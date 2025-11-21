દીકરાની સગાઈ માટે તૈયારી કરતા પરિવારને ઊંઘમાં જ મોત મળ્યું, ચાર સભ્યોના આગમાં મોત
Fire In A House In Godhra : પંચમહાલના ગોધરામાં મકાનમાં લાગેલી ભીષણ આગે 4 લોકોના લીધા જીવ...માતા-પિતા અને બે પુત્રોના ગૂંગળામણથી મોત થયાનું અનુમાન... ફાયર વિભાગે આગ પર મેળવ્યો કાબૂ...
Trending Photos
Panchmahal News : ગોધરાના એક રહેણાક મકાનમાં આગ લાગતા એક જ પરિવારના 4નાં મોત નિપજ્યા છે. પરિવાર પુત્રની સગાઈ માટે હરખભેર વાપી જવાની તૈયારી કરી રહ્યોહતો. રાત્રે સૂતેલો દોશી પરિવાર સવારે જાગી ન શક્યો.
ગોધરાના બામરોલી રોડ પર આવેલા ગંગોત્રી નગર વિસ્તારમાં કરુણ ઘટના બની હતી. ગોધરામાં જ્વેલરીની દુકાન ધરાવતા કમલભાઈ દોશીના ઘરમાં આગ લાગી હતી, જેમાં દોશી પરિવારની ખુશીઓ માતમમાં ફેરવાઈ હતી. ઘરમાં લાગેલી આગમાં નાનકડો દોશી પરિવાર જ હોમાયો છે. આખા ગોધરા શહેરને સ્તબ્ધ કરી દે તેવી આ ઘટના છે.
કોના કોના મોત થયા
- કમલભાઈ દોશી (ઉં.વ. 50) - પિતા અને જ્વેલર્સના માલિક
- દેવલબેન દોશી (ઉં.વ. 45) - માતા
- દેવ કમલભાઈ દોશી (ઉં.વ. 24) - જેની સગાઈ હતી તે યુવાન પુત્ર
- રાજ કમલભાઈ દોશી (ઉં.વ. 22) - નાનો પુત્ર
બન્યું એમ હતું કે, કમલભાઈ દોશીના બામરોલી રોડ પર અંકુર સોસાયટીમાં ઘર આવેલું છે. પરિવારમાં રાત સુધી ખુશીઓનો માહોલ હતો. કારણ કે, કમલભાઈના મોટા દીકરા દેવ દોશીની આજે સગાઈ હતી. પરિવારે રાતભર સગાઈની તૈયારીઓ કરી હતી. સવારે વહેલા ઉઠીને શુભ પ્રસંગમાં જવાનું હતું, એ વિચારે પરિવાર સૂઈ ગયો હતો. પરંતુ તેમને શુ ખબર હતી કે, તેમની આંખ ઉઘડશે જ નહિ. પરિવારના ચાર સભ્યોનું આગને કારણે ઊંઘમાં જ મોત થયું હતુ.
ઘરમાં રાતે કોઈ કારણોસર આગ લાગી હતી, જેમાં પરિવારના ચાર સભ્યોનું ગુંગળામણથી મોત નિપજ્યું હતું. સવારે જ્યારે આસપાસના લોકોને આ ઘટનાની જાણ થઈ હતી, તો ફાયર વિભાગને જાણ કરાઈ હતી, અને તમામને રેસ્ક્યૂ કરીને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.
ગાઢ નિદ્રામાં સૂતેલા પરિવારને જાગવાની કે બચવાની જરા પણ તક મળી ન શકી અને ઝેરી ધુમાડામાં શ્વાસ રૂંધાવાથી ચારેય સભ્યનાં ઘટનાસ્થળે જ ગૂંગળાઈને કરુણ મોત નીપજ્યાં હોવાનું સામે આવ્યુ છે. જોકે, આગ કયા કારણોસર લાગી છે તેનુ કારણ હજી સામે આવ્યું નથી. સોફામાં શોર્ટસર્કિટ કે અન્ય કોઈ કારણોસર આગ લાગી હોવાનું અનુમાન છે.
આમ, જ્યાં લગ્નની શરણાઈઓ વાગવાની હતી, જયાં દીકરાની મંગેતર રાહ જોઈને બેસી હતી, ત્યાં દોશી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હતું. નાનકડા પરિવારમાં કોઈ બચ્યું ન હતું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે