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રાજ્યમાં પહેલીવાર સાઉથ કોરીયન ટેક્નોલોજીથી બનશે '2 એર-ફિલ્ડ રબર ડેમ', ગજબની છે વિશેષતાઓ

છોટાઉદેપુરના રાજવાસણા હેરણ નદી પર રૂ. ૮૨ કરોડથી વધુના ખર્ચે તેમજ તાપીની અંબિકા નદી પર રૂ. ૭૯ કરોડથી વધુના ખર્ચે બે આધુનિક રબર ડેમ નિર્માણાધિન છે. જાપાનીઝ ડિઝાઈન આધારિત અદ્યતન 'રબર ડેમ'થી ૬૫૦ હેક્ટર જમીનને સિંચાઈનું પાણી મળશે. છોટાઉદેપુરના ‘રાજવાસણા રબર ડેમ’થી ૨૫ ગામોના ૩૪૨૦ હેક્ટર વિસ્તારને સીધો ફાયદો થશે. ૩.૫ MCM પાણીના સંગ્રહ સાથે હેરણ નદીના પૂર અને કાંપની સમસ્યાનો કાયમી અંત આવશે. બોડેલીના રાજવાસણા ખાતે હેરણ નદી પર ૩૦ મહિનામાં અત્યાધુનિક રબર ડેમ સાકાર થશે. હાલની સ્થિતિએ ડેમનું ૭૫ ટકા કામ પૂર્ણ થયું છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 06, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:37 PM IST
રાજ્યમાં પહેલીવાર સાઉથ કોરીયન ટેક્નોલોજીથી બનશે '2 એર-ફિલ્ડ રબર ડેમ', ગજબની છે વિશેષતાઓ
Image Credit: AI-generated representational image iSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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