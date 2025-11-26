Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

2002ની મતદાર યાદીમાં નામ શોધવું હવે ખૂબ જ સરળ, આ રીતે શોધો છેલ્લા SIRમાં તમારું નામ

Special Intensive Revision: હાલ રાજ્યભરમાં મતદારયાદી સઘન સુધારણા કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે. જેમાં ઘણા લોકોને 2002ની મતદારયાદીમાં નામ શોધવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. પરંતુ હવે 2002ની મતદાર યાદીમાં નામ શોધવું અત્યંત સરળ બની ગયું છે. હવે તમે મતદાતા સેવા પોર્ટલ પર 'છેલ્લા SIR ઇ-રોલમાં તમારું નામ શોધો' સુવિધાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 26, 2025, 11:10 PM IST

Trending Photos

2002ની મતદાર યાદીમાં નામ શોધવું હવે ખૂબ જ સરળ, આ રીતે શોધો છેલ્લા SIRમાં તમારું નામ

Special Intensive Revision: ભારતીય ચૂંટણી પંચે(ECI) મતદાતાઓને સરળતા પ્રદાન કરવા અને તાજેતરમાં ચાલી રહેલા મતદારયાદી ખાસ સઘન સુધારણા ઝૂંબેશ(SIR)માં ચોકસાઈ લાવવા માટે તેના મતદાતા સેવા પોર્ટલ (voters.eci.gov.in) પર એક મહત્ત્વપૂર્ણ સુવિધા શરૂ કરી છે.

‘છેલ્લા SIR (Special Intensive Revision) ઇ-રોલમાં તમારું નામ શોધો’(Search Your Name in Last SIR) હેઠળ શરૂ કરાયેલી આ નવી સુવિધા દ્વારા મતદારો હવે 2002ના છેલ્લા SIR ઇ-રોલમાં પોતાનું નામ અથવા તેમના સંબંધીઓનું નામ સરળતાથી ચકાસી શકશે.

Add Zee News as a Preferred Source

નવી સુવિધાની મુખ્ય વિશેષતાઓ અને લાભો
માહિતીની ચકાસણીમાં મદદરૂપ: આ સેવા નાગરિકોને તેમની જૂની મતદાર નોંધણીની વિગતો ચકાસવામાં મદદ કરશે, જે વર્તમાન ચાલુ મતદાર યાદીની પ્રક્રિયાઓમાં વધારે ચોકસાઈ લાવવામાં ઉપયોગી થશે.

ગુજરાત માટે ડબલ ગૌરવ, ૨૦૩૦ કોમનવેલ્થ ગેમ્સની શતાબ્દી ઉજવણી અમદાવાદમાં!
 
સરળ સર્ચ ઑપ્શન: મતદારો ફક્ત રાજ્ય, પોતાનું નામ, સંબંધીનું નામ અને તેમની સાથેનો સંબંધ (પિતા, માતા, પતિ/પત્ની) જેવી ઓછામાં ઓછી વિગતો દ્વારા શોધ કરી શકે છે. અન્ય વિગતો જેમ કે જિલ્લો, વિધાનસભા મતવિસ્તાર (AC), અને પોલિંગ સ્ટેશન વૈકલ્પિક છે.
 
દેશભરમાંથી શોધી શકાશે: આ નવી સુવિધા હેઠળ, મતદારો હવે ફક્ત પોતાના રાજ્યમાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ભારતમાં ગમે ત્યાંથી તેમના નામની શોધ કરી શકે છે.

નામ શોધવાની સરળ પ્રક્રિયા
મતદારો નીચેના સરળ પગલાં અનુસરીને પોતાનું નામ ચકાસી શકે છે:
1.  મતદાતા સેવા પોર્ટલ (voters.eci.gov.in)ની મુલાકાત લો.
2.  હોમપેજ પર 'સેવાઓ' (Services) વિભાગમાં, 'Search Your Name in Last SIR' વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
3.  'Search by Elector Details' ટેબ પસંદ કરો.

4.  નીચેની આવશ્યક વિગતો ભરો:
- રાજ્ય (State)
- મતદારનું પૂરું નામ (Elector Full Name in Last SIR)
- મતદારના સંબંધીનું પૂરું નામ (Elector Relative Full Name)
- સંબંધીનો પ્રકાર (Relative Type જેમ કે Father, Mother, Husband, Wife)
- વૈકલ્પિક રીતે, તમે વધુ સચોટ પરિણામો માટે જિલ્લો, વિધાનસભા મતવિસ્તાર, અને ઉંમર (આશરે) જેવી વિગતો ઉમેરી શકો છો.
- સ્ક્રીન પર દેખાતો કેપ્ચા (Captcha) દાખલ કરો અને 'શોધો' (Search) બટન પર ક્લિક કરો.

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) November 26, 2025

મતદાતાઓને સચોટ નામથી પરિણામ ન મળે, તો નામની જોડણીના વિવિધ રૂપાંતરણો (different variations of names)નો ઉપયોગ કરીને પ્રયાસ કરવો (ઉદાહરણ તરીકે, 'Maneesh' માટે 'Manish') જોઈએ અથવા જિલ્લા, AC અને ભાગ જેવી વધારાની માહિતી ભરીને ફરીથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા તમામ નાગરિકોને તેમની માહિતીની ચકાસણી કરવા માટે આ સુવિધાનો ઉપયોગ અનુરોધ કરાયો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
sirSpecial Intensive RevisionSearch Your Name in Last SIRમતદાર યાદી ખાસ સઘન સુધારણામતદાતા સેવા પોર્ટલ

Trending news