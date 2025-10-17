Prev
Next

ગુજરાતની રાજનીતિમાં કેશુભાઈ પટેલની સરકાર બાદ પ્રથમ વખત પૂર્ણ કદનું મંત્રીમંડળ બનશે

Gujarat Ministers Oath Ceremony Live Updates: આખરે જે ઘડીની રાહ જોવાઈ રહી હતી તે ઘડી આવી ગઈ છે. આજે સવારે 11.30 વાગ્યે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં નવા મંત્રીઓનો શપથ સમારોહ યોજાશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આજે તમામ મંત્રીઓના રાજીનામા લઈ લીધા છે. દિવસ ભરનો ઘટના ક્રમ અને કયા ધારાસભ્યને મળી શકે છે મંત્રી પદ....જોઈએ આ અહેવાલમાં...

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:59 AM IST

Trending Photos

ગુજરાતની રાજનીતિમાં કેશુભાઈ પટેલની સરકાર બાદ પ્રથમ વખત પૂર્ણ કદનું મંત્રીમંડળ બનશે

Gujarat Cabinet Expansion : નવા મંત્રીમંડળની મોટી ખબર સામે આવી છે. ધારાસભ્યોને ફોન આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ભુપેન્દ્ર પટેલની સરકારનું નવું મંત્રીમંડળ પૂર્ણકક્ષાનું હશે. જેમાં દરેક ઝોન અને જિલ્લાઓને સાચવવામાં આવશે. આ ખબર મહાત્મા મંદિર ખાતે સ્ટેજ પર ગોઠવાયેલી ખુરશીઓથી પાક્કી થઈ છે. કારણ કે, સ્ટેજ પર પૂર્ણકદના મંત્રીમંડળનું સંખ્યાબળ 27 ને બદલે 28 ખુરશીઓ ગોઠવાઈ છે. એટલે કે 27 મંત્રીઓની ખુરશી પાક્કી. 
 
પ્રથમ વખત પૂર્ણ કદનું મંત્રીમંડળ બનશે
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની નવી સરકારનું મંત્રીમંડળ પૂર્ણ કદનું રહેશે. કારણ કે, મહાત્મા મંદિર ખાતે શપથવિધિ સમારંભના સ્ટેજ પર કુલ 29થી વધુ ખુરશીઓ ગોઠવાઈ ગઈ છે. રાજ્યપાલ મુખ્યમંત્રીની ખુરશી સિવાય 27 ખુરશીઓમાં પદનામિત મંત્રીને બેસવાની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. ગુજરાતની રાજનીતિમાં કેશુભાઈ પટેલની સરકાર બાદ પ્રથમ વખત પૂર્ણ કદનું મંત્રીમંડળ બનશે. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) October 17, 2025

 

સ્ટેજ પર એક ખુરશી વધારે ગોઠવાઈ
મહાત્મા મંદિરમાં શપથવિધિ સમારોહની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવાઈ છે. સૌથી વધુ સંખ્યા કરતા એક ખુરશી વધુ ગોઠવવામાં આવી છે. આ સાથે જ પૂર્ણ કદના મંત્રી મંડળની અટકળો તેજ થઈ છે. જો કે અંતિમ સમયે સરકાર તરફથી સંકેતો મળતા બેઠક વ્યવસ્થામાં ફેરફાર થઈ શકે છે. મુખ્યમંત્રી સહિત પૂર્ણ કદના મંત્રી મંડળમાં 15 ટકા પ્રમાણે ૨૭ લોકોને સમાવેશ થઈ શકે છે. 

 

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) October 17, 2025

 

કેવી રીતે થશે શપથવિધિ
શપથવિધિ સમારંભમાં સ્ટેજ પર એક સાથે દસ મંત્રીઓને શપથ ગ્રહણ કરાવવામાં આવશે. બંને સાઈડ પાંચ પાંચ માઈક શપથ ગ્રહણ માટે ગોઠવાયા છે. વચ્ચેના માઇક ઉપર રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવરત ઉભા રહી હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ ગ્રહણ કરાવશે. તો મંત્રી તરીકેના પ્રથમ સહી ડાબી અને જમણી બાજુ એક સાથે બે મંત્રીઓ કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરાઈ છે. નવા મંત્રી સહી કર્યા પછી મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યપાલને પદનામિત મંત્રીઓ અભિનંદન સ્વીકારીને સ્ટેજની ડાબી બાજુ વીઆઈપીઓને મળવા જશે. 

 

આજે પાટનગર ગાંધીનગરમાં આવેલા મહાત્મા મંદિરમાં ભવ્યાતી ભવ નવા મંત્રીઓનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાશે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત જેટલા નવા મંત્રીઓને પદ અને ગોપનિયતાના શપથ લેવડાવશે. ગઈકાલે તમામ મંત્રીઓએ પોતાના રાજીનામાનો પત્ર મુખ્યમંત્રીને સોંપ્યો હતો. સૌ પ્રથમ ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ રાજીનામું આપ્યું હતું. ત્યાર બાદ એક પછી એક મંત્રીઓએ રાજીનામા આપ્યા હતા. મંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યા બાદ જગદીશ વિશ્વકર્મા,હર્ષ સંઘવી, ભીખુસિંહ પરમાર, મુકેશ પટેલ સહિતના તમામ મંત્રીઓએ કાર્યાલય ખાલી કર્યા હતા. તો સરકારી ગાડીઓ પણ પરત કરી હતી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat PolticsGujarat BJPcabinet reshuffleGujarat Cabinet ReshuffleGujarat Cabinet expansionગુજરાત ભાજપમંત્રીમંડળ

Trending news