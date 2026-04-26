રાજ્યમાં SIR બાદ 77 લાખ નામ કમી થયા બાદની પહેલી કસોટી, જાણો મતદારો ઘટ્યા એટલે મતદાન વધ્યું કે ઘટ્યું?

Gujarat Local Body Election 2026 Voting: ઐતિહાસિક SIR બાદ ગુજરાતમાં પહેલી ચૂંટણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ગરમી વચ્ચે મતદારોએ ઉત્સાહ પણ બતાવ્યો અને કેટલાક વિસ્તારોમાં નિરસતા પણ જોવા મળી. પરંતુ આખરે સરેરાશ મતદાન ગત ચૂંટણી કરતાં સારું રહ્યું છે. તો શું વધેલું મતદાન ભાજપ માટે શુભ સંકેત છે? કે વિરોધ પક્ષો માટે આશા? ચાલો જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 26, 2026, 07:42 PM IST
  • SIR બાદ ગુજરાતમાં લોકશાહીનો નવો વળાંક
  • 77 લાખ બોગસ મતો દૂર થતા જ લોકશાહીનો અવાજ બુલંદ
  • જાણો ગત ચૂંટણી કરતા આ વખતે કેટલો તફાવત રહ્યો?

Gujarat Local Body Election 2026 Voting: ગુજરાતના રાજકીય ઈતિહાસનો સૌથી મોટા નામ કમીની કામગીરી એટલે કે SIR અને ત્યારબાદની પહેલી વખત ગુજરાતમાં ચૂંટણી યોજાઈ છે. રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમી, પરસેવે રેબઝેબ મતદારો છતાં લોકશાહીનો ઉત્સવ આજે ભારેખમ રહ્યો છે. આ કોઈ સામાન્ય ચૂંટણી નથી, આ ચૂંટણી છે 77 લાખ મતદારોના નામ કમી થયા બાદની પહેલી કસોટી હતી. શું મતદારો ઘટ્યા એટલે મતદાન વધ્યું? કે પછી જનતાનો મિજાજ બદલાયો છે? ચાલો વિગતવાર જાણીએ.

સમજવા જેવી વાત એ છે કે, SIR એટલે કે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન બાદ ગુજરાતની મતદાર યાદી શુદ્ધ થઈ છે. જે બોગસ કે મૃતક મતો હતા, તે દૂર થતા જ મતદાનની ટકાવારીમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ગત ચૂંટણીમાં મહાનગરપાલિકામાં માંડ 46 ટકા મતદાન હતું, જે આ વખતે કુદીને 52 ટકાની આસપાસ પહોંચ્યું છે. અમદાવાદ જેવા મહાનગરોમાં પણ 3 થી 4 ટકાનો વધારો રાજકીય પક્ષોના ધબકારા વધારી રહી છે.

ગત ચૂંટણીમાં થયેલા મતદાનના આંકડા
ગત ચૂંટણીમાં જિલ્લા પંચાયતોમાં 62.41 ટકા અને તાલુકા પંચાયતોમાં 63.42 ટકા નોંધાયું હતું. તેવી જ રીતે નગરપાલિકાઓમાં 54.95 ટકા અને મહાનગરપાલિકાઓમાં 46.10 ટકા મતદાન થયું હતું. જ્યારે આ વખતે રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં સરેરાશ 52થી 54 ટકા મતદાન થયું છે. રાજ્યની 15 મહાનગરપાલિકામાં સરેરાશ 52 ટકા મતદાન નોંધાયું છે. જ્યારે રાજ્યની જિલ્લા પંચાયતોમાં બંપર વોટિંગ થયું છે. 

નર્મદા જિલ્લામાં સૌથી વધુ મતદાન
જિલ્લા પંચાયતમાં સરેરાશ 60થી 63 ટકા મતદાન થયું છે. રાજ્યમાં સૌથી વધુ મતદાન નર્મદા અને ડાંગ જિલ્લા પંચાયતમાં 75 ટકા થયું છે. જ્યારે સૌથી ઓછું મતદાન પોરબંદર જિલ્લા પંચાયતમાં 40થી 45 ટકા થયું છે. 25 હજારથી વધુ ઉમેદવારોનું ભાવિ ઈવીએમમાં સીલ છે. આગામી 28 એપ્રિલના રોજ ઉમેદવારોના ભાવિનો ફેંસલો થશે. નર્મદા જિલ્લાએ 80.66 ટકા મતદાન સાથે આખા રાજ્યમાં ટોપ કરીને સાબિત કર્યું છે કે ગામડાનો મતદાર આજે પણ સૌથી વધુ જાગૃત છે.

આ સરપ્લસ મતદાન કોની પેટી ભરી દેશે?
હવે સવાલ એ છે કે આ સરપ્લસ મતદાન કોની પેટી ભરી દેશે? ભાજપનો ગઢ ગણાતા શહેરોમાં 52 ટકા મતદાન શું કેસરિયા બ્રિગેડની જીત પાકી કરશે? કે પછી વધેલું મતદાન મોંઘવારી સામેનો આક્રોશ છે જે કોંગ્રેસને ઓક્સિજન આપશે? આપ જેવી ત્રીજી શક્તિ માટે પણ આ આંકડા આશાસ્પદ છે. જો આ વધારો યુવા મતદારોનો છે, તો સમજી લેજો કે પરિણામોમાં નવા સમીકરણો સર્જાશે.

SIR પછીની આ પહેલી ચૂંટણીએ ક્લિયર કરી દીધું છે કે જનતા હવે કન્ફ્યુઝ નથી. ભલે 77 લાખ નામ ઘટ્યા, પણ લોકશાહીનો અવાજ વધુ બુલંદ બન્યો છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે જ્યારે જનતાનો આ આદેશ ખુલશે, ત્યારે કોના ફટાકડા ફૂટશે અને કોના સુપડા સાફ થશે?

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

