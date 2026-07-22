/દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ! આ નદીઓ બે કાંઠે વહેતી થઈ, પૂરની સ્થિતિને પગલે SDRFની ટીમ તૈનાત, જનજીવન પ્રભાવિત

Valsad HeavyRains: સમગ્ર ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદી માહોલ જામ્યો છે, જેમાં ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજા આક્રમક મૂડમાં જોવા મળી રહ્યા છે. ડાંગ, વલસાડ, નવસારી અને તાપી જિલ્લામાં આકાશી આફત જેવા મુશળધાર વરસાદના કારણે નદીઓ, નાળાં અને ડેમોમાં પાણીની ભયજનક આવક થઈ રહી છે. ભારે વરસાદના પરિણામે અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારો જળબંબાકાર થયા છે, તો બીજી તરફ વાહનવ્યવહાર પર પણ માઠી અસર પડી છે.
ડાંગ જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ: 13 માર્ગો બંધ, લો-લેવલ કોઝ-વે પાણીમાં ગરકાવ
ડાંગ જિલ્લામાં હવામાન વિભાગ દ્વારા રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સતત વરસી રહેલા અવિરત વરસાદને પગલે જિલ્લાની મુખ્ય નદીઓ જેવી કે અંબિકા, પૂર્ણા, ગીરા અને ખાપરીમાં પૂર જેવી ગંભીર સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ભારે વરસાદને કારણે ડાંગ જિલ્લાના 13 જેટલા માર્ગો પર પાણી ફરી વળતાં (ઓવરટોપિંગ) વાહનવ્યવહાર સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવાયો છે. સુસરદા, ચિખલદા, અને આંબાપાડા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોને જોડતા લો-લેવલ કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે, જેના કારણે અનેક ગામડાઓ સંપર્કવિહોણા બન્યા છે. વહીવટી તંત્રે સ્થાનિકોને અપીલ કરી છે કે કોઝવે પરથી પાણી સંપૂર્ણપણે ન ઓસરે ત્યાં સુધી કોઈએ જોખમ ન ખેડવું અને માત્ર વૈકલ્પિક માર્ગોનો જ ઉપયોગ કરવો.
નવસારીમાં સતત ત્રીજા દિવસે મેઘમહેર: પૂર્ણા નદી 15 ફૂટે પહોંચી
નવસારી જિલ્લામાં પણ સતત ત્રીજા દિવસે ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. સતત પડી રહેલા વરસાદથી નદી-નાળાં છલકાઈ ગયાં છે. સતત વરસાદના કારણે પૂર્ણા નદીની જળસપાટી 15 ફૂટ પર પહોંચી ગઈ છે. નોંધનીય છે કે પૂર્ણા નદીની ભયજનક સપાટી 23 ફૂટ છે. પૂરની સંભવિત કટોકટીને પહોંચી વળવા અને નાગરિકોની સલામતી માટે સુરક્ષાના ભાગરૂપે SDRFની ટીમ તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે.
કપરાડામાં 16 ઈંચ વરસાદ: વલસાડના મધુબન ડેમના દરવાજા ખોલાયા
વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા અને મધુબન ડેમના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં આભ ફાટવા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. કપરાડામાં ચોંકાવનારો 16 ઈંચથી પણ વધુ વરસાદ ખાબક્યો છે. દક્ષિણ પડેલા વરસાદની વાત કરીએ તો કપરાડામાં 16 ઈંચથી વધુ વરસાદ ખાબક્યો છે. મધુબન ડેમની જળસપાટી 74.35 મીટરે પહોંચી છે. નવા પાણીની આવક 1,21,000 ક્યૂસેક જેટલી છે. જ્યારે ડેમની સ્થિતિની વાત કરીએ તો દરવાજા ૩ મીટર સુધી ખોલી દેવામાં આવ્યા છે. ભારે આવકને પગલે મધુબન ડેમની સપાટી 74.35 મીટરે પહોંચતાં તંત્રે ડેમના દરવાજા 3 મીટર સુધી ખોલવાની ફરજ પડી છે. આ સાથે જ નદી કિનારે આવેલા તમામ ગામડાઓને સાવચેત રહેવાની એલર્ટ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે.
કાવેરી નદી બે કાંઠે: વલસાડના 15 ગામો એલર્ટ પર
વલસાડના જળાશયોમાં પાણીનું સ્તર સતત વધી રહ્યું છે. કાવેરી નદીના જળસ્તરમાં પણ મોટો વધારો નોંધાયો છે. રાત્રે થોડા સમય માટે જળસ્તર ઘટ્યા બાદ ફરીથી વહેલી સવારથી પાણીની સપાટી વધવા લાગી છે. કાવેરી નદીનું જળસ્તર વધીને 16 ફૂટ પર પહોંચ્યું છે (ભયજનક સપાટી 19 ફૂટ છે). હાલ નદી કાંઠાના નીચાણવાળા વિસ્તારો તેમજ 15 જેટલા ગામોને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે.
વલસાડ સ્ટેટ હાઇવે અને વાપી રેલવે અંડરપાસ પાણીમાં ગરકાવ
વલસાડ શહેર અને સમગ્ર તાલુકામાં મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેના કારણે સામાન્ય જનજીવન અને વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો છે. વલસાડ શહેરથી અતુલ નેશનલ હાઇવે 48 ને જોડતા અત્યંત મહત્વના સ્ટેટ હાઇવે પર પારનેરા ગામ નજીક ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ ગયા છે. આ રસ્તા પર અનેક વાહનો બંધ પડી જતાં વાહનચાલકોને ધક્કા મારીને ગાડીઓ બહાર કાઢવાની નોબત આવી છે.
વાપીમાં જળબંબાકાર
વાપી શહેરમાં પણ આખી રાત મુશળધાર વરસાદ વરસ્યો છે. વાપીના નાના અને મોટા રેલવે અંડરપાસ પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતાં બંને તરફનો વાહનવ્યવહાર ઠપ થઈ ગયો છે. શહેરના અનેક નીચાણવાળા સોસાયટી વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જતાં લોકો ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે.
સવારે 6 થી 8 વાગ્યા સુધીના વરસાદના લેટેસ્ટ આંકડા
રાજ્યમાં વહેલી સવારે પણ વરસાદી માહોલ યથાવત રહ્યો હતો. સવારે 6 થી 8 વાગ્યા સુધીના માત્ર 2 કલાકમાં રાજ્યના 59 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે. વલસાડમાં 2 કલાકમાં 2 ઈંચથી વધુ વરસાદ. (પારડી અને ઉમરગામમાં પણ 1 ઈંચથી વધુ), તાપી જિલ્લાના વ્યારામાં 2 ઈંચ, વાલોડમાં 1.75 ઈંચ, સોનગઢ અને ઉકાઈમાં 1 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. સુરત અને નવસારી જિલ્લાના મહુવા (સુરત) અને ચીખલી (નવસારી)માં 1.75 ઈંચ, જ્યારે ગણદેવી, ખેરગામ અને અંબિકા વિસ્તારમાં 1.5 ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રના મોરબીમાં પણ સવારે દોઢ ઈંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે. આગામી કલાકોમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતાને જોતાં સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતનું વહીવટી તંત્ર એલર્ટ મોડ પર છે.