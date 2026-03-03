Prev
ઘીના ઠામમાં ઘી પડ્યું! નૌટંકી બાકી કીર્તિ પટેલે કર્યું ઈન્દ્રભારતી બાપુ સાથે સમાધાન, ગિરનારથી આવી નવી તસવીરો

Kirti Patel And Irabharati Bapu Settelement : કીર્તિ પટેલ અને ઈન્દ્રભારતી બાપુ વચ્ચે મૃગીકુંડના સ્નાન બાદ વકરેલા વિવાદનો આખરે અંત આવ્યો છે. કીર્તિ પટેલે ઇન્દ્રભારતી બાપુના પગે પડીને કહ્યું, ભારતી પરિવારને ભાંગવાની કોશિશ ઘણાએ કરી પણ મેળ ન આવ્યો 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 03, 2026, 09:20 AM IST

Gujarat Politics : વિવાદિત કીર્તિ પટેલે જુનાગઢના ભવનાથના મેળામાં મૃગી કાંડમાં સ્નાન કર્યા બાદ ઈન્દ્રભારતી બાપુ સામે મોરચો માંડ્યો હતો. જેના બાદ તેની સામે ત્રણ ફરિયાદ થઈ હતી. આખરે આ કેસમાં કીર્તિ પટેલે ઈન્દ્રભારતી બાપુ સાથે સમાધાન કરી લીધું છે. કીર્તિ પટેલ અને ઈન્દ્રબાપુ ભારતી વચ્ચે સમાધાનની ગિરનારથી નવી તસવીરો સામે આવી છે. 
 
અંતે  કીર્તિ પટેલ અને ઈન્દ્રભારતી બાપુ વચ્ચે સમાધાન
જુનાગઢમાં કીર્તિ પટેલે સાલ ઓઢાડીને ઈન્દ્રભારતી બાપુનું સન્માન કર્યું હતું. તો બીજી તરફ ઈન્દ્રભારતી બાપુએ પણ કીર્તિ પટેલને આશીર્વાદ આપ્યા હતા. કીર્તિ પટેલે હરીહરાનંદ ભારતી બાપુ અને મહેન્દ્રાનંદ ગીરીબાપુનું પણ સન્માન કર્યું હતું. 

સમાધાન બાદ કીર્તિના સૂર બદલાયા
સમાધાન બાદ કીર્તિ પટેલના સૂર બદલાયેલા જોવા મળ્યા હતા. તેણે કહ્યું હતું કે, ભારતી પરિવારને તોડવાની ઘણાએ પ્રયાસ કર્યો હતો. પણ ગિરનારી મહારાજે કોઈનો મેળ ન આવવા દીધો. આ સાથે જ કીર્તિએ વધુમાં કહ્યું હતું કે, તેમના ગુરુ હરીહરાનંદ ભારતી બાપુનું માન-સન્માન જાળવી રાખવા અને સનાતન ધર્મને કલંક ન લાગે તે માટે સાધુ-સંતો સાથેના વિવાદનું સમાધાન કર્યું છે.

શું હતો વિવાદ
સોશિયલ મીડિયા સ્ટારે કીર્તિ પટેલે મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરતા વિવાદ સર્જાયો હતો. કીર્તિ પટેલે ભવનાથના મેળાના અંતિમ દિવસે પવિત્ર મૃગીકુંડમાં ડુબકી લગાવી હતી, આ એ કુંડ છે જ્યાં મેળાના અંતે તમામ સાધુસંતો સ્નાન કરતા હોય છે. આ બાદ સાધુ સમાજમાં કીર્તિ પટેલ સામે રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો. આ બાદ કીર્તિ પટેલ સામે ત્રણ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. જેના બાદ કીર્તિ પટેલની રાજસ્થાનથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

આ સાથે જ ભવનાથના મેળા બાદ સર્જાયેલા તમામ વાદવિવાદનો અંત આવ્યો છે. કીર્તિ પટેલે પણ સાધુ સમાજ પ્રત્યે આદર વ્યક્ત કર્યો હતો. આખરે, ઘીના ઢામમાં ધી પડતા જ વિવાદનો અંત આવ્યો છે. 

 

Kirti PatelJunagadhIndrabharati Bapuઈન્દ્રભારતી બાપુકીર્તિ પટેલજુનાગઢ

