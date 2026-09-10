Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /3-3 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય! ગુજરાતમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગની તૈયારી: આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી

3-3 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય! ગુજરાતમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગની તૈયારી: આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, ત્યારે બંગાળની ખાડી અને બાંગ્લાદેશ પાસે સર્જાયેલું અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન આજે 10 સપ્ટેમ્બરના લો-પ્રેશર બનવાની સંભાવના છે. જેના કારણે અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની સાથે હળવા વરસાદની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા 12થી 15 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન અમદાવાદ સહિત ઉત્તર ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના તમામ જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 10, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:35 PM IST
3-3 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય! ગુજરાતમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગની તૈયારી: આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
દુલીપ ટ્રોફી 2026ની ફાઈનલ ડ્રો થઈ તો, કઈ ટીમ બનશે ચેમ્પિયન ? જાણો શું છે BCCIનો નિયમ
2
3
4
5