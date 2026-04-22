ભારતમાં પ્રથમ વખત બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટમાં જાપાનીઝ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ; જાણો શું છે J-સ્લેબ સિસ્ટમ
Bullet Train Project: મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટમાં જાપાનની શિંકાનસેન ટ્રેક સિસ્ટમ આધારિત J-સ્લેબ બેલેસ્ટલેસ ટ્રેક સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે, જેનો ભારતમાં પ્રથમ વખત ઉપયોગ થશે. ત્યારે ચાલો જાણીએ શું છે J-સ્લેબ બેલેસ્ટલેસ ટ્રેક સિસ્ટમ.
- ગુજરાતમાં વાયાડક્ટ પર ટ્રેક સ્થાપન કાર્યનો પ્રારંભ
- શિંકાનસેન ટેકનોલોજીથી સજ્જ થશે બુલેટ ટ્રેન
- મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન માટે 185 કિમી સુધી RC ટ્રેક બેડ તૈયાર
Trending Photos
Bullet Train Project: મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટમાં જાપાનની શિંકાનસેન ટ્રેક સિસ્ટમ આધારિત J-સ્લેબ બેલેસ્ટલેસ ટ્રેક સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે, જેનો ભારતમાં પ્રથમ વખત ઉપયોગ થશે. આ ટ્રેક સિસ્ટમ ચાર મુખ્ય ઘટકોમાંથી બનેલી છે, એટલે કે RC ટ્રેક બેડ, સિમેન્ટ એસ્ફાલ્ટ મોર્ટાર (CAM), પ્રીકાસ્ટ ટ્રેક સ્લેબ અને ફાસ્ટનર્સ સાથેની રેલ.
આ J-સ્લેબના ઉત્પાદન માટે ગુજરાતમાં સુરત નજીક કિમ અને આનંદ ખાતે બે આધુનિક ટ્રેક સ્લેબ મેન્યુફેક્ચરિંગ સુવિધાઓ (TSMF) સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. આ કારખાનાઓ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કાંક્રીટ સ્લેબને ચોક્કસ માપદંડ સાથે તૈયાર કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે, જેથી પ્રોજેક્ટ માટે આ મહત્વપૂર્ણ ઘટકની સતત ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત થઈ શકે. આ કારખાનાઓમાં બનેલા ટ્રેક સ્લેબને સ્ટેકિંગ વિસ્તારમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ટ્રેલરો દ્વારા ટ્રેક કન્સ્ટ્રક્શન બેઝ (TCB) સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે, જે જમીન તેમજ વાયાડક્ટ પર ટ્રેક સ્લેબ, મશીનરી અને સાધનોના સંચાલન માટે આધારરૂપ બને છે.
ટ્રેક નિર્માણ કાર્યને સરળ બનાવવા માટે, જેમાં રેલ, ટ્રેક સ્લેબ, મશીનરી અને સાધનોનું સંચાલન સામેલ છે, સમર્પિત ટ્રેક કન્સ્ટ્રક્શન બેઝ (TCB) સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં 10 ટ્રેક કન્સ્ટ્રક્શન બેઝ કાર્યરત છે. જેમાંથી 4 સુરત-બિલીમોરા-વાપી વિભાગ વચ્ચે અને 6 વડોદરા-આનંદ-અમદાવાદ વિભાગ વચ્ચે આવેલ છે.
ટ્રેક નિર્માણ કાર્યની પ્રગતિની વિગતો
ક્રમ ટ્રેક પ્રવૃત્તિ સ્થિતિ (રૂટ કિમીમાં)
1 RC ટ્રેક બેડ પાથરાયો 185
2 ટ્રેક સ્લેબનું ઉત્પાદન 188
3 ટ્રેક સ્લેબ પાથરાયા અને CAM ઇન્જેક્શન 70
ટ્રેક સ્થાપન પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે આધુનિક મશીનરી દ્વારા યાંત્રિક બનાવવામાં આવી છે, જે ખાસ કરીને જાપાનની બાંધકામ પદ્ધતિઓ મુજબ ડિઝાઇન અને બનાવવામાં આવી છે. (જેમાંના મોટાભાગના સાધનો ભારતમાં બનાવવામાં આવ્યા છે)
ટ્રેક નિર્માણ મશીનરીની વિગતો:
ફ્લેશ બટ વેલ્ડિંગ મશીન (FBWM)
25 મીટર લાંબી 60 કિલોગ્રામ રેલને ફ્લેશ બટ વેલ્ડિંગ મશીન (FBWM) દ્વારા જોડીને 200 મીટર લાંબા પેનલ બનાવવામાં આવે છે, જે ટ્રેક કન્સ્ટ્રક્શન બેઝ (TCB) પર વાયાડક્ટ ઉપર તૈયાર થાય છે. 320 કિમી પ્રતિ કલાકની ગતિએ હાઇ-સ્પીડ ટ્રેન સંચાલન માટે યોગ્ય બનાવવા માટે, રેલ વેલ્ડિંગ શરૂ કરતાં પહેલાં કડક પરીક્ષણ અને મંજૂરી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે. રેલ વેલ્ડ ફિનિશિંગ તેમજ નિરીક્ષણ અને પરીક્ષણ માટે તાલીમ અને પ્રમાણપત્ર જાપાનની કંપની JARTS દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે, જે વેલ્ડિંગ કાર્ય શરૂ કરવા માટે જરૂરી છે.
ટ્રેક સ્લેબ લેયિંગ કાર (SLC)
પ્રીકાસ્ટ ટ્રેક સ્લેબને વાયાડક્ટ પર ઊંચકીને ખાસ ડિઝાઇન કરેલી SLC પર લોડ કરવામાં આવે છે અને ટ્રેક બિછાવવાની જગ્યાએ લઈ જવામાં આવે છે. SLC એક સમયે 5 સ્લેબ ઉઠાવી શકે છે, જેની મદદથી સ્લેબને RC ટ્રેક બેડ પર ચોક્કસ સ્થાન પર સ્થાપિત કરવામાં આવે છે.
રેલ ફીડર કાર (RFC)
200 મીટર લાંબા રેલ પેનલને RFC પર લોડ કરીને RC ટ્રેક બેડ પર બિછાવવામાં આવે છે. RFC રેલની જોડીને RC બેડ પર આગળ ધપાવે છે અને શરૂઆતમાં RC બેડ પર અસ્થાયી ટ્રેક બિછાવવામાં આવે છે.
સિમેન્ટ એસ્ફાલ્ટ મોર્ટાર ઇન્જેક્શન કાર (CAM કાર)
RC બેડ પર ટ્રેક સ્લેબ મુકાયા પછી CAM કાર બીજા ટ્રેક પર ચાલે છે (અર્થાત UP અને DN બંને લાઇન પર સ્ટાન્ડર્ડ ગેજનું અસ્થાયી ટ્રેક પહેલા બિછાવવામાં આવે છે). CAM કાર નિર્ધારિત પ્રમાણમાં CAM સામગ્રી મિક્સ કરે છે અને ત્યારબાદ સ્લેબની નીચે (ખાસ બેગમાં) CAM મિશ્રણ ઇન્જેક્ટ કરે છે, જેથી અંતિમ ટ્રેકની જરૂરી લાઇન અને લેવલ જાળવી શકાય.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે