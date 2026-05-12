Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ગુજરાતમાં સૌ પહેલા સરકારી યુનિવર્સિટી આગળ આવી, કાર પુલિંગ અને જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગનો કર્યો આદેશ

ગુજરાતમાં સૌ પહેલા સરકારી યુનિવર્સિટી આગળ આવી, 'કાર પુલિંગ' અને જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગનો કર્યો આદેશ

પીએમ મોદીની અપીલનો અમલ કરવામાં સૌથી પહેલાં ગુજરાતની સરકારી યુનિવર્સસિટી આગળ આવી છે. ઈંધણ બચત માટે ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ સૌથી મોટો નિર્ણય લીધો છે. કર્મચારીઓએ 'કાર પુલિંગ' અને જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ ફરજિયાત કરવાનો એક પરિપત્ર જાહેર કરાયો છે. 

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 12, 2026, 06:16 PM IST|Updated: May 12, 2026, 06:34 PM IST
ગુજરાતમાં સૌ પહેલા સરકારી યુનિવર્સિટી આગળ આવી, 'કાર પુલિંગ' અને જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગનો કર્યો આદેશ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
AIથી મહિલાઓની નોકરીઓ સૌથી વધુ જોખમમાં ? નવા સ્ટડીમાં મોટો ખુલાસો,

AIથી મહિલાઓની નોકરીઓ સૌથી વધુ જોખમમાં ? નવા સ્ટડીમાં મોટો ખુલાસો,

Artificial Intelligence9 min ago
2

એકતરફ હીટવેવ અને બીજીતરફ ચોમાસાના એંધાણ!અમદાવાદ સહિતના શહેરોમાં ગરમીનું ઓરેન્જ એલર્ટ

Gujarat Heatwave 202640 min ago
3

PM મોદીના અપીલ પર ગુજરાતની પહેલ, રાજ્યપાલ અને નેતાઓએ છોડ્યો લક્ઝરી કાફલો

Fuel Saving Initiative44 min ago
4

રિમોટ વગર સ્પ્લિટ એસી કેવી રીતે ચાલુ કરવું? 99% લોકો નથી જાણતા આ ટ્રિક

ac without remote1 hr ago
5

સૌ પહેલા સરકારી યુનિવર્સિટી આગળ આવી, કાર પુલિંગ અને જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કર્યો આદેશ

Gujarat University2 hrs ago