ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર આપને મળી સત્તા, બગસરા તાલુકા પંચાયત કરી કબજે
Gujarat Local Body Election Result: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પ્રથમવાર આપે સત્તા મેળવી છે. અમરેલી જિલ્લાની બગસરા તાલુકા પંચાયતમાં આપને જીત મળી છે.
ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીએ ઈતિહાસ રચી દીધો છે. આમ આદમી પાર્ટીએ અમરેલી જિલ્લાની બગસરા તાલુકા પંચાયત કબજે કરી છે. ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર આમ આદમી પાર્ટીએ ગુજરાતમાં કોઈ તાલુકા પંચાયતમાં સત્તા મેળવી છે. આમ આદમી પાર્ટીએ બગસરા તાલુકા પંચાયતની 16માથી 9 સીટ કબજે કરી છે.
પ્રથમવાર આપને મળી મોટી સફળતા
ગુજરાતના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીને મોટી સફળતા મળી છે. વિસાવદરની સરહદે આવેલા બગસરા તાલુકા પંચાયતમાં આપને સફળતા મળી છે. તાલુકા પંચાયતની 16માથી 9 સીટો જીતી પ્રથમવાર આમ આદમી પાર્ટી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ બનાવશે.
અર્જુન મોઢવાડિયાના ગઢમાં પણ આપને મળી સફળતા
આમ આદમી પાર્ટીએ ગુજરાતના કેબિનેટ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાના વતન મોઢવાડામાં તાલુકા પંચાયતની સીટ જીતી છે. આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર શાંતિ હિતેશ મોઢવાડિયાએ આ બેઠક પરથી જીત મેળવી છે.
આપના ઉમેદવાર સામે ભૂપત ભાયાણીની હાર
પૂર્વ ધારાસભ્ય અને જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની ભેંસાણ સીટ પરથી ભાજપના ઉમેદવાર ભૂપત ભાયાણીએ પણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટીમાંથી 2022મા ધારાસભ્ય બનેલા ભૂપત ભાયાણી ભાજપમાં જોડાઈ ગયા હતા. હવે તેમણે જિલ્લા પંચાયતની સીટ પર પણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
