રામ મંદિરના શિખર પર અમદાવાદમાં બનેલી ધજા ચઢી! 200 કિ.મીની ઝડપે પવન ફૂંકાય તો પણ કઈ ના થાય!
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: વિવાહ પંચમીના શુભ દિવસે, 25 નવેમ્બરના રોજ, અયોધ્યા રામલલા મંદિરના 161 ફૂટ ઊંચા શિખર પર કેસરિયો ધર્મ ધ્વજ ફરકાવીને એક ઐતિહાસિક અને આધ્યાત્મિક ક્ષણનું નિર્માણ થશે. ચાલો જાણીએ આ ધ્વજારોહણ વિધિ અને ધર્મ ધ્વજની સંપૂર્ણ કહાણી.
Trending Photos
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: અયોધ્યા આજે એક ઐતિહાસિક અને આધ્યાત્મિક ક્ષણની સાક્ષી બની રહી છે. મંગળવાર, 25 નવેમ્બર 2025, વિવાહ પંચમીના શુભ દિવસે, રામલલા મંદિરના 161 ફૂટ ઊંચા શિખર પર કેસરિયો ધ્વજ ફરકાવવામાં આવશે. આ માત્ર ધ્વજારોહણ નથી, પરંતુ અયોધ્યાની પરંપરા, ઇતિહાસ અને આસ્થાનો એવો સંગમ છે જે સમગ્ર દેશને એક વિશેષ ઊર્જાથી ભરી દેશે.
વિવાહ પંચમીનો દિવ્ય સંયોગ
25 નવેમ્બરનો દિવસ આમ જ નથી પસંદ કરવામાં આવ્યો. આ દિવસે માર્ગશીર્ષ શુક્લ પક્ષની પંચમી તિથિ આવે છે, જેને સમગ્ર ભારતમાં વિવાહ પંચમી તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. એવી માન્યતા છે કે આ જ તિથિ પર ત્રેતાયુગમાં ભગવાન રામ અને માતા સીતાના વિવાહ થયા હતા. આ દિવસ પ્રેમ, મર્યાદા, આદર્શ દાંપત્ય અને ધર્મની જીતનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. તેથી, આ તિથિ પર મંદિરના શિખર પર ધ્વજ ફરકાવવો માત્ર ઉત્સવ નહીં, પરંતુ દિવ્ય ઊર્જાની સ્થાપના પણ છે.
વડાપ્રધાન દ્વારા ધ્વજારોહણ
આ શુભ અવસર પર બપોરે 11 વાગ્યાને 52 મિનિટથી 12 વાગ્યાને 35 મિનિટ સુધીનો અભિજીત મુહૂર્ત કાઢવામાં આવ્યો છે. આ 43 મિનિટનો સમય અત્યંત શુભ અને ફળદાયી માનવામાં આવે છે. આ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ધ્વજારોહણ કરશે. સવારથી જ અયોધ્યા રામ-બારાતની ગુંજથી ભરેલી છે. શહેરમાં ઉત્સવનું વાતાવરણ, ભજન-કીર્તન, પુષ્પવર્ષા અને આનંદની લહેરો સતત ફેલાઈ રહી છે.
આવો છે રામ મંદિરનો કેસરિયો ધ્વજ
રામ મંદિરનો કેસરિયો ધ્વજ માત્ર એક કાપડનો ટુકડો નથી, પરંતુ સંપૂર્ણ રામાયણ, સૂર્યવંશની પરંપરા અને અયોધ્યાના સાંસ્કૃતિક વારસાનું જીવંત પ્રતીક છે. 161 ફૂટ ઊંચા મંદિરના શિખર પર સ્થાપિત 30 ફૂટ ઊંચા ધ્વજદંડ પર લહેરાતો આ ધ્વજ લગભગ 4 કિલોમીટર દૂરથી પણ સરળતાથી દેખાય છે. જ્યારે આકાશમાં તે લહેરાય છે, ત્યારે એવું લાગે છે જાણે હજારો વર્ષોનો ઇતિહાસ, પરંપરાઓ અને રામાયણની દિવ્યતા પવનની દરેક લહેર સાથે ગાન કરતી સમગ્ર વાતાવરણમાં ફેલાઈ રહી હોય.
ધ્વજ પર અંકિત ધાર્મિક પ્રતીકો
રામ મંદિરનો ધ્વજ માત્ર એક કાપડનો ટુકડો નથી, પરંતુ સંપૂર્ણ રામાયણ, સૂર્યવંશની પરંપરા અને અયોધ્યાના સાંસ્કૃતિક વારસાનો સાર છે. આ ધ્વજ પર ત્રણ મુખ્ય ધાર્મિક પ્રતીકો અંકિત છે— સૂર્યનું તેજસ્વી ચિહ્ન, તેની વચ્ચે સ્થિત પવિત્ર 'ॐ' અને મર્યાદા તથા રામરાજ્યનું સૂચક કોવિદાર વૃક્ષ. આ ત્રણેય પ્રતીકો મળીને સૂર્યવંશની ગૌરવગાથા, આધ્યાત્મિક ઊર્જા અને રામાયણની દિવ્ય પરંપરાનો એવો અદ્ભુત સમન્વય રચે છે જે આ ધ્વજને માત્ર પ્રતીક નહીં, પણ એક જીવંત આધ્યાત્મિક ઓળખ બનાવી દે છે.
ધ્વજના પ્રતીકોનું મહત્વ
- સૂર્ય: સૂર્ય, સૂર્યવંશી ઇક્ષ્વાકુ વંશનું મુખ્ય પ્રતીક છે. ભગવાન રામ આ જ વંશના રાજા હતા. સૂર્ય જીવન, પ્રકાશ અને નિષ્ઠાનું સૂચક છે. ધ્વજ પર સૂર્યનું અંકન એ દર્શાવે છે કે મંદિરની ઓળખ તેજસ્વિતા અને સત્યના માર્ગ પર આધારિત છે.
- ॐ (ઓમકાર): 'ॐ'ને હિંદુ સંસ્કૃતિમાં સર્વશ્રેષ્ઠ, શુદ્ધતમ અને પરમ શક્તિ માનવામાં આવ્યું છે. તે આધ્યાત્મિક ઊર્જા, મનની શાંતિ અને દિવ્ય સ્પંદનનું પ્રતીક છે. સૂર્ય અને 'ॐ' જ્યારે એકસાથે રાખવામાં આવે છે, ત્યારે તે સૃષ્ટિ, ઊર્જા અને આધ્યાત્મિક સંતુલનના મિલનને દર્શાવે છે.
- કોવિદાર વૃક્ષ: કોવિદાર અયોધ્યાનું રાજવૃક્ષ હતું. વાલ્મીકિ રામાયણમાં તેનો ઉલ્લેખ મળે છે. હરિવંશ પુરાણમાં વર્ણન છે કે જ્યારે ભરત શ્રીરામને મનાવવા ચિત્રકૂટ ગયા, ત્યારે તેમના રથ પર કોવિદાર ચિહ્નવાળો ધ્વજ લગાવેલો હતો. આ જોઈને લક્ષ્મણે સેનાને ઓળખી લીધી હતી. તેથી રામ મંદિરના ધ્વજમાં કોવિદારનું સ્થાન રામરાજ્ય, મર્યાદા અને સમર્પણનું પ્રતીક છે.
ધ્વજની બનાવટ અને મજબૂતી, કોણે બનાવ્યો છે ધ્વજ?
ધ્વજનું નિર્માણ અમદાવાદના કારીગર કશ્યપ મેવાડા અને તેમની ટીમે કર્યું છે. તેને સંપૂર્ણપણે હાથથી તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં સ્વદેશી તકનીકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેને બનાવવામાં 25 દિવસ લાગ્યા છે. આ ધ્વજ અત્યંત ખાસ પેરાશૂટ નાયલોન ફેબ્રિકમાંથી બનેલો છે, જે પવનની ગતિ 200 કિમી/કલાક સુધીની હોવા છતાં સુરક્ષિત રહે છે. તેમાં ફાટવાની ક્ષમતા નથી, ન જ તેમાં છિદ્ર થાય છે. તડકો અને વરસાદથી બચાવવા માટે ડબલ કોટેડ સિન્થેટિક લેયર લગાવવામાં આવ્યું છે. આ ધ્વજનું વજન લગભગ 2 થી 3 કિલો છે. કહેવાય છે કે લગભગ 3 વર્ષ સુધી તે ફાટશે નહીં. ધ્વજનું દોરડું પણ વિશેષરૂપે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. સ્ટેનલેસ સ્ટીલ અને સિન્થેટિક ફાઇબરથી બનેલું મજબૂત દોરડું તેને દરેક મોસમમાં સુરક્ષિત રાખે છે.
ઇક્ષ્વાકુ વંશ: સૂર્યવંશની ગૌરવગાથા
રામલલાનો જન્મ ઇક્ષ્વાકુ વંશમાં થયો હતો, જે ભારતીય પરંપરાના સૌથી પ્રાચીન અને ગૌરવશાળી રાજવંશોમાં ગણાય છે. રાજા ઇક્ષ્વાકુ સૂર્યદેવના પુત્ર વૈવસ્વત મનુના પુત્ર હતા. આ જ વંશમાંથી રાજા ભગીરથ, રાજા સગર, રઘુ, દિલીપ અને અંતે પ્રભુ શ્રીરામનો જન્મ થયો. આ વંશ સત્ય, ન્યાય, લોકકલ્યાણ અને ધર્મના પાલન માટે જાણીતો છે. સૂર્યવંશની આ જ પરંપરાઓને ધ્વજ પર અંકિત પ્રતીકો દ્વારા પુનર્જીવિત કરવામાં આવી છે.
ધ્વજ સ્થાપનાનું ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્વ
હિંદુ પરંપરામાં મંદિરના શિખર પર ધ્વજનું સ્થાપિત થવું અત્યંત શુભ અને પવિત્ર માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે સંકેત આપે છે કે મંદિરનું નિર્માણ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે, દેવતાની કૃપા સક્રિય છે અને તેમના નિવાસસ્થાનમાં દૈવી ઊર્જા નિરંતર પ્રવાહિત થઈ રહી છે. આવો ધ્વજ એ પણ દર્શાવે છે કે મંદિર હવે એક જીવંત આધ્યાત્મિક કેન્દ્ર તરીકે સ્થાપિત થઈ ચૂક્યું છે. જ્યારે આ ધ્વજ હવામાં લહેરાય છે, ત્યારે તેને દેવતાઓનો આશીર્વાદ માનવામાં આવે છે અને વિશેષરૂપે અયોધ્યા જેવા પવિત્ર તીર્થ પર તેનું આરોહણ સમગ્ર વાતાવરણને સકારાત્મક સ્પંદન, શ્રદ્ધા અને દિવ્યતાથી ભરી દે છે.
ધ્વજ સ્થાપના અને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં અંતર
- ધ્વજ સ્થાપના અને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બંને જ પવિત્ર પરંતુ અલગ ધાર્મિક પ્રક્રિયાઓ છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય મંદિરની આધ્યાત્મિક પૂર્ણતાને સ્થાપિત કરવાનો છે.
- પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા: તે વિધિ છે જેમાં મંત્રોચ્ચાર અને વૈદિક વિધિઓ દ્વારા મૂર્તિમાં જીવન શક્તિનો સંચાર કરવામાં આવે છે, જેથી તે દેવત્વથી યુક્ત થઈને પૂજા યોગ્ય બની શકે; રામલલાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા 22 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ આ જ વિધિથી સંપન્ન થઈ હતી.
- ધ્વજ સ્થાપના: તેનાથી વિપરીત, ધ્વજ સ્થાપના મંદિરના શિખર પર ધર્મ ધ્વજનું આરોહણ છે, જે મંદિર-નિર્માણની પૂર્ણતા, તેની મહિમા, વિજય, શક્તિ અને પવિત્રતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે તથા વાતાવરણમાં દૈવી ઊર્જાનો સંચાર કરે છે.
- આ પ્રકારે, બંને અનુષ્ઠાન મળીને મંદિરના આત્માને પૂર્ણતા પ્રદાન કરે છે—એક દેવતાને પ્રતિષ્ઠિત કરે છે, જ્યારે બીજો મંદિરની ઓળખ, ઉદ્દેશ્ય અને આધ્યાત્મિક ઉપસ્થિતિને ઊંચાઈ આપે છે.
જ્યારે હવામાં ફેલાશે ભક્તિ અને ઊર્જા
ધ્વજ જ્યારે હવામાં લહેરાશે, ત્યારે તેની સાથે માત્ર કેસરિયું કાપડ નહીં, પરંતુ સૂર્યવંશની મહિમા, 'ॐ'ની દિવ્યતા, અને કોવિદારની મર્યાદા પણ ઊડાન ભરશે. ચારેય દિશાઓ સકારાત્મક ઊર્જાથી ભરાઈ જશે. ભક્તોનું મન શ્રદ્ધાથી ભરાઈ જશે અને અયોધ્યા, રામ-રાજ્યનો ભાવ ફરીથી જીવંત કરી દેશે.
આ માત્ર ધ્વજ નથી, એક યુગનું પરિવર્તન છે
વિવાહ પંચમીના શુભ અવસર પર રામ મંદિરના શિખર પર કેસરિયા ધ્વજનું ફરકાવું માત્ર એક ધાર્મિક અનુષ્ઠાન જ નથી, પરંતુ એક યુગના પરિવર્તન અને સનાતન સંસ્કૃતિની પુનઃસ્થાપનાનું પ્રતીક છે. આ ધ્વજ અયોધ્યાની પરંપરા, સૂર્યવંશની ગૌરવગાથા અને રામાયણની દિવ્યતાને નવી ઊંચાઈ પર સ્થાપિત કરે છે, જાણે આસ્થા અને ઇતિહાસ બંને એકસાથે ફરીથી જીવંત થઈ ઉઠ્યા હોય. આવનારી પેઢીઓ માટે આ ધ્વજ એક અમર સંદેશ પણ છોડી જાય છે કે 'જ્યાં ધર્મ છે, ત્યાં જ વિજય છે.'
ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ધાર્મિક શાસ્ત્રની માન્યતાઓ પર આધારિત છે તથા માત્ર સૂચના માટે આપવામાં આવી રહી છે. zee 24 Kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે