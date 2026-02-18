Prev
Gujarat Budget 2025: આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ માટે નાણામંત્રીએ પિટારો ખોલ્યો, જાણો સૌથી મોટી જાહેરાતો

Gujarat Budget 2026: આપણે ત્યાં કહેવત છે કે “પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા” આરોગ્ય-તંદુરસ્તીને સાચી સંપતિ અને સુખ માનવામાં આવે છે. આ માટે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્‍દ્ર મોદીએ યોગથી લઇને આયુષ્યમાન સુધીની સુવિધા સુલભ બનાવી છે. પ્રાથમિક આરોગ્યથી માંડીને સ્પેશ્યાલિટી સારવાર સુધીની સગવડોમાં વધારો કરવા અમારી સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. 
 

Gujarat Budget 2026: ગુજરાત વિધાનસભામાં નાણામંત્રી કનુ દેસાઈએ સતત પાંચમી વખત રાજ્યનું બજેટ રજૂ કર્યું છે. આ બજેટમાં "વિકસિત ગુજરાત" ના વિઝનને સાકાર કરવા માટે આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકારે નાગરિકોની તંદુરસ્તીને સર્વોપરી ગણીને કુલ ₹25,403 કરોડની જોગવાઈ કરી છે.

આરોગ્યલક્ષી માળખાગત સુવિધાઓ અને મોટા પ્રોજેક્ટ્સ
રાજ્યના મહાનગરોમાં આરોગ્ય સેવાઓને વધુ આધુનિક બનાવવા માટે સરકારે તિજોરી ખોલી છે. 

સુપર સ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલ્સ
અમદાવાદ અને સુરત ખાતે નવી મલ્ટી સ્પેશ્યાલિટી તેમજ કેન્સર, કાર્ડિયાક-ન્યુરો અને કિડનીની સુપર સ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલો માટે ₹500 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે.

શ્રેષ્ઠ ગુજરાત પ્રોજેક્ટ: 
બિનચેપી રોગોના નિયંત્રણ અને જાહેર આરોગ્યની સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે ₹502 કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે.

રાજકોટ પી.ડી.યુ. હોસ્પિટલ: 
રાજકોટમાં 1000 બેડની ક્ષમતાવાળી અત્યાધુનિક હોસ્પિટલના નિર્માણ માટે ₹90 કરોડ ફાળવાયા છે.

ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ માટે સુરક્ષા કવચ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 'આયુષ્માન ભારત' અભિયાનને વેગ આપતા PMJAY-મા યોજના હેઠળ હવે રાજ્યના 2.72 કરોડ લોકોને ₹10 લાખ સુધીની કેશલેસ સારવારની સુવિધા મળશે. આ માટે સરકારે ₹3,472 કરોડની મોટી જોગવાઈ કરી છે.

વિશેષ સંસ્થાઓ અને સેટેલાઈટ સેન્ટર્સનો વ્યાપ

  • રાજ્યની નામાંકિત આરોગ્ય સંસ્થાઓની સેવાઓ છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચાડવા માટે સેટેલાઈટ સેન્ટર્સ પર ભાર મૂકાયો છે. 
  • કિડની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (IKDRC): અમદાવાદ અને સુરત સહિતના કેન્દ્રો માટે ₹186 કરોડ.
  • યુ.એન. મહેતા (હૃદયરોગ): અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત અને પોરબંદર જેવા શહેરોમાં વિસ્તરણ માટે ₹167 કરોડ.
  • કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (GCRI): વિવિધ જિલ્લાઓમાં કેન્સરની સારવાર સુલભ બનાવવા ₹153 કરોડ.

માતૃ-બાળ કલ્યાણ અને અન્ય મહત્વના નિર્ણયો

  • ખિલખિલાટ વાન: માતા અને નવજાત બાળકની સેવા માટે નવી 250 ખિલખિલાટ વાન ખરીદવા ₹16 કરોડની જોગવાઈ.
  • સ્કૂલ હેલ્થ: 0 થી 18 વર્ષના બાળકોના સ્વાસ્થ્ય પરીક્ષણ માટે વિશેષ 'આરોગ્ય કાર્ડ' આપવામાં આવશે.
  • ટી.બી. ના દર્દીઓ: દર્દીઓના પોષણ માટે "Ready to Eat Nutritious Snacks" આપવા ₹30 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે.

• પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય–મુખ્યમંત્રી અમૃતમ(મા યોજના) હેઠળ ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના અંદાજે ૨ કરોડ ૭૨ લાખ લોકોને ₹૧૦ લાખ સુધીની કેશલેસ સારવાર માટે ₹૩૪૭૨ કરોડની જોગવાઇ.

• G.M.E.R.S સંચાલિત મેડીકલ હોસ્પિટલો માટે ₹૧૮૫૧ કરોડની જોગવાઇ.

• આરોગ્ય સુવિધાઓના સુદ્રઢીકરણ તેમજ બિનચેપી રોગો અને અન્ય જાહેર આરોગ્યની સમસ્યાઓના નિયંત્રણ હેતુ શ્રેષ્ઠ ગુજરાત પ્રોજેક્ટ માટે ₹૫૦૨ કરોડની જોગવાઇ.

• અમદાવાદ તેમજ સુરત ખાતે બનનારી મલ્ટી સ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલ તથા કેન્સર, કાર્ડિયાક-ન્યુરો, યુરો-નેફ્રો સુપર સ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલ માટે ₹૫૦૦ કરોડની જોગવાઇ.

• સરકારી મેડીકલ કોલેજો અને સંલગ્ન હોસ્પિટલો ખાતે નવા તબીબી સાધનો ઉપલબ્ધ કરાવવા ₹૨૦૦ કરોડની જોગવાઇ.

• ઇન્‍સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કિડની ડિસીઝ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, અમદાવાદ તેમજ સેટેલાઈટ સેન્ટર સુરત, સોલા-અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને ભાવનગર માટે ₹૧૮૬ કરોડની જોગવાઇ.

• યુ.એન.મહેતા ઇન્‍સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કાર્ડિયોલોજી એન્ડ રિસર્ચ, અમદાવાદ તથા સેટેલાઈટ સેન્ટર સુરત, સોલા-અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ભાવનગર, રાજકોટ અને પોરબંદર માટે ₹૧૬૭ કરોડની જોગવાઇ.

• ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ ઇન્‍સ્ટિટ્યૂટ, અમદાવાદ તથા સેટેલાઈટ સેન્ટર રાજકોટ, ભાવનગર, પોરબંદર, વલસાડ, સિધ્ધપુર, હિંમતનગર અને ગોધરા માટે ₹૧૫૩ કરોડની જોગવાઇ.

• પી.ડી.યુ. હોસ્પિટલ, રાજકોટ ખાતે એક હજાર બેડની ક્ષમતાની હોસ્પિટલ માટે  ₹૯૦ કરોડની જોગવાઇ.

• છ સરકારી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ક્લોઝ સિસ્ટમ આઇ.સી.યુ.ની સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા તબીબી સાધનોની ખરીદી કરવા ₹૬૦ કરોડની જોગવાઇ.

• અમદાવાદ ખાતે ન્યુરો, ઓર્થો, સ્પોર્ટસ ઇન્જરી રીહેબીલીટેશન સેન્ટર, ગર્વમેન્ટ સ્પાઈન ઇન્‍સ્ટિટ્યૂટ ખાતે ચાલતી ફિઝિયોથેરાપી, ઓર્થોટીક અને પ્રોસ્થેટીક, ઓકયુપેશનલ થેરાપી અને સ્પીચ થેરાપી કોલેજો તેમજ હોસ્ટેલ માટે ₹૫૮ કરોડની જોગવાઇ.

• નવી સિવિલ હોસ્પિટલ, સુરત ખાતે સ્ટાફ કવાટર્સનું બાંધકામ કરવા ₹૫૩ કરોડની જોગવાઇ.

• સરકારી મેડિકલ કોલેજ, વડોદરા ખાતે હોસ્ટેલનું બાંધકામ કરવા ₹૪૧ કરોડની જોગવાઇ. 

• જિલ્લા/પેટા જિલ્લા હોસ્પિટલ ખાતે ડિસ્ટ્રીકટ અર્લી ઇન્ટરવેન્શન સેન્ટરની સ્થાપના માટે તબીબી ઉપકરણો વસાવવા ₹૩૬ કરોડની જોગવાઇ.

• અમદાવાદ ખાતે સુપર સ્પેશ્યાલિટી હોસ્ટેલ અને મેસના મકાન માટે ₹૩૫ કરોડની જોગવાઇ.

• ટી.બી.ના દર્દીઓને "Ready to Eat Nutritious snacks" આપવા ₹૩૦ કરોડની જોગવાઇ.

• વલસાડ, ડાંગ, નર્મદા, છોટાઉદેપુર અને કચ્છ જિલ્લાના ૧૦ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર માટે ₹૨૮ કરોડની જોગવાઇ.

• જામનગરની સરકારી ફિઝિયોથેરાપી કોલેજના હોસ્પિટલ તથા હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ માટે ₹૨૬ કરોડની જોગવાઇ.

• “હોમ બેઝ્ડ કેર ફોર યંગ ચાઇલ્ડ" યોજના માટે ₹૨૨ કરોડની જોગવાઇ.

• ખોરાક અને ઔષધ પ્રયોગશાળા, સુરત માટે ₹૧૭ કરોડની જોગવાઇ.

• માતૃબાળ કલ્યાણ સેવાઓ સુદ્રઢ કરવા ૨૫૦ ખિલખિલાટ વાન ખરીદવા ₹૧૬ કરોડની જોગવાઇ.

• સ્કૂલ હેલ્થ રાષ્ટ્રીય બાલ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ અંતર્ગત ૦ થી ૧૮ વર્ષના બાળકોને આરોગ્ય કાર્ડ આપવાનું આયોજન.

