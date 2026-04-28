ગુજરાત ચૂંટણીમાં લોકગાયિકા અને સોશિયલ મીડિયા સ્ટારનો દબદબો! અંકિતા પરમાર, રાજલ બારોટ અને નેહા સુથારે ચાખ્યો જીતનો સ્વાદ
Taluka Panchayat Election 2026 Result: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે. મહેસાણા જિલ્લાની વિજાપુર તાલુકા પંચાયતની બેઠકો પર સૌની નજર હતી, જેમાં ફુદેડા બેઠક પરથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મોટી જીત મેળવી છે. આ બેઠક પરથી જાણીતા લોકગાયિકા નેહા સુથારે ભવ્ય વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. ઉના નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 7માં સૌરાષ્ટ્રની જાણીતી લોકગાયિકા અને ભાજપના ઉમેદવાર રાજલ બારોટનો શાનદાર વિજય થયો છે અને વડોદરા જિલ્લા પંચાયતની પોર બેઠક પર સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર અંકિતા પરમારે ફરી એકવાર પોતાની લોકપ્રિયતા સાબિત કરી છે.
Trending Photos
પિતાનો વારસો હવે રાજકારણમાં ગજવશે રાજલ બારોટ
ઉના નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 7માં સૌરાષ્ટ્રની જાણીતી લોકગાયિકા અને ભાજપના ઉમેદવાર રાજલ બારોટનો શાનદાર વિજય થયો છે. રાજલ બારોટને કુલ 2313 મત મળ્યા છે. ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ લોકગાયક સ્વ. મણિરાજ બારોટની પુત્રી રાજલ બારોટે સંગીત બાદ હવે જનસેવાના ક્ષેત્રમાં કદમ રાખ્યા છે. લોકસંગીત ક્ષેત્રે આગવી ઓળખ ધરાવતા રાજલ હવે નગરપાલિકાના સદસ્ય તરીકે જાહેર જીવનની નવી જવાબદારી સંભાળશે.
વિજાપુર અને વડોદરા: કલાકારો અને સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર્સનો દબદબો
માત્ર ઉના જ નહીં, પરંતુ ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ કલાકારોનો જાદુ ચાલ્યો છે. મહેસાણા જિલ્લાની વિજાપુર તાલુકા પંચાયતની ફુદેડા બેઠક પર લોકગાયિકા નેહા સુથારે ભાજપની ટિકિટ પરથી ચૂંટણી લડી હતી. તેમણે 1390 થી વધુ મતોની સરસાઈથી ભવ્ય વિજય મેળવ્યો છે. વડોદરા જિલ્લા પંચાયતની પોર બેઠક પર સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર અંકિતા પરમારે ફરી એકવાર પોતાની લોકપ્રિયતા સાબિત કરી છે. તેમણે 2400 મતોથી વિજય મેળવી સતત બીજી વખત આ બેઠક અંકે કરી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે