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"મોદી સાહેબ પેટ્રોલ-ડીઝલને લઈને બૂમો પાડે છે ને અહીં આ હાલત!" ટ્રાફિકમાં ફસાતા નીતિન પટેલે પોલીસને ઝાટકી!

નીતિન પટેલ તાજેતરમાં કલોલ ખાતે ટ્રાફિક જામમાં ફસાઈ જતાં નારાજ થયા હતા. આ ઘટનામાં તેમણે ટ્રાફિક સંચાલન માટે હાજર ન હોવાથી પોલીસકર્મીઓનો ઉધડો લીધો હતો. પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલ કલોલમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે ભારે ટ્રાફિકમાં ફસાઈ ગયા હતા. ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન માટે સ્થળ પર કોઈ પોલીસકર્મી ન જોતા, તેમણે તાત્કાલિક DYSP કચેરીનો સંપર્ક કર્યો હતો. ત્યાં પહોંચી તેમણે પોલીસકર્મીઓને ટ્રાફિક સંચાલનમાં બેદરકારી બદલ ખખડાવ્યા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 24, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:53 PM IST
"મોદી સાહેબ પેટ્રોલ-ડીઝલને લઈને બૂમો પાડે છે ને અહીં આ હાલત!" ટ્રાફિકમાં ફસાતા નીતિન પટેલે પોલીસને ઝાટકી!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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