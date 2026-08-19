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કંકોત્રી વગર કોઈના લગ્નમાં ન જવાય ને! રોહન ગુપ્તાને શુભેચ્છા કેમ ન આપી? ગુજરાતના રાજકારણમાં નીતિન પટેલનું નિવેદન બન્યું ચર્ચાનું કેન્દ્ર

Former Deputy Chief Minister Nitin Patel: ગુજરાતના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલની એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટે રાજકીય ગલીયારામાં ભારે ચકચાર મચાવી દીધી છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી નવી રાષ્ટ્રીય ટીમમાં ગુજરાતના ચાર નેતાઓને સ્થાન મળ્યું છે, જેમાંથી ત્રણ નેતાઓને નીતિન પટેલે સોશિયલ મીડિયા પર શુભેચ્છા પાઠવી હતી પરંતુ ચોથા નેતા રોહન ગુપ્તાને શુભેચ્છા પાઠવી ન હતી. આ અંગે વિવાદ સર્જાતાં નીતિન પટેલે પોતાની આગવી શૈલીમાં સ્પષ્ટતા કરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 19, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:48 PM IST
કંકોત્રી વગર કોઈના લગ્નમાં ન જવાય ને! રોહન ગુપ્તાને શુભેચ્છા કેમ ન આપી? ગુજરાતના રાજકારણમાં નીતિન પટેલનું નિવેદન બન્યું ચર્ચાનું કેન્દ્ર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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