Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

Gujarat Budget 2026: ધોલેરા અને સાણંદ માટે નાણામંત્રીની બજેટમાં ખાસ જાહેરાત, જાણો

Gujarat Budget 2026: નાણામંત્રી કનુ દેસાઈએ બજેટમાં ધોલેરા અને સાણંદ માટે ખાસ પૈસાની ફાળવણી કરી હતી, જેમાં ધોલેરામાં વિકાસ કાર્યો અને સાણંદમાં પણ ચીપ બનાવતી ફેક્ટરીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, આ જાહેરાતથી ધોલેરા અને સાણંદમાં આર્થીક વિકાસને વેગ મળશે, જ્યારે નવા ઉદ્યોગોના કારણે રોજગારી વધશે અને લોકોની આવકમાં પણ વધારો થશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 18, 2026, 02:01 PM IST

Trending Photos

Gujarat Budget 2026: ધોલેરા અને સાણંદ માટે નાણામંત્રીની બજેટમાં ખાસ જાહેરાત, જાણો

Gujarat Budget 2026: આજે નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ દ્વારા  બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે તેમાં ધોલેરા અને સાણંદનો ખાસ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી અને હાલના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના ધોલેરાને ગ્રીન ફિલ્ડ શહેર બનાવવા માટે પહેલ કરી હતી, ત્યારે હવે તેમાં વૃધ્ધી જોવા મળી રહી છે. 

આજે રાજ્યના બજેટમાં સાણંદ અને ધોલેરાનો ઉલ્લેખ કરીને સેમીકોન હબ ગુજરાતને બનાવવા અને રાજ્યમાં ચીપનું ઉત્પાદન વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવામાં આવ્યું હતું.

Add Zee News as a Preferred Source

ખાસ કરીને ધોલેરા અને સાણંદમાં બની રહેલી ચીપ ફેક્ટરીને ભારતની સેમીકોન આત્મનિર્ભરતાનો મુખ્ય આધારસ્તંભ બનાવવા માટે 610 કરોડની જોગવાઈ કરી છે, તેમાં સરકાર દ્વારા ધોલેરા સર પ્રોજેક્ટના ફેઝ-1 હેઠળ લોજિસ્ટિક એન્ડ ટ્રંક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર પ્રોજેક્ટના અમલી કરણ માટે ધોલેરા એરપોર્ટ, નવા રોડ રસ્તાઓ, પાણી અને વેસ્ટવોટર ટ્રીટમેન્ટ, અંડરગ્રાઉન્ડ વીજળીનું વિતરણ અને સ્માર્ટ ICT સુવિધાઓ વિકસાવવા માટે 610 કરોડની જાહેરાત બજેટમાં કરવીમાં આવી છે. જેથી ધોલેરા ભવિષ્યના ઉદ્યોગ, નવીનતા અને રોજગારીનું વૈશ્વિક હબ બને.  

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Finance ministerSpecial announcementbudget 2026Dholera budgetSanand budgetGujarati NewsGujarat Budget 2026

Trending news