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ગુજરાતની પ્રખ્યાત લોક ગાયિકા કિંજલ રબારીના પ્રેમ લગ્નનો મુદ્દો ફરી ગરમાયો: કોર્ટ બહાર અશોક ચૌધરી પર જીવલેણ હુમલાનો પ્રયાસ!

Kinjal Rabari Ashok Chaudhary Controversy : ગુજરાતની જાણીતી લોકગાયિકા કિંજલ રબારી અને અશોક ચૌધરીના પ્રેમલગ્નનો મુદ્દો ફરી એકવાર ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી બંનેના સંબંધો અને છૂટાછેડાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી, પરંતુ હવે અશોક ચૌધરી પર હુમલાના પ્રયાસની ફરિયાદ બાદ સમગ્ર મામલો ફરી ગરમાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 17, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:05 PM IST
ગુજરાતની પ્રખ્યાત લોક ગાયિકા કિંજલ રબારીના પ્રેમ લગ્નનો મુદ્દો ફરી ગરમાયો: કોર્ટ બહાર અશોક ચૌધરી પર જીવલેણ હુમલાનો પ્રયાસ!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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