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મોરબી-હળવદ હાઈવે પર લોહીની નદીઓ વહી, કાર અકસ્માતમાં AAP ના તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય સહિત 5 લોકોના મોત

Morbi Halvad Highway Car Accident: મોરબી હળવદ હાઈવે પર ભયાવહ અકસ્માત સર્જાયો હતો. પુરપાટ ઝડપે દોડતી કાર ડમ્પરમાં ઘુસી જતા 5 લોકોના ઘટના સ્થળે કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે. તો 2ની હાલત ગંભીર છે. એક વ્યક્તિ બચાવવા માટે જઈ રહેલા 5 લોકો કાળનો કોળિયો બન્યા

Written ByDipti Savant
Published: Jun 06, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:34 AM IST
મોરબી-હળવદ હાઈવે પર લોહીની નદીઓ વહી, કાર અકસ્માતમાં AAP ના તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય સહિત 5 લોકોના મોત

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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