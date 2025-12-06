Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

નિવૃત્ત IAS પ્રદીપ શર્માની વધી મુશ્કેલી, ગેરકાયદેસર જમીન ફાળવણી કેસમાં કોર્ટે ફટકારી સજા

અમદાવાદની સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટે મની લોન્ડરીંગ એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલી ફરિયાદમાં પૂર્વ IAS પ્રદીપ શર્માને 5 વર્ષની સજા ફટકારી છે. ભુજમાં એક કંપનીને તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ગેરકાયદેસર જમીન ફાળવવાના કેસમાં દોષી ઠરતા સજા સંભળાવવામાં આવી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 06, 2025, 09:48 PM IST

Trending Photos

નિવૃત્ત IAS પ્રદીપ શર્માની વધી મુશ્કેલી, ગેરકાયદેસર જમીન ફાળવણી કેસમાં કોર્ટે ફટકારી સજા

અમદાવાદની સ્પેશિયલ PMLA (પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ) કોર્ટે નિવૃત્ત IAS અધિકારી પ્રદીપ શર્માને ભુજમાં ગેરકાયદેસર જમીન ફાળવણી સંબંધિત કેસમાં દોષિત ઠેરવ્યા છે. સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટના ન્યાયાધીશ કે. એમ. સોજીત્રાએ આ ચુકાદો સંભળાવતા શર્માને PMLA એક્ટની કલમ 3 અને 4 હેઠળ સજા આપી છે.

5 વર્ષની કેદની સજા અને રૂપિયા 50,000નો દંડ

Add Zee News as a Preferred Source

શર્માને ભુજમાં એક કંપનીને તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ગેરકાયદેસર જમીન ફાળવવાના કેસમાં દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે ભૂતપૂર્વ IAS અધિકારીને પાંચ વર્ષની કેદની સજા અને રૂપિયા 50,000નો દંડ ફટકાર્યો છે. કોર્ટે એવો પણ આદેશ આપ્યો કે આ સજા અન્ય કોઈ બિન-શિડ્યુલ્ડ ગુનાની સજા સાથે ભોગવવાની રહેશે.

 

પ્રદીપ શર્મા 5 વર્ષની સજા ભોગવી રહ્યા છે

એક મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયમાં કોર્ટે આ કેસના સંબંધમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા જપ્ત કરાયેલી મિલકતોને સરકાર હસ્તક લેવાનો અને જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. નિવૃત્ત IAS અધિકારી પ્રથમ વખત દોષિત ઠર્યા નથી. શર્મા અગાઉ એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલા અન્ય એક કેસમાં પણ પાંચ વર્ષની સજા ભોગવી રહ્યા છે.

આ ચુકાદો ભ્રષ્ટાચાર અને મની લોન્ડરિંગ સામે લેવામાં આવી રહેલા કડક કાયદાકીય પગલાં પર પ્રકાશ પાડે છે અને ભારપૂર્વક જણાવે છે કે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પણ કાયદાથી ઉપર નથી. સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટનો આ ચુકાદો જાહેર સેવામાં જવાબદેહી અંગે એક મજબૂત સંદેશ આપે છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Pradip SharmaFormer IAS Pradip SharmaED CourtAhmedabad

Trending news