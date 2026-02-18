Gujarat Budget 2026-27: ગુજરાત બજેટ પોથીનો રંગ બદલાયો, જાણો કનુભાઈની 'કાળી બેગ'માં શું હશે ખાસ?
Gujarat Budget 2026-27: આજે રાજ્ય નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ ગુજરાત બજેટ 2026-27 આજરોજ ગુજરાત વિધાનસભામાં રજૂ કરશે. બજેટ રજૂ કરતા પહેલા રાજ્ય નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ પોતાના એક્સ હેન્ડલ પરથી બે તસવીરો શેર કરી હતી. જેમાં બજેટની બેગ પણ દેખાઈ રહી છે. જોકે આ વખતે બેગ કાળા રંગની છે.
Trending Photos
Gujarat Budget 2026-27: ગુજરાત વિધાનસભામાં આજે રાજ્યનું વર્ષ 2026-27નું અંદાજપત્ર રજૂ થવા જઈ રહ્યું છે. નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ આજે સતત પાંચમી વખત બજેટ રજૂ કરીને એક નવો વિક્રમ સ્થાપિત કરશે. જોકે, આ વખતે બજેટના આંકડાઓ કરતા વધુ ચર્ચા નાણામંત્રીના હાથમાં રહેલી 'કાળી બેગ'ની થઈ રહી છે.
શું આ ગુજરાતના ઈતિહાસનું સૌથી મોટું બજેટ હશે?
આર્થિક નિષ્ણાતો અને વિશ્લેષકોના મતે, વર્ષ 2026-27નું આ બજેટ ગુજરાતના ઈતિહાસનું અત્યાર સુધીનું સૌથી વિશાળ કદનું બજેટ હોઈ શકે છે. 2025-26 માં ₹ 3.32 લાખ કરોડ (અંદાજે) અને 2026-27 (ધારણા) ₹ 3.90 લાખ કરોડ થી ₹ 4.20 લાખ કરોડનું હોવાની ધારણા છે.
લાલને બદલે કાળો રંગ અને વર્લી આર્ટનું આકર્ષણ
બજેટ રજૂ કરતા પહેલા કનુભાઈ દેસાઈએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર તસવીરો શેર કરી હતી. આ તસવીરોમાં સૌથી વધુ ધ્યાન ખેંચનાર બાબત બજેટ બેગનો બદલાયેલો રંગ છે. ગયા વર્ષે (2025-26) બજેટની બેગ લાલ રંગની હતી, જ્યારે આ વખતે તે કાળા રંગની જોવા મળી છે. આ કાળી બેગ પર ગુજરાતની ઓળખ સમાન આદિવાસી 'વર્લી આર્ટ'નું સુંદર ભરતકામ કરવામાં આવ્યું છે, જે રાજ્યની કલા અને સંસ્કૃતિ પ્રત્યેનો લગાવ દર્શાવે છે.
આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી @narendramodi સાહેબના વિકસિત ભારત @ ૨૦૪૭ ની પરિકલ્પનાને સાકાર કરવા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી @Bhupendrapbjp જી ના માર્ગદર્શન હેઠળ વિકસિત ગુજરાતને નવી ઊર્જા પ્રદાન કરી ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા અને નારીશક્તિ (GYAN)ના સપનાઓને નવી દિશા આપતું ગુજરાત બજેટ ૨૦૨૬-૨૭ આજરોજ… pic.twitter.com/H6ZF8KEMR7
— Kanu Desai (@KanuDesai180) February 18, 2026
'GYAN' પર રહેશે વિશેષ ફોકસ
નાણામંત્રીએ પોતાની પોસ્ટમાં સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યા છે કે આ બજેટ કોના માટે હશે. તેમણે લખ્યું છે કે, આ બજેટ 'GYAN' એટલે કે G - ગરીબ (Poor), Y - યુવા (Youth), A - અન્નદાતા (Farmers) અને N - નારીશક્તિ (Women). આ ચાર સ્તંભોને મજબૂત કરી 'વિકસિત ગુજરાત'ના સપનાને નવી ઊર્જા આપવાનું લક્ષ્ય આ બજેટમાં રાખવામાં આવ્યું છે.
મુખ્ય અપેક્ષાઓ
આ વખતના બજેટમાં ગ્રીન એનર્જી અને સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ્સ માટે મોટી ફાળવણી થઈ શકે છે. યુવાનો માટે નવી રોજગારીની તકો અને સ્ટાર્ટઅપ માટે પ્રોત્સાહન અને ખેડૂતો માટે સિંચાઈ અને ટેકનોલોજી આધારિત ખેતી પર ભાર મૂકવામાં આવી શકે છે. નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ જણાવ્યું છે કે વિકસિત ગુજરાતને નવી ઊર્જા પ્રદાન કરી ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા અને નારીશક્તિ (GYAN)ના સપનાઓને નવી દિશા આપતું ગુજરાત બજેટ આજે રજૂ થશે."
ઉલ્લેખનીય છે કે, હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ 'કાળી બેગ' માંથી ગુજરાતના સામાન્ય નાગરિક માટે રાહતના કયા સમાચાર બહાર આવે છે.
કેમ પસંદ કરાઈ છે આદિવાસીઓના દેવી 'કંસરી દેવી'ના ચિત્ર સાથે વારલી ચિત્રકલા વાળી આકર્ષક બજેટ પોથી?
નાણા મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ 'ગુજરાત અંદાજપત્ર :૨૦૨૬-૨૭' માટે આદિવાસીઓના દેવી 'કંસરી દેવી'ના ચિત્ર સાથે વારલી ચિત્રકલા વાળી આકર્ષક બજેટ પોથી પસંદ કરી છે. કંસરી દેવી- આદિવાસીઓના દેવી છે જ્યારે પણ કોઈના ઘરમાં લગ્ન થાય, ખેતરમાંથી નવું ધાન નીકળે, કે કોઈપણ શુભ પ્રસંગ હોય ત્યારે કંસરી દેવીની સ્થાપના કરવામાં આવે છે, પૂજા કરવામાં આવે છે.
કંસરી દેવીને માતા અન્નપૂર્ણા પણ કહી શકાય કે જેમની સ્થાપના, પૂજા કરવાથી ધન ધાન્યના ભંડાર ભરેલા રહે છે અને તમામ પ્રકારના સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, આમ કંસરી દેવી prosparity- સમૃદ્ધિના દેવી માનવામાં આવે છે. એમની કૃપાથી સુખ સમૃદ્ધિ મળે છે. આમ કંસરી દેવી આદિવાસીઓ માટે પાયાના દેવી ગણાય છે. વારલી આદિજાતિના લોકો દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ અને પાસેના મહારાષ્ટ્રના થાણા જિલ્લામાં રહે છે. તેઓ તેમની આગવી ચિત્રકલા માટે જાણીતા છે ખાસ કરીને વારલી સ્ત્રીઓ ઘરની આગળ દીવાલ ઉપર પલાળેલા ચોખાને પથ્થર પર ઘૂંટીને બનતા સફેદ રંગથી તહેવારો સગાઈ, લગ્ન, પાકની લણણી, જન્મ જેવા વિવિધ પ્રસંગોએ ઘરની લીપેલી દીવાલ ઉપર ચિત્રકામ કરે છે.
ચિત્રોમાં રોજબરોજના જીવન ઉત્સવો, નૃત્યો, જંગલો, પર્વતો, નદી, ઝરણા દેવી તથા દેવતાઓ વિગેરે દોરવામાં આવે છે. નૃત્ય કરતા લોકો, કુવે પાણી ભરતી બહેનો, ગોવાળિયા, ચરતા પશુઓ, તાડના ઝાડ પરથી તાડી ઉતારતા લોકો, જુદા જુદા વૃક્ષો, પંખીઓ, સાપ, અજગર, ઝૂંપડાઓ ઘર ખેતરમાં થતા કામો જેવા કે દરણું દળતી, વલોણું કરતી, ચોખા ખાંડતી, અનાજને સુપડાથી સાફ કરતી, છોકરા હીંચકાવતી, કચરો વાળતી, રસોઈ બનાવતી બહેનો, ખેતર ખેડતા, નીંદતા, વાવણી કરતા લાકડાની ભારી લઈ જતા, ઇન્દ્રદેવને વધાવતા ,વાઘદેવની પૂજા એ જતા, બળદગાડું લઈને જતા, શિકારના દ્રશ્યો વગેરે જોવા મળે છે. જંગલી પશુઓ, પક્ષીઓ, જીવજંતુઓ,નાગદેવ, પંચોરાદેવ ઇન્દ્ર દેવ,વાઘ દેવ તથા કંસરી દેવી ચિત્રોના મુખ્ય વિષય છે.
વધુમાં પલાળેલા ચોખાથી બનતા સફેદ રંગ ઉપરાંત સિંદૂર ગુલાલ કંકુ મધ કાળી રાખ પણ પ્રસંગોચિત રીતે ચિત્ર સામગ્રી તરીકે વાપરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે ભૌમિતિક આકારો ત્રિકોણ વર્તુળ અર્થ ગોળાકાર તથા ચોરસ જેવા વિવિધ આકારોની મદદથી તથા રેખાઓ દ્વારા આ ચિત્રો બનાવવામાં આવે છે. વારલી ચિત્રકલા ૧૨૦૦ વર્ષ જૂની છે.આધુનિક જગતના આક્રમણથી વારલી જાતિના જીવનમાં પણ ફેરફારો આવતા થયા છે અને આ કલા અન્ય આદિમ કલાઓની માફક કાળના ગર્ભમાં લુપ્ત થઈ રહી છે ત્યારે બજેટ પોથી પર આ ચિત્રને સ્થાન આપી વારલી ચિત્ર કલાને જીવંત રાખવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક ઉમદા પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
નોંધનીય છે કે,આ વર્ષે પણ બજેટ પોથી પર બીના હસમુખ પટેલ એ વારલી ચિત્રકલા દોરી છે, તેઓ છેલ્લા ચાર વર્ષથી બજેટ પોથી પર ચિત્ર દોરી આ સેવા આપી રહ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે