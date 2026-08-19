/કંકોત્રી વગર કોઈના લગ્નમાં ન જવાય ને! રોહન ગુપ્તાને શુભેચ્છા કેમ ન આપી? ગુજરાતના રાજકારણમાં નીતિન પટેલનું નિવેદન બન્યું ચર્ચાનું કેન્દ્ર

Former Deputy Chief Minister Nitin Patel: ભાજપના રાષ્ટ્રીય સંગઠનમાં નીમવામાં આવેલા ગુજરાતના નેતાઓને અભિનંદન આપતી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ અંગે પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. રાષ્ટ્રીય ભાજપમાં ગુજરાતના ચાર નેતાઓને નવી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, જેમાંથી ત્રણ નેતાઓના ફોટા સાથે નીતિન પટેલે સોશિયલ મીડિયામાં શુભેચ્છા પાઠવી હતી. પરંતુ ચોથા નેતા રોહન ગુપ્તાને શુભેચ્છા કેમ ન પાઠવી તે અંગે પૂછતાં તેમણે પોતાની વાત સ્પષ્ટ કરી છે.
સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ અંગે નીતિન પટેલનું સ્પષ્ટ નિવેદન
પોતાની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ અંગે વિગતે સ્પષ્ટતા કરતાં નીતિન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "હું સોશિયલ મીડિયામાં અવારનવાર વિવિધ વિષયો પર પોસ્ટ મૂકતો રહું છું અને લોકો પણ તેમાં પોતાના વિચારો કોમેન્ટના માધ્યમથી રજૂ કરતા હોય છે. હાલમાં કેન્દ્રીય નેતૃત્વ દ્વારા નવી રાષ્ટ્રીય ટીમની રચના કરીને તેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં ગુજરાતમાંથી 4 હોદ્દેદારોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે."
પરિચિત અને અંગત નેતાઓને જ પાઠવ્યા અભિનંદન
નવા નીમાયેલા હોદ્દેદારો વિશે વાત કરતાં તેમણે ઉમેર્યું કે, "જે 4 હોદ્દેદારોની પસંદગી કરવામાં આવી છે, તેમાંથી 3 હોદ્દેદારો મારા ખૂબ જાણીતા અને અંગત છે. કડી તાલુકાના વિસતપુરા ગામના વતની અને અમરાઈવાડીના પૂર્વ ધારાસભ્ય જગદીશ પટેલ મારા જૂના મિત્ર અને સહયોગી છે. સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ વર્ષાબેન દોશી કે જેઓ મહેસાણાના પ્રભારી હતા અને મારી સાથે વિધાનસભામાં ધારાસભ્ય તરીકે રહી ચૂક્યા છે. આ ઉપરાંત હેમાંગ જોશી પણ વડોદરાના સાંસદ છે અને તેઓ પણ મારા પરિચયમાં છે."
રોહન ગુપ્તાને શુભેચ્છા કેમ ના આપી? નીતિન પટેલનો ખુલાસો
રોહન ગુપ્તાને અભિનંદન ના આપવા અંગે ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ પર વિરામ મૂકતાં નીતિન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "રોહન ગુપ્તાને હું આજ સેકન્ડ સુધી ક્યારેય મળ્યો નથી. જાણીતા અને પરિચિત લોકોને જ મારા તરફથી અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા છે. ઘરે પ્રસંગ હોય ત્યારે પણ આપણે માત્ર પરિચિત લોકોને જ આમંત્રણ આપીએ છીએ અને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ."
"કંકોત્રી વગર કોઈના લગ્નમાં ન જવાય ને!": નીતિન પટેલ
રોહન ગુપ્તા અંગે વધુ વાત કરતાં નીતિન પટેલે કહ્યું કે, "હું રોહન ગુપ્તાને ઓળખતો નથી અને તેઓ મને ઓળખતા નથી. કંકોત્રી વગર કોઈના લગ્નમાં ન જવાય ને! હું તેમને કોઈ દિવસ મળ્યો નથી અને તેઓ પણ મને ક્યારેય મળ્યા નથી. કોંગ્રેસમાં રહેલા પણ અનેક નેતાઓને પ્રસંગોપાત મળવાનું થતું હોય છે, પરંતુ આમને ક્યારેય મળ્યો નથી અને મને તેમનો પરિચય નથી."
ભાજપ રાષ્ટ્રીય ટીમમાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ
17 ઓગસ્ટના રોજ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નબીનની નવી રાષ્ટ્રીય ટીમની જાહેરાત થઈ હતી. ૨૦૨૭ની વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતના ચાર નેતાઓને સ્થાન મળ્યું છે, જેમાં વર્ષાબેન દોશી: રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ, ડો. હેમાંગ જોશી: રાષ્ટ્રીય યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ, જગદીશ ઈશ્વરભાઈ પટેલ: રાષ્ટ્રીય મંત્રી અને રોહન ગુપ્તા: રાષ્ટ્રીય મંત્રી.
સંગઠનાત્મક ફેરફારો વચ્ચે વ્યક્તિગત પરિચય ચર્ચામાં
નીતિન પટેલે અંતમાં ઉમેર્યું કે, "ભાજપે 25 વ્યક્તિઓની નિમણૂંક કરી છે, હું બધાને તો ના ઓળખતો હોવ ને. ગુજરાતના ચાર લોકોને જવાબદારી મળી છે પણ હું ત્રણને જ ઓળખું છું. હું પણ કાર્યકર્તા છું અને એ પણ કાર્યકર્તા છે." પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રીની આ ટિપ્પણીથી ભાજપના નવા સંગઠનાત્મક ફેરફારો વચ્ચે તેમની શુભેચ્છા પાછળનો વ્યક્તિગત પરિચય રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.