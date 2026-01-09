બિલાડીમાં લીવર કેન્સરના ઓપરેશનની દેશમાં પ્રથમ ઘટના : બચાવી લેવાયો બિલાડીનો જીવ
Cat Surgery : આણંદના રહેવાસીની પાળતૂ બિલાડીનું કામધેનુ યુનિવર્સિટીના વેટરનરી કોલેજના ડોક્ટરોએ સફળ સર્જરી કરી જીવ બચાવ્યો
Anand News બુરહાન પઠાણ/આણંદ : આણંદની કામધેનું યુનિવર્સિટીની વેટરનરી કોલેજનાં સર્જરી વિભાગમાં 3 વર્ષની નર બિલાડીમાં લિવર કેન્સરનું સફળ ઓપરેશન કરી બિલાડીનો જીવ બચાવી લેવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર ગુજરાત અને દેશમાં બિલાડીમાં લિવર કેન્સરનું સફળ ઓપરેશનનો આ પ્રથમ કેસ હોવાનું તબીબોએ જણાવ્યું.
ભાલેજનાં સુલતાન અહેમદ કાઝીની પાળેલી મેક્સ નામની પર્સિયન બિલાડીએ એક સપ્તાહથી ખાવા પીવાનું બંધ કરી દેતા તેમજ શૌચક્રીયા પણ અટકી પડી હતી. તેમજ તેના પેટનાં ભાગે સોજો હોવાથી સુલતાન અહેમદ કાઝીએ આણંદની કામધેનુ યુનિવર્સીટીની વેટરનરી કોલેજનાં વેટરનરી સર્જરી વિભાગમાં બિલાડીને બતાવવા લઈ ગયા હતા. જયાં વેટરનરી સર્જન ડૉ.ફોરમ આસોડીયાએ તપાસ કરતા બિલાડીનાં પેટમાં ગાંઠ અને બ્લડ રિપોર્ટમાં લિવર નબળુ હોવાનું નિદાન થયું હતું. ત્યારબાદ એક્સ-રે અને અલ્ટ્રા સોનોગ્રાફીમાં લિવરમાં કેન્સરની ગાંઠ હોવાનું જાણ થઈ હતી. આ ગાંઠ ગમે ત્યારે મેક્સના પેટમાં ફૂટે અને તેનો જીવ જોખમમાં મૂકાઈ શકે તેમ હતો.
નિદાન બાદ વેટરનરી સર્જન ડૉ.ફોરમ આસોડીયાએ બિલાડીની કેન્સરની ગાંઢ કાઢવા માટે ઓપરેશન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. અને જટિલ સર્જરી બાદ આખરે 5.3 કિગ્રાના મેક્ષના લિવરમાંથી 518 ગ્રામની ગાંઠને 1.5 ક્લાકની જટિલ સર્જરી કરી દુર કરવામાં આવી હતી. તેમજ 24 કલાકના દેખરેખ બાદ મેક્સ પૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ થઈ હતી.
આ ઓપરેશન વિશે વેટરનરી સર્જન ફોરમ આસોડીયાએ કહ્યું હતું કે વેટરનરી સર્જરી વિભાગ દ્વારા માત્ર નજીવા ખર્ચે દેશમાં પ્રથમ વખત બિલાડીમાં લિવર કેન્સરનું લોબેક્ટમી દ્વારા સફળ સારવાર કરીને ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.
સામાન્ય રીતે લિવર કેન્સરના કેસ શ્વાન જેવા પ્રાણીઓમાં જોવા મળતા હોય છે, પણ બિલાડીમાં આવો કેસ આવવો આશ્ચર્યની વાત હતી. આ કેસમાં સંદર્ભ રિસર્ચ અને સિનીયર વેટરનરી સર્જનો સાથેની વાતચીતમાં ભારતમાં આ પ્રકારનો બિલાડીમાં લિવર કેન્સરનો કોઈ કેસ અત્યાર સુધીમાં નોંધાયો નથી. ત્યારે ઓનલાઈન સ્ટડી કરતા વિદેશમાં પણ આ પ્રકારનાં કેસ ભાગ્યે જ જોવા મળ્યા છે.
લીવરમાં કેન્સરનું નિદાન થયા બાદ બિલાડી મેક્સના પરિવારને કેસની જટિલતા સમજાવી અને વહેલી તકે લોબેક્ટોમી સર્જરી કરી કેન્સરની ગાંઠને દૂર કરવાની તૈયારી કરી હતી. જેમાં લિવરમાં કેન્સરની ગાંઠ હોવાથી અમુક ભાગને સર્જરીથી કાપીને અલગ કરવાનો હતો. પરંતુ જો થોડી પણ ઈજા પહોંચે અને રક્તસ્ત્રાવ વધારે થાય તો મેક્સનો જીવ બચાવવો મુશ્કેલ હતો. જેના માટે એક ટીમ ઓપરેશન અને એક ટીમ બેકઅપમાં તૈયાર રાખી હતી. અને દોઢ કલાકનાં ઓપરેશન બાદ બિલાડીમાં લીવર કેન્સરનું દેશમાં પ્રથમ ઓપરેશન કરવામાં સફળતા મળી હતી.
