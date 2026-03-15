રાજકોટ AIIMS ના રેસિડન્ટ તબીબે કેમ મોત વ્હાલું કર્યુ તેનું સાચું કારણ સામે આવ્યું, 5 રેસિડન્ટ તબીબની ધરપકડ
Rajkot AIIMS Intern Doctor Death Case : રાજકોટમાં એઈમ્સના રેસિન્ડ તબીબ આપઘાત કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. ડોક્ટરે મોત પહેલા છોડેલી અંતિમ નોટમાં ખુલાસા બાદ 5 રેસિડન્ટ તબીબોની ધરપકડ કરવામા આવી છે, જેઓ આ યુવકને હેરાન કરતા હતા
Rajkot News સાહિલ સપ્પા/રાજકોટ : રાજકોટમાં ગઈકાલે એઇમ્સ હોસ્પિટલના રેસિડન્ટ તબીબ કરનાર અને હોસ્ટેલમાં રહેતા 26 વર્ષિય રતન કુમાર મેઘવાળે શનિવારે ટ્રેન નીચે પડતુ મૂકીને આપઘાત કર્યો હતો. ત્યારે ગાંધીગ્રામ પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં મોટા અપડેટ સામે આવ્યા છે. ત્યારે હોસ્પિટલના પાંચ તાલીમાર્થી તબીબ તેને હેરાન કરતા હોવાનું સ્યૂસાઈડ નોટમાં સામે આવ્યું છે. જેના બાદ પોલીસે પાંચેય તબીબની ધરપકડ કરી છે.
રાજકોટ AIIMS માં ડોક્ટર અભ્યાસ કરતો યુવકે ટ્રેન નીચે ઝંપલાવી આપઘાત કર્યો હતો. AIIMS હોસ્પિટલમાં અભ્યાસ કરતા રતનકુમાર મોહનલાલ મેઘવાળ આપઘાત કર્યો હતો. શનિવારે વહેલી સવારે ટ્રેન નીચે ઝંપલાવી મોત વ્હાલુ કર્યું હતું. તપાસમાં સામે આવ્યું કે, અગાઉ પણ યુવકે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
મારવાડી ભાષામાં લખેલી સ્યૂસાઈડ નોટ મળી આવી
સમગ્ર મામલાની જાણ ગાંધીગ્રામ પોલીસને થતા તાત્કાલિક અસર થી ગાંધીગ્રામ પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળ ખાતે પહોંચ્યો હતો. તેમજ જરૂરી પંચનામાની કાર્યવાહી પુર્ણ કર્યા બાદ મૃતકની લાશને પોસ્ટ મોર્ટમ અર્થે પીએમ રૂમ ખાતે ખસેડવામાં આવી હતી. રેલ્વે ટ્રેક પરથી ગાંધીગ્રામ પોલીસને મૃતકનો મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ, જરૂરી દસ્તાવેજો તેમજ એઇમ્સ હોસ્પિટલનું આઈકાર્ડ સહિતની વસ્તુઓ મળી આવી છે. તેમજ મૃતક પાસેથી મારવાડી ભાષામાં લખેલી સ્યુસાઇડ નોટ પણ મળી આવી છે. જે પોલીસ દ્વારા હાલ કબજે કરવામાં આવી છે.
અગાઉ પણ કર્યો હતો આપઘાતનો પ્રયાસ
સ્યુસાઇડ નોટમાં લખેલ લખાણ સંદર્ભે પોલીસ દ્વારા તેના માતા પિતા પાસેથી પણ વિગત મેળવવામાં આવશે. તો સાથે જ રતન કુમારની સાથે અભ્યાસ કરનારા અન્ય તબીબો તેમજ હોસ્પિટલ સ્ટાફ, હોસ્ટેલ સ્ટાફ સહિતના વ્યક્તિઓના નિવેદન પણ નોંધવામાં આવશે. અગાઉ જાન્યુઆરી મહિનામાં પણ રતનકુમાર વહેલી સવારે હોસ્ટેલ છોડીને જતો રહ્યો હતો. જેથી એઇમ્સ હોસ્પિટલના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર દ્વારા તે સંદર્ભે ગાંધીગ્રામ પોલીસ મથકમાં ગુમસુધાની નોંધ કરાવવામાં આવી હતી. જે બાબતની જાણ થતાં ગાંધીગ્રામ પોલીસ દ્વારા કલાકોની જહેમત બાદ રતનકુમારને પરા પીપળીયા વિસ્તારમાં રેલ્વે ટ્રેક પાસેથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. રતન કુમાર આપઘાત કરે તે પૂર્વે જ પોલીસે ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. તેમજ ત્યારબાદ તેના માતા પિતાને તેને સોંપવામાં આવ્યો હતો. રતન કુમારને ત્યારબાદ તેના પરિવારજનો દ્વારા રાજસ્થાન લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
રાજકોટ પોલીસના એસીપી બીજે ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, એઇમ્સ હોસ્પિટલના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર રાજસ્થાન પરત ગયા બાદ રતન કુમાર દ્વારા હજુ સુધી ફરી પાછો અભ્યાસ શરૂ કરવામાં નહોતો આવ્યો. ત્યારે ગાંધીગ્રામ પોલીસ દ્વારા રતનકુમાર રાજસ્થાનથી પરત ક્યારે આવ્યો. રાજકોટ પરત આવ્યા બાદ તે હોસ્ટેલમાં ગયો હતો કે કેમ? તે સહિતની બાબતો અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં રતનકુમાર એમબીબીએસના ત્રીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરી રહ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે
ત્યારે રાજકોટની એઇમ્સના વિદ્યાર્થીનો આપઘાતનો મામલામાં ભરૂચના એક સહિત મેડિકલના છેલ્લા 5 વર્ષના તાલીમાર્થી તબીબ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો છે. મૃતક વિદ્યાર્થીએ આપઘાત કરતા પહેલા સ્યુસાઇડ નોટ પણ લખી હતી. જેમાં તેને આ યુવકો દ્વારા હેરાનગતિ કરાતી હોવાનું સામે આવ્યું છે. સમગ્ર મામલે ગાંધીગ્રામ પોલીસે પાંચ તાલીમાર્થી તબીબ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી ધરપકડ કરી છે.
કોની કોની ધરપકડ કરાઈ
- ડૉ પ્રણવ પાણીવાલ
- અસ્મિત શર્મા
- આયુષ યાદવ
- નિર્વિદન યાદવ
- યુવરાજ ચૌધરી
તપાસમાં સામે આવ્યું કે, મૃતક રતનકુમાર મહિલા તબીબ મિત્ર અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરતો હતો તે આ પાંચ યુવકોને ગમતું નહોતું, તેથી આ યુવકો તેને હેરાનગતિ કરતા હતા. પકડાયેલ આરોપીઓ મૃતક રતનને હેરાન કરતા હોવાને શંકા સાથે પોલીસે ધરપકડ કરી છે. જો કે હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
