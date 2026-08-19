/સુરત અને ભરૂચમાં ફૂડ પોઈઝનિંગથી માસૂમોના મોત બાદ આરોગ્ય તંત્ર હરકતમાં: રાજ્યભરની હોટલ-રેસ્ટોરન્ટ્સ પર દરોડા

રાજ્યમાં ફૂડ સેફ્ટીને લઈને ફરી એકવાર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે...સુરતમાં રેસ્ટોરન્ટમાંથી મંગાવેલું શાક ખાધા બાદ એક જ પરિવારના પાંચ લોકોની તબિયત બગડી અને પાંચ વર્ષની માસૂમ બાળકીનું મોત થયું...તો ભરૂચમાં ચિકન રોલ ખાવાના કારણે 12 વર્ષના બાળકનો જીવ ગયો...આ બે દુઃખદ ઘટનાઓ બાદ આખરે રાજ્યનું આરોગ્ય અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે...રાજ્યભરમાં સઘન ચેકિંગ અને દરોડાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે...જુઓ આ ખાસ અહેવાલ...
એક પછી એક બનેલી બે કરુણ ઘટનાઓએ ખાદ્ય સુરક્ષાને લઈને અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે... સુરતમાં એક જ પરિવારના પાંચ લોકો ફૂડ પોઈઝનિંગનો ભોગ બન્યા અને પાંચ વર્ષની બાળકીનું મોત થયું... તો ભરૂચમાં ચિકન રોલ ખાધા બાદ 12 વર્ષના બાળકનું પણ મોત થયું... આ ઘટનાઓ બાદ હવે રાજ્યનું આરોગ્ય તંત્ર દોડતું થયું છે.
સુરતમાં મનપાના આરોગ્ય અધિકારીઓએ અનેક હોટલ અને ફાસ્ટફૂડ સેન્ટરોમાં દરોડા પાડી તપાસ હાથ ધરી.સુરતના કુલ નવ ઝોનમાં આરોગ્ય વિભાગની ટીમોએ સઘન તપાસ કરીને આકરી કાર્યવાહી કરી છે.
10 રેસ્ટોરન્ટમાં ચેકિંગ કરીને 40થી 50 કિલો સામગ્રીનો નાશ કરાયો
તો ભરૂચના પાલેજમાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે 10 જેટલી રેસ્ટોરન્ટમાં ચેકિંગ કરીને 40થી 50 કિલો અખાદ્ય ખાદ્ય સામગ્રીનો નાશ કર્યો... નગરપાલિકા સામે આવેલી ઈન્ડિયન બેકરીમાંથી અખાદ્ય પફ મળી આવતા તેનો પણ નાશ કરવામાં આવ્યો અને સેમ્પલ લેબમાં મોકલવામાં આવ્યા...
વલસાડમાં પણ તંત્રે લાલ આંખ કરતાં અનેક હોટલોમાં ચેકિંગ હાથ ધરાયું... અબ્રામા ખાતે આવેલી સબજી વાલા રેસ્ટોરન્ટના કિચનમાં ગંદકી અને અખાદ્ય ફૂડ મળતાં રેસ્ટોરન્ટને સીલ મારી દેવામાં આવી... નોંધનીય છે કે અગાઉ પણ આ જ રેસ્ટોરન્ટને સ્વચ્છતા મુદ્દે નોટિસ અપાઈ હતી...
મહીસાગર જિલ્લામાં પણ ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે હોટલો, છાત્રાલયો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સઘન તપાસ હાથ ધરી... લુણાવાડાના ગવર્મેન્ટ ચિલ્ડ્રન હોમ ફોર ગર્લ્સમાંથી કાચી ખાદ્ય સામગ્રીના નમૂનાઓ લેવામાં આવ્યા... જ્યારે રાધે ક્રિષ્ના ઈડલી ઢોસા હાઉસમાંથી 10 કિલો શંકાસ્પદ ખાદ્ય સામગ્રીનો નાશ કરાયો... હોટલ રાજસ્થાન, અંગારા દાલ બાટી અને લિયો કેફેમાં પણ તપાસ કરીને સ્વચ્છતા જાળવવા કડક સૂચનાઓ અપાઈ...
ગવર્મેન્ટ ચિલ્ડ્રન હોમ ફોર ગર્લ્સમાંથી સામગ્રીના નમૂના લેવાયા
રાધે ક્રિષ્ના ઈડલી ઢોસા હાઉસમાંથી 10 કિલો સામગ્રીનો નાશ કરાયો
એક પછી એક ઘટનાઓ બાદ તંત્ર હવે એક્શનમાં છે... પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે નિર્દોષ લોકોના જીવ ગયા પછી જ કાર્યવાહી કેમ?...જો નિયમિત અને કડક ચેકિંગ થતું હોત તો કદાચ આવી દુર્ઘટનાઓ ટાળી શકાત... હવે જોવાનું એ રહેશે કે રાજ્યભરમાં શરૂ થયેલી આ કાર્યવાહી માત્ર થોડા દિવસ પૂરતી મર્યાદિત રહે છે કે પછી અખાદ્ય ખોરાક વેચનારાઓ સામે સતત અને કડક અભિયાન ચલાવવામાં આવે છે...