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ગુજરાતમાં અનાજ વ્યવસ્થામાં AI ક્રાંતિ, ખરીદીથી લઈને વિતરણ સુધી થશે કાયાપલટ!

Gujarat News: અનાજ ખરીદીમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ: FSSAI કરતાં કડક નિયમો સાથે નાગરિકોને ગુણવત્તાની ખાતરી. KMS-2025-26 ડાંગરની ખરીદી અંતર્ગત પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે અમદાવાદ, મહિસાગર,આણંદ અને પંચમહાલ એમ 04 જિલ્લાના 10 ખરીદ કેન્દ્રો પર અમલ.

Written ByViral Raval
Published: Sep 07, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:23 AM IST
ગુજરાતમાં અનાજ વ્યવસ્થામાં AI ક્રાંતિ, ખરીદીથી લઈને વિતરણ સુધી થશે કાયાપલટ!
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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