ગુજરાતમાં સૌ પહેલા સરકારી યુનિવર્સિટી આગળ આવી, 'કાર પુલિંગ' અને જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગનો કર્યો આદેશ

Gujarat University: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અપીલ બાદ ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા કાર પુલિંગનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા પરિપત્ર જાહેર કરીને જણાવ્યું છે કે, હાલમાં યુનિવર્સિટીમાં વર્ક ફ્રોમ હોમની કોઈ વ્યવસ્તા નથી. પરંતુ કાર પુલિંગનો નિર્ણય છે.
પીએમ મોદીની અપીલનો અમલ કરવામાં સૌથી પહેલાં ગુજરાતની સરકારી યુનિવર્સસિટી આગળ આવી છે. ઈંધણ બચત માટે ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ સૌથી મોટો નિર્ણય લીધો છે. કર્મચારીઓએ 'કાર પુલિંગ' અને જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ ફરજિયાત કરવાનો એક પરિપત્ર જાહેર કરાયો છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને ઈંધણ બચતની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. વડાપ્રધાનની અપીલને ધ્યાનમાં રાખીને યુનિવર્સિટી વહીવટીતંત્રે તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ માટે નવી માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે.
આ અંગે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ નીરજા ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે, જે પણ કર્મચારી અધિકારી કાર લઈને આવતા હોય તે તેમની સાથે નજીકમાં કે આસપાસ રહેતા કર્મચારી અને અધિકારીને સાથે લઈને આવે જેનાથી વાહનનો વપરાશ ઘટે તો ઇંધણની પણ બચત થઈ શકશે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં હાલ વર્ક ફ્રોમ હોમનો કોઈ નિર્ણય નથી. કારણ કે હાલમાં ટિચિંગ સ્ટાફનું વેકેશન ચાલી રહ્યું છે. યુનિવર્સિટીની ફાઇનલ પરીક્ષા ચાલી રહી છે, જેના કારણે નોન ટીચીંગ સ્ટાફને વર્ક ફ્રોમ હોમ ન આપી શકાય. પરીક્ષા બાદ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વર્ક ફ્રોમ હોમનો નિર્ણય કરવામાં આવશે.
કાર પુલિંગ (Car Pooling)
કર્મચારીઓને સૂચના આપવામાં આવી છે કે તેઓ શક્ય હોય ત્યાં સુધી તેમની આસપાસ રહેતા અન્ય સહકર્મચારીઓને સાથે લઈને આવે. આ વ્યવસ્થાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વ્યક્તિગત વાહનોનો ઉપયોગ ઘટાડીને ઈંધણની બચત કરવાનો છે.
જાહેર પરિવહનનો આગ્રહ
વાહનોના ઉપયોગમાં ઘટાડો કરવા માટે કર્મચારીઓને મેટ્રો, ઇલેક્ટ્રિક બસ (EV Bus) અને અન્ય જાહેર પરિવહન સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.
ઓનલાઈન કામગીરી પર ભાર
વહીવટી કાર્યક્ષમતા વધારવા અને અવરજવર ઓછી કરવા માટે શક્ય હોય ત્યાં સુધી ઓનલાઈન પદ્ધતિથી કામગીરી કરવાને પ્રાધાન્ય આપવા જણાવ્યું છે.
મુખ્ય હેતુ
પેટ્રોલ-ડીઝલના વપરાશમાં ઘટાડો કરી ઈંધણની બચત કરવી અને પર્યાવરણના જતનમાં સહભાગી થવું.
ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિના આદેશ અનુસાર આ સૂચનાઓ યુનિવર્સિટીના તમામ વિભાગો અને ભવનો માટે તાત્કાલિક અસરથી લાગુ કરવામાં આવી છે.