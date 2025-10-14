કસોટીમાં પાસ કે ફેલ : એવું તો શુ થયું કે આ મંત્રીઓની નવા કેબિનેટમાં વિદાય નક્કી કહેવાય છે!
Gujarat Cabinet Reshuffle : ગુજરાતના મંત્રીમંડળમાં કેટલાક મંત્રીઓના નામ એવા છે, જેમની વિદાય નક્કી જ છે. આ મંત્રીઓના રિપીટ થવાની કોઈ શક્યતા નથી
Who Will Become Gujarat Minister : ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખની નિમણૂંક થયા બાદ હવે સરકારમાં પણ ફેરબદલ થવાની અટકળો તેજ બની છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના મંત્રી મંડળમાં જલ્દી જ મોટા ફેરફાર થશે. નવા નવથી દસ ચહેરાઓને મંત્રી મંડળમાં સ્થાન મળી શકે છે. નવા મંત્રી મંડળમાં નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈની એક્ઝિટની શક્યતા વધુ છે. તો ભીખુસિંહ પરમારને નવા મંત્રીમંડળમાં સ્થાનની શક્યતા ઓછી છે. આ ઉપરાંત બચુ ખાબડની વિદાય તો પહેલાથી જ પાક્કી ગણાય છે. આ ઉપરાંત વિદાયમાં રાઘવજી પટેલ, મૂળુ બેરા, ભાનુબેનનું પત્તુ પણ કપાઈ શકે છે.
કનુ દેસાઈ
કનુ દેસાઈ હાલમાં નાણાં, ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગનો હવાલો ધરાવે છે. નાણાં અને ઉર્જા મંત્રાલય સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. કનુભાઈ દેસાઈએ બિનવિવાદીત વ્યક્તિત્વ હોવા છતાં એમનું પ્રદર્શન નબળું રહ્યું છે. આ બંને મોટા મંત્રાલયો હોવા છતાં કનુભાઈ સરકારની છબી સુધારવામાં નોંધપાત્ર ફાળો આપી શક્યા નથી. હાઈકમાન્ડ આ પદ પર કોઈ અનુભવી નેતાને નાણાં વિભાગ આપીને વહીવટી કાર્યક્ષમતા વધારવા માંગતા હોય તો ફેરફાર થઈ શકે છે. તેમને સરકારમાંથી મુક્ત કરીને પક્ષના સંગઠનમાં કોઈ મોટી અને સક્રિય ભૂમિકા સોંપાઈ શકે છે, ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભાજપને મોટા નેતાઓની જરૂર છે.
ભીખુસિંહ પરમાર
ભીખુસિંહ પરમારનો કાર્યકાળ વિવાદીત રહ્યો છે. તેઓ અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા મંત્રાલય ધરાવે છે. એમના દીકરાઓના વિવાદો પણ એમને નડી શકે છે. ભાજપે આદિવાસી ચહેરાઓનું પ્રતિનિધિત્વ જાળવી રાખવા માટે એમને મંત્રી બનાવ્યા હતા પણ તેમના વિભાગમાં નીતિઓના અમલની ગતિ ધીમી હોય કે લોકહિતની યોજનાઓના અમલમાં ધાર્યો વેગ ન આવ્યો હોય, તો તેમની જગ્યાએ અન્ય આદિવાસી નેતાને તક મળી શકે. મધ્ય ગુજરાતમાં ઓબીસી/ક્ષત્રિય સમીકરણોને વધુ મજબૂત કરવા માટે અન્ય કોઈ સ્થાનિક નેતાને તક આપવા માટે તેમને પડતા મૂકી શકાય તેવી સંભાવના છે. .
બચુ ખાબડ
બચુ ખાબડનો વિવાદો સાથે નાતે છે. એમને એમના દીકરાઓના કાંડ નડ્યા છે. આ મંત્રી હાલમાં પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસનો હવાલો સંભાળે છે. બચુ ખાબડને સરકારને ઘણા સમયથી ગાંધીનગરથી અને ભાજપના કાર્યક્રમોથી દૂર રાખ્યા છે. એમના મંત્રીપદ માટે ઘણીવાર કોંગ્રેસ હોબાળો કરી ચૂકી છે. બચુ ખાબડને એમના દીકરાઓના ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપોમાં ઘરભેગા થવું પડી શકે એમ છે. પંચાયત અને ગ્રામ વિકાસ જેવા મૂળભૂત વિભાગોમાં જો કોઈ મોટા કે નવીન સુધારા ન થયા હોય, તો તેમની જગ્યાએ દાહોદ-પંચમહાલ વિસ્તારમાંથી કોઈ યુવા અને ગતિશીલ આદિવાસી નેતાને તક મળી શકે તેવી પૂરી સંભાવના છે. લાંબા સમયથી મંત્રી પદ પર રહેલા હોવા છતાં, જો ગ્રામ્ય વિકાસની યોજનાઓ કે આવાસ યોજનાઓના લક્ષ્યાંકો પૂરા કરવામાં અપેક્ષિત સફળતા ન મળી હોય તો આ પગલું લેવાઈ શકે.
રાઘવજી પટેલ
રાઘવજી પટેલ ભલે કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં જોડાઈને મંત્રી બની ગયા પણ કૃષિમંત્રી તરીકે પોતાનો પ્રભાવ છોડી શક્યા નથી. ગુજરાતમાં સૌથી સળગતો મામલો એ કૃષિ અને ખેડૂતો છે. સરકારને બચાવવામાં રાઘવજી પટેલ ઉણા ઉતર્યા છે. કૃષિ, પશુપાલન અને ગૌસંવર્ધનએ સરકાર માટે મહત્વના વિભાગો છે. કૃષિ એક વિશાળ અને સંવેદનશીલ વિભાગ છે. ખેડૂતોના મુદ્દાઓ અને નીતિઓના અમલની વિગતો રાઘવજી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડી શક્યા નથી. હાલમાં આપનો વિવાદ પણ રાઘવજીને નડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પાટીદાર પ્રતિનિધિત્વ જાળવી રાખવા છતાં, તેમની જગ્યાએ જયેશ રાદડિયા જેવા અન્ય મજબૂત પાટીદાર નેતાને સમાવવા માટે ફેરબદલ કરી શકાય તેવી પૂરી સંભાવના છે.
ભાનુબેન બાબરીયા
ભાનુબેન બાબરીયાએ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા, મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી હોવા છતાં તેમનો પ્રભાવ છોડી શક્યા નથી. ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્રમાંથી ભાનુબેનને તક આપવા છતાં તેઓ સક્રિય રહી શક્યા નથી. તેઓ અનુસૂચિત જાતિ (SC)નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જોકે, જો હાઈકમાન્ડને SC સમાજના પ્રતિનિધિત્વને કોઈ અન્ય પ્રદેશ (જેમ કે ઉત્તર ગુજરાત કે મધ્ય ગુજરાત) તરફ શિફ્ટ કરવું હોય, તો તેમની જગ્યાએ અન્ય SC નેતાને તક આપી શકે છે. મહિલા અને બાળ વિકાસ તેમજ સામાજિક ન્યાય જેવા વિભાગોમાં પાયાના કામમાં સરકારને ધાર્યા પરિણામો મળ્યા ન હોવાનો વિવાદ પણ તેમને નજી શકે છે. ભાજપ કોઈ નવા વિઝન સાથે અન્ય મહિલા નેતાને લાવવાની જરૂરિયાત હોય તો ફેરફાર કરે તેવી પૂરી શક્યતાઓ છે.
