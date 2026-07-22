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દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ! આ નદીઓ બે કાંઠે વહેતી થઈ, પૂરની સ્થિતિને પગલે SDRFની ટીમ તૈનાત, જનજીવન પ્રભાવિત

Valsad HeavyRains: વલસાડ શહેર અને સમગ્ર તાલુકામાં મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરી રહ્યા છે. વલસાડ શહેરથી અતુલ નેશનલ હાઇવે 48 ને જોડતા અત્યંત મહત્વના સ્ટેટ હાઇવે પર પાણી ભરાઈ જતાં વાહનવ્યવહાર પર માઠી અસર પડી છે. ખાસ કરીને વલસાડ તાલુકાના પારનેરા ગામ નજીક સ્ટેટ હાઇવે પર પાણી ભરાવાના કારણે વાહનચાલકો ભારે પરેશાની ભોગવી રહ્યા છે. રસ્તા પર ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ જતાં ત્યાંથી પસાર થતાં અનેક વાહનો રસ્તાની વચ્ચે જ બંધ પડી ગયા હતા, જેને ચાલકોએ ધક્કા મારીને પાણીમાંથી બહાર કાઢવાની નોબત આવી હતી. સતત પડી રહેલા વરસાદના કારણે સ્થિતિ વધુ વણસે તેવી શક્યતા સેવાઈ રહી છે
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 22, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:25 AM IST
દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ! આ નદીઓ બે કાંઠે વહેતી થઈ, પૂરની સ્થિતિને પગલે SDRFની ટીમ તૈનાત, જનજીવન પ્રભાવિત
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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