂબરૂ: BLO અથવા જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીની કચેરી/ERO/AERO કચેરી ખાતેથી...

મતદાર યાદીના મહત્વના આંકડા
ચૂંટણી પંચ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી આ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયામાં ઘણા મોટા ફેરફારો જોવા મળ્યા છે. આખરી યાદી મુજબ હવે રાજ્યમાં 4.40 કરોડ મતદારો નોંધાયા છે. ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર થયા બાદ વધુ 5.60 લાખ નવા મતદારોનો ઉમેરો થયો છે. 'સર' પ્રક્રિયા પહેલા રાજ્યમાં 5,08,43,436 મતદારો હતા, જે જૂની યાદીની સરખામણીએ હવે 68,12,711 જેટલા ઓછા થયા છે. શુદ્ધ મતદાર યાદી તૈયાર કરવાના ભાગરૂપે કુલ 3.95 લાખ મતદારોના નામ યાદીમાંથી ડિલીટ કરવામાં આવ્યા છે.

જિલ્લાવાર સ્થિતિ, ડ્રાફ્ટ યાદી અને આખરી યાદીની સરખામણી
રાજ્યમાં મતદારોની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ અમદાવાદ અને ડાંગ બંને છેડા પર રહ્યા છે. સૌથી વધુ મતદારો અમદાવાદ જિલ્લામાં 49,12,548 મતદારો નોંધાયા છે. જ્યારે સૌથી ઓછા મતદારો ડાંગ જિલ્લામાં 1,94,653 મતદારો છે.+

હજુ પણ નામ નોંધાવવાની તક
જે નાગરિકોના નામ આ આખરી મતદાર યાદીમાં જોવા ન મળતા હોય અથવા જેઓ નામ નોંધાવવાથી વંચિત રહી ગયા હોય, તેમને ગભરાવાની જરૂર નથી. ચૂંટણી પંચની સૂચના મુજબ જે મતદારોના નામ આખરી યાદીમાં નથી, તેઓ ફોર્મ નંબર ૬ ભરીને અને જરૂરી ડિક્લેરેશન આપીને હજુ પણ પોતાનું નામ નોંધાવી શકશે. આ પ્રક્રિયા દ્વારા ચૂંટણી પંચે વધુ પારદર્શક અને ક્ષતિરહિત 'શુદ્ધ મતદાર યાદી' તૈયાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જેથી આગામી લોકશાહીના પર્વમાં દરેક પાત્ર નાગરિક પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

