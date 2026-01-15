Prev
દાહોદમાં પૂર્વમંત્રી બચુ ખાબડ સપડાયા વિવાદમાં, દેવગઢબારિયાના કાર્યક્રમમાં ઉદ્ધતાઈભર્યુ વર્તનનો VIDEO VIRAL

Bachu Khabad in controversy in Dahod: પૂર્વ મંત્રી બચુ ખાબડ આવ્યા વિવાદમાં. દેવગઢબારિયા ખાતે મંચ પર ઉદ્ધતાઈભર્યુ વર્તન કર્યાનો આરોપ. કાર્યક્રમમાં લોકોમા આક્રોશ જોઈને PIએ સમજાવતા મામલો પડ્યો થાળે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 15, 2026, 11:16 AM IST

Bachu Khabad in controversy in Dahod: ગઈકાલે 14 જાન્યુઆરીના રોજ દેવગઢબારિયા ખાતે આયોજિત વીર માંધાતા પ્રતિમા સ્થાપના સમારોહમાં ભારે હોબાળો મચી ગયો હતો. પૂર્વ રાજ્યકક્ષાના મંત્રી બચુ ખાબડ દ્વારા મંચ પર કરવામાં આવેલા કથિત ઉદ્ધતાઈભર્યા વર્તનને કારણે વિવાદ સર્જાયો છે, જેના વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યા છે.

રાજકીય પ્રચાર ન કરવાની શરતનો ભંગ?
મળતી માહિતી મુજબ, આ સમારોહના આયોજન પૂર્વે સમાજના અગ્રણીઓ દ્વારા સ્પષ્ટ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે, આ એક સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રસંગ હોવાથી મંચ પરથી કોઈપણ પ્રકારનો રાજકીય પ્રચાર કરવામાં આવશે નહીં. જોકે, આરોપ છે કે પૂર્વ મંત્રી બચુ ખાબડ દ્વારા જાહેરમાં પોતાની રાજકીય નામના અને હોદ્દાનું પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.

લોકોનો આક્રોશ
કાર્યક્રમ દરમિયાન જ્યારે પૂર્વ મંત્રીએ મંચ પરથી ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન કરવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે ત્યાં હાજર સમાજના લોકોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી હતી. લોકોનો આક્ષેપ છે કે પૂર્વ મંત્રીએ મર્યાદા ઓળંગીને વર્તન કર્યું, જે સામાજિક એકતાના કાર્યક્રમમાં અશોભનીય હતું. લોકોમાં વધતો જતો આક્રોશ અને બૂમાબૂમ જોઈને વાતાવરણ તંગ બની ગયું હતું. મામલો વધુ બિચકે તે પહેલાં જ ફરજ પર તૈનાત દેવગઢબારિયા પોલીસ સ્ટેશનના PI તાત્કાલિક સ્ટેજ પર દોડી આવ્યા હતા. પોલીસે સમયસૂચકતા વાપરીને મધ્યસ્થી કરી પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.

વીડિયો વાયરલ: સોશિયલ મીડિયામાં ટીકાનો મારો
આ સમગ્ર ઘટનાનું લાઈવ પ્રસારણ પણ થઈ રહ્યું હતું, જેને કારણે આ વિવાદિત પળો કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ હતી. હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર આ ઘટનાના વીડિયો વાયરલ થતાં જ જ્ઞાતિજનો અને સ્થાનિકો દ્વારા બચુ ખાબડ સામે કડક ટીકા-ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવી રહી છે. સામાજિક કાર્યક્રમમાં રાજકીય અહમ લાવવો એ યોગ્ય નથી," તેવું સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ અને સમાજના અગ્રણીઓ જણાવી રહ્યા છે. આ ઘટનાને પગલે હાલ દેવગઢબારિયા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં રાજકીય તેમજ સામાજિક ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
