ગઢ આલા પણ, સિંહ ગેલા : ભાજપના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર ખાડિયામાં કમળ ન ખીલ્યું
BJP Loss Khadiya Seat In Ahmedabad : અમદાવાદથી મોટી ખબર સામે આવી છે. અમદાવાદની ખાડિયા બેઠક જ્યાં ભાજપનો ઉદય થયો હતો, અને ભાજપનો ગઢ ગણાતી હતી, એ જ બેઠક આજે ભાજપે ગુમાવી દીધી છે. ખાડિયા પર કોંગ્રેસનો પંજો ફરી વળ્યો છે
- અમદાવાદમાં શહેરમાં કોંગ્રેસની જીતનો આંકડો 17 બેઠક પર પહોંચ્યો
- ખાડિયામાં કોંગ્રેસની આખી પેનલનો ભવ્ય વિજય, ભાજપની કારમી હાર
- કોંગ્રેસ દ્વારા ઝિંદાબાદના નારા લગાવી જીતની ઉજવણી કરવામાં આવી
Ahmedabad Mahanagarpalika Election 2026 : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપમાં ‘ગઢ આલા પણ, સિંહ ગેલા’ જેવો ઘાટ સર્જાયો છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં તો ભાજપ ફરી સત્તામાં આવી ગયું છે. પરંતું અમદાવાદમાં ભાજપમાં જ્યાં સૌથી પહેલા કમળ ખીલ્યું હતું, ત્યાં જ કમળ મુરઝાઈ ગયું છે. ભાજપનો ગઢ તોડવામાં કોંગ્રેસ સફળ રહ્યું છે.
અમદાવાદામાં ભાજપના શાસનમાં પહેલીવાર ખાડિયામાં કોંગ્રેસનો સૂર્ય ઉગ્યો છે, અને ભાજપના શાસનનો અસ્ત થયો છે. પહેલીવાર ખાડિયામાં કોંગ્રેસની આખેઆરી પેનલ જીતીને આવી છે. તો સરસપુરમાં પણ કોંગ્રેસ ભાજપની પેનલ તોડવામાં સફળ રહ્યું છે. અહી એક કોંગ્રેસના ઉમેદવારની જીત થઈ છે.
કોંગ્રેસ પેનલની જીત થઈ
- ધ્રુવ કલાપી
- ઈલિયાસ પઠાણ
- બિરજુ ઠક્કર
- મીનાબેન નાયક
ખાડિયા પહેલાથી ભાજપનો ગઢ રહ્યો છે
ખાડિયા એ બેઠક છે, જયાં ગુજરાતમાં ભાજપનો ઉદય થયો હતો. ઐતિહાસિક પોળ ધરાવતો આ વિસ્તાર ભાજપનો ગઢ હતો. 1980 માં ભાજપની સ્થાપના થયાના છ વર્ષ બાદ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં સૌથી પહેલા ભાજપે ખાડિયા વોર્ડથી જીત મેળવી હતી. પરંતુ સમય જતા અહી મતદારોનું પલાયન થવા લાગ્યું. મૂળ અમદાવાદીઓ, જેઓ ભાજપ સાથે જોડાયેલા હતા, તેમનું સ્થળાંતર થવાથી મતદારોની સંખ્યા ઘટી હતી.
ખાડિયામાં 25 હજાર મતદારો ઘટ્યા
વર્ષ 2021 માં યોજાયેલ છેલ્લી મનપાની ચૂંટણી ની સરખામણીએ આ વર્ષે અંદાજિત 25 હજાર જેટલા મતદાતાઓ ઘટ્યા છે. આ કરાણે જ ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસે દાવો કર્યો હતો કે, ગત વખતે AIMIM, AAP ના ઉમેદવારો 11 હજાર જેટલા મત લઈ ગયા હતા. ત્યારે પણ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર માત્ર 1500-2000 મતોથી હાર્યા હતા. જ્યારે આ વખતે સ્થિતિ કોંગ્રેસ તરફી બની છે.
આ સાથે જ અમદાવાદમાં શહેરમાં કોંગ્રેસની જીતનો આંકડો 17 બેઠક પર પહોંચ્યો છે. દરિયાપુર, બહેરામપુરા, ખાડિયા, દાણીલીમડામાં કોંગ્રેસની આખેઆખી પેનલ વિજેતા બની છે. તો બાપુનગરમાં એક ઉમેદવાર વિજેતા થયો છે. હવે મકતમપુરા, ગોમતીપુર, જમાલપુર પર ખાસ નજર છે.
ભાજપ ચૂંટણી પ્રચારમાં પાકિસ્તાનને પણ લાવ્યુ હતું
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ભાજપ ચૂંટણી પ્રચારમાં પાકિસ્તાનનો મુદ્દો પણ લઈ આવ્યું હતું. આ કારણે ખાડિયા બેઠક ફરી ચર્ચામાં આવી હતી. ખાડિયા વોર્ડની ચૂંટણીમાં ભાજપે પાકિસ્તાનવાળી કરીને ચર્ચા જગાવી હતી. તેમ છતાં ભાજપના મતદારોએ કોંગ્રેસનો સાથે આપ્યો.
ખાડિયામાં હાર પર ભાજપનું નિવેદન
ભાજપ પ્રવક્તા ડૉ અનિલ પટેલ સાથે ZEE 24 કલાકની વાતચીતમાં ખાડિયા બેઠકની હાર અંગે જણાવ્યું કે, લોકોએ અમને ખુબ સમર્થન આપ્યું છે. 2021 ની સરખામણીએ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં અમે વધુ સીટ મેળવી છે. ખાડિયાથી અમે શરૂઆત કરી પણ આં વખતે 700 વોટથી હાર્યા છીએ, અમે તેના ઉપર ચિંતન કરીશું.
