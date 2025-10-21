Prev
Next

ગુજરાતના પૂર્વ ધારાસભ્ય વજુભાઈ ડોડીયાનું દુઃખદ નિધન: મોડીરાતે ટૂંકી માંદગી બાદ અવસાન

Former Viramgam MLA Vajubhai Dodiya Passes Away: વિરમગામ વિધાનસભા મતવિસ્તારના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને સહકારી ક્ષેત્રના અગ્રણી નેતા વજુભાઈ ડોડીયાનું ગત મોડી રાત્રે ટૂંકી માંદગી બાદ દુઃખદ અવસાન થયું છે. તેમના નિધનના સમાચાર મળતા રાજકીય અને સામાજિક જગતમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:43 AM IST

Trending Photos

ગુજરાતના પૂર્વ ધારાસભ્ય વજુભાઈ ડોડીયાનું દુઃખદ નિધન: મોડીરાતે ટૂંકી માંદગી બાદ અવસાન

Former Viramgam MLA Vajubhai Dodiya Passes Away: વિરમગામના પૂર્વ ધારાસભ્ય વજુભાઈ ડોડીયાનું દુઃખદ અવસાન થયું છે. ગઈકાલે મોડીરાતે ટુંકી માંદગી બાદ અવસાન થયું છે. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા એ ધેરાશોકની લાગણી વ્યક્ત કરી.

મહત્વનું છે કે, વજુભાઈ ડોડીયા લાંબા સમયથી રાજકારણ અને સહકારી પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા હતા. તેઓ તેમની સાદગી, નિષ્ઠા અને જનસંપર્કને કારણે તેમના વિસ્તારમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય હતા. ધારાસભ્ય તરીકે તેમજ સહકારી આગેવાન તરીકે તેમણે ખૂબ જ ઉમદા અને મહત્વપૂર્ણ કામગીરી કરી હતી. વિરમગામના રાજકીય અને સામાજિક જીવનમાં તેમનું યોગદાન હંમેશા યાદ રહેશે. જન સેવાકીય કાર્યો પ્રત્યેની તેમની નિષ્ઠા અને સરળ સ્વભાવ માટે તેઓ જાણીતા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષે વ્યક્ત કર્યો ઘેરો શોક
વજુભાઈ ડોડીયાના નિધનના સમાચાર મળતા ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માજીએ ઘેરા શોકની લાગણી વ્યક્ત કરી છે. જગદીશ વિશ્વકર્માજીએ જણાવ્યું હતું કે, "પક્ષે એક પાયાનો કાર્યકર ગુમાવ્યો છે. સ્વ. શ્રી વજુભાઈ ડોડીયાજીએ ધારાસભ્ય તરીકે તેમજ સહકારી આગેવાન તરીકે ખૂબ જ ઉમદા કામગીરી કરી છે. તેઓ તેમની સાદગી અને લોકસંપર્કને કારણે તેમના વિસ્તારમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય હતા. વિરમગામના ધારાસભ્ય તરીકે રાજકીય અને સામાજિક જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ કાર્યો કર્યા છે. તેમના સ્વભાવ અને જન સેવાકીય કાર્ય પ્રત્યે તેમની નિષ્ઠા હમેંશા યાદ રહેશે."

તેમણે વધુમાં દુઃખ વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે, "તેમના નિધનના સમાચારથી દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરું છું અને ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું કે તેમના પરિવારમાં અચાનક આવેલ દુઃખની આ ઘડીમાં ભગવાન તેમને દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે અને તેમના દિવ્ય આત્માને અક્ષરધામનું સુખ આપે."

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Vajubhai DodiyaViramgam MLAAhmedabad NewsGujarat politicscooperative leaderVajubhai Dodiya deathformer MLA passes awayGujarat leader obituarypolitical news AhmedabadGujarat cooperative movement

Trending news