Prev
Next
ગુજરાત ચૂંટણીમાં લોકગાયિકા અને સોશિયલ મીડિયા સ્ટારનો દબદબો! અંકિતા પરમાર, રાજલ બારોટ અને નેહા સુથારે ચાખ્યો જીતનો સ્વાદ

ગુજરાત ચૂંટણીમાં લોકગાયિકા અને સોશિયલ મીડિયા સ્ટારનો દબદબો! અંકિતા પરમાર, રાજલ બારોટ અને નેહા સુથારે ચાખ્યો જીતનો સ્વાદ

Taluka Panchayat Election 2026 Result:  ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે. મહેસાણા જિલ્લાની વિજાપુર તાલુકા પંચાયતની બેઠકો પર સૌની નજર હતી, જેમાં ફુદેડા બેઠક પરથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મોટી જીત મેળવી છે. આ બેઠક પરથી જાણીતા લોકગાયિકા નેહા સુથારે ભવ્ય વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. ઉના નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 7માં સૌરાષ્ટ્રની જાણીતી લોકગાયિકા અને ભાજપના ઉમેદવાર રાજલ બારોટનો શાનદાર વિજય થયો છે અને વડોદરા જિલ્લા પંચાયતની પોર બેઠક પર સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર અંકિતા પરમારે ફરી એકવાર પોતાની લોકપ્રિયતા સાબિત કરી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 28, 2026, 01:08 PM IST

Trending Photos

ગુજરાત ચૂંટણીમાં લોકગાયિકા અને સોશિયલ મીડિયા સ્ટારનો દબદબો! અંકિતા પરમાર, રાજલ બારોટ અને નેહા સુથારે ચાખ્યો જીતનો સ્વાદ

Taluka Panchayat Election 2026 Result: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓના પરિણામો જાહેર થઈ રહ્યા છે, જેમાં ભાજપના પક્ષમાં જીતનો મોજો જોવા મળી રહ્યો છે. આ ચૂંટણીમાં ખાસ કરીને કલા અને સોશિયલ મીડિયા જગત સાથે જોડાયેલા ચહેરાઓએ મેદાન મારી લીધું છે. ગીર સોમનાથની ઉના નગરપાલિકામાં લોકગાયિકા રાજલ બારોટ અને વિજાપુરમાં નેહા સુથારે ભવ્ય વિજય મેળવી કેસરીયો લહેરાવ્યો છે.

પિતાનો વારસો હવે રાજકારણમાં ગજવશે રાજલ બારોટ
ઉના નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 7માં સૌરાષ્ટ્રની જાણીતી લોકગાયિકા અને ભાજપના ઉમેદવાર રાજલ બારોટનો શાનદાર વિજય થયો છે. રાજલ બારોટને કુલ 2313 મત મળ્યા છે. ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ લોકગાયક સ્વ. મણિરાજ બારોટની પુત્રી રાજલ બારોટે સંગીત બાદ હવે જનસેવાના ક્ષેત્રમાં કદમ રાખ્યા છે. લોકસંગીત ક્ષેત્રે આગવી ઓળખ ધરાવતા રાજલ હવે નગરપાલિકાના સદસ્ય તરીકે જાહેર જીવનની નવી જવાબદારી સંભાળશે.

Add Zee News as a Preferred Source

વિજાપુર અને વડોદરા: કલાકારો અને સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર્સનો દબદબો
માત્ર ઉના જ નહીં, પરંતુ ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ કલાકારોનો જાદુ ચાલ્યો છે. મહેસાણા જિલ્લાની વિજાપુર તાલુકા પંચાયતની ફુદેડા બેઠક પર લોકગાયિકા નેહા સુથારે ભાજપની ટિકિટ પરથી ચૂંટણી લડી હતી. તેમણે 1390 થી વધુ મતોની સરસાઈથી ભવ્ય વિજય મેળવ્યો છે. વડોદરા જિલ્લા પંચાયતની પોર બેઠક પર સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર અંકિતા પરમારે ફરી એકવાર પોતાની લોકપ્રિયતા સાબિત કરી છે. તેમણે 2400 મતોથી વિજય મેળવી સતત બીજી વખત આ બેઠક અંકે કરી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Trending news