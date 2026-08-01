Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /સુરતમાં ભારે વરસાદથી કીમ નદીમાં પૂરની સ્થિતિ: 4000થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર, SDRFની ટીમો તૈનાત

સુરતમાં ભારે વરસાદથી કીમ નદીમાં પૂરની સ્થિતિ: 4000થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર, SDRFની ટીમો તૈનાત

Surat Heavy Rains: સુરત જિલ્લામાં ભારે વરસાદને પગલે ઓલપાડ અને માંડવી ખાતે SDRFની ટીમો તૈનાત: અસરગ્રસ્ત ગ્રામ્ય વિસ્તારોના ૪,૦૦૦થી વધુ નાગરિકોનું સુરક્ષિત સ્થળાંતર. કીમ નદીના કાંઠા વિસ્તારના નાગરિકોને સમયસર સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવા કલેક્ટરની અપીલ. કીમ નદીના વધતા જળસ્તરને પગલે ઓલપાડ અને માંગરોળના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાંથી નાગરિકોનું સુરક્ષિત સ્થળાંતર. નાગરિકોને તકેદારી રાખવા, સાવચેત રહેવા અને જરૂરિયાત ન હોય તો ઘરની બહાર ન નીકળવાનું ટાળીએ: જિલ્લા કલેક્ટર.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 01, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:22 PM IST
સુરતમાં ભારે વરસાદથી કીમ નદીમાં પૂરની સ્થિતિ: 4000થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર, SDRFની ટીમો તૈનાત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ખેડા જિલ્લામાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ: 17 ઈંચ વરસાદમાં આખો વિસ્તાર જળમગ્ન, તંત્ર...
2
3
4
5