'રાઘવજી પટેલ ભ્રષ્ટાચારનું ઘર'ની પોસ્ટ વાઇરલ: પૂર્વ મંત્રીનો સાડી પહેરેલો AI વીડિયો વાયરલ થતાં ખળભળાટ

Jamnagar News:ભાજપના પૂર્વ મંત્રી અને ધારાસભ્ય રાધવજી પટેલનો સ્ત્રી વેશમાં ફોટો બનાવી રાઘવજી પટેલ ભષ્ટ્રાચારનું ઘર' તેવી પોસ્ટ સોશિયલ મિડીયામાં મૂકાતા ભારે ચકચાર ફેલાઈ છે. પુર્વ મંત્રીએ જામનગર સાયબર પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે બેની શોધખોળ શરૂ કરી છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 23, 2025, 09:28 AM IST

Jamnagar News: સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં AIનો દુરુપયોગ કરીને પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને બદનામ કરવાનું ચલણ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યું છે. તાજેતરમાં જામનગરના બિલ્ડર બાદ હવે ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી રાઘવજી પટેલને સાયબર ક્રિમિનલ્સે નિશાન બનાવ્યા છે. ધારાસભ્યનો સ્ત્રી વેષમાં વિકૃત ફોટો બનાવી 'રાઘવજી પટેલ ભ્રષ્ટાચારનું ઘર' જેવી પોસ્ટ વાયરલ કરવામાં આવતા રાજકીય આલમમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?
જામનગર ગ્રામ્યના ધારાસભ્ય અને પૂર્વ કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલની છબી ખરડવાના ઈરાદે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાંધાજનક પોસ્ટ મૂકવામાં આવી હતી. અજાણ્યા શખ્સોએ AI ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી ધારાસભ્યના ફોટા સાથે છેડછાડ કરી હતી. આ એડિટ કરેલા ફોટામાં તેમને સ્ત્રી વેષમાં દર્શાવી, નીચે અપમાનજનક લખાણ લખીને વિડીયો અને ફોટા વાયરલ કરવામાં આવ્યા હતા.

ચોક્કસ આઈડી ધારકો વિરુદ્ધ ફરિયાદ
આ મામલે રાઘવજી પટેલે તાત્કાલિક જામનગર સાયબર ક્રાઈમ સેલમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસ ફરિયાદ મુજબ ફેસબુક આઈડી વિશાલ કણસાગરા અને ઈન્સ્ટાગ્રામ આઈડી વી. કણસાગરા 77 (v_kansagara_77)  પરથી આરોપીઓએ સસ્તી પ્રસિદ્ધિ મેળવવા અને નાણાં પડાવવાના ઈરાદે અથવા રાજકીય બદનક્ષી કરવાના હેતુથી ઓળખની ચોરી કરી ખોટું ઈલેક્ટ્રોનિક રેકર્ડ ઊભું કર્યું છે. આ ઉશ્કેરણીજનક પોસ્ટ દ્વારા સામાજિક સુલેહ ભંગ કરવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જણાવાયું છે.

નેતાજી નિશાના પર.. 
નોંધનીય છે કે, ગત તા. 20 ડિસેમ્બરના રોજ જામનગરના એક જાણીતા બિલ્ડર અને તેમના પુત્ર વિરુદ્ધ પણ આ જ આઈડી પરથી વાંધાજનક પોસ્ટ મૂકવામાં આવી હતી. તેના બીજા જ દિવસે એટલે કે તા. 21ના રોજ ધારાસભ્ય રાઘવજી પટેલને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. એક જ આઈડી પરથી ઉપરાઉપરી બે મોટી વ્યક્તિઓને ટાર્ગેટ કરવામાં આવતા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સતર્ક બની છે.

પોલીસ તપાસ તેજ
આ કેસ અંગે સીટી ડીવાયએસપી (DySP) જયવીરસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલી બંને ફરિયાદોને ગંભીરતાથી લેવામાં આવી છે. હાલ ટેકનિકલ એનાલિસિસની મદદથી પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવી રહ્યા છે. સાયબર ક્રાઈમના પીઆઈ આઈ.એ. ધાસુરા આ કેસની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહ્યા છે અને ટૂંક સમયમાં આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવશે."

હાલમાં પોલીસે આઈડી ધારક અને તપાસમાં જેમના નામ ખુલે તે તમામ શખ્સો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ સોશિયલ મીડિયા પર AI ના વધી રહેલા દુરુપયોગ સામે લાલબત્તી ધરી છે.
 

