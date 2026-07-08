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નવસારી ભારે વરસાદમાં પાણી-પાણી: પૂર્ણા નદી 27 ફૂટે પહોંચતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂર, 11 CCTV કેમેરાથી મોનિટરિંગ શરૂ

Navsari HeavyRains: નવસારી જિલ્લામાં ગતરોજ શામેલા ધાર વરસાદ વરસતા નવસારી નું જનજીવન પ્રભાવિત થયું હતું ખાસ કરીને મોડી રાત સુધીમાં 16 ઇંચ વરસાદ વરસતા નવસારી શહેર માં પાણી પાણી થયું હતું ઉપરવાસમાં વરસાદને કારણે પૂર્ણ નદીમાં પણ જળસર વધીને પૂર્ણા ભયજનક સપાટીથી 4 ફૂટ ઉપર 27 ફૂટે પહોંચી હતી જેથી શહેરના નિશાળ વાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા 2000 થી વધુ લોકોને સ્થળાંતર કરાવવાની ફરજ પડી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 08, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:10 AM IST
નવસારી ભારે વરસાદમાં પાણી-પાણી: પૂર્ણા નદી 27 ફૂટે પહોંચતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂર, 11 CCTV કેમેરાથી મોનિટરિંગ શરૂ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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